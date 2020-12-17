شركات صينية ترفع أسعار الشحن البحري إلى المغرب

بالموازاة مع تسجيل انتعاش متزايد لأعمال الشركات المغربية، العاملة في مجال نقل البضائع انطلاقا من ميناء مدينة الدار البيضاء، عبّر مهنيون عن مخاوفهم من التأثير السلبي لقرار الصين برفع أسعار الشحن البحري للحاويات على نشاطهم.

وقال عادل الضاحوكي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “الشركات الصينية العاملة في مجال الشحن البحري للحاويات رفعت أسعار النقل بنسبة قاربت 166 في المائة؛ وهي الزيادة التي شرعت في تطبيقها خلال الشهر الجاري، وقد علمنا بهذا الخبر هذا المساء تحديدا”.

وأضاف الضاحوكي، في تصريح لهسبريس، أن “كلفة شحن الصندوق الحديدي (الحاوية) انطلاقا من الصين انتقلت من 3 آلاف دولار إلى 8 آلاف دولار، أي بزيادة قياسية قاربت 5 آلاف دولار دفعة واحدة، وهذه الخطوة من شأنها التأثير سلبيا على نشاط استيراد البضائع من هذا البلد الأسيوية”.

وأوضح رئيس الجامعة الوطنية للنقل للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في التصريح ذاته، أن “التأثير سيشكل أيضا نشاط نقل الصناديق الحديدية انطلاقا من الموانئ المغربية، نظرا لوجود مخاوف حقيقية من لجوء الشركات المغربية العاملة في مجال الاستيراد إلى تقليص نشاطها نتيجة الزيادة الكبيرة في كلفة الشحن البحري انطلاقا من الصين”.

وأشار عادل الضاحوكي إلى أن نسبة كبيرة من نشاط المقاولات المغربية العاملة في مجال نقل البضائع من الميناء تعتمد بشكل كبير على شحن البضائع القادمة من الصين، وهذا القرار المرتبط بتشديد سلطات هذا البلد لإجراءات المراقبة بسبب تفشي فيروس كورونا ستكون له تبعات سلبية على المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال.