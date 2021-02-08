شركات النقل الدولي تشتكي استمرار إغلاق حدود المغرب بسبب "كورونا"

شركات النقل الدولي تشتكي استمرار إغلاق حدود المغرب بسبب "كورونا"
صورة: و.م.ع
الإثنين 8 فبراير 2021 - 14:00

تشتكي مجموعة من المقاولات المغربية العاملة في قطاع النقل الدولي للمسافرين والبضائع من تأثرها بشكل كبير جراء استمرار إغلاق الحدود، في ظل غياب أي دعم من الدولة، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويزداد الوضع سوءا بالنسبة لهذه المقاولات جراء تمديد دول الاتحاد الأوروبي، التي تمثل الوجهة الأساسية لخدماتها، إغلاق الحدود مع ظهور طفرات جديدة من الفيروس تزامنا وحملات التلقيح الواسعة.

فاطمة مشكور، صاحبة شركة للنقل الدولي من مدينة فاس، قالت إن المقاولات المشتغلة في هذا القطاع تعاني “من جراء إغلاق الحدود في الدول الأوروبية بسبب الجائحة منذ شهر مارس من السنة الماضية”.

وأضافت مشكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المغرب “قرر إغلاق الحدود دون التفكير في مصير من يعملون عبر الموانئ التي أُغلقت، وبالتالي نتج عن ذلك تدهور حاد في إيرادات شركات النقل، أو بالأحرى شبه إفلاس”.

وتسببت الوضعية الحالية، حسب إفادات المتحدثة، في عدم قدرة بعض الشركات على دفع القروض الشهرية للأبناك، على اعتبار أن أغلب الحافلات والشاحنات مقتناة عن طريق قروض بنكية، ناهيك عن صعوبة أداء مستحقات الكراء، وهو ما دفع بعدد من الشركات إلى الإغلاق بصفة مؤقتة، فيما أعلنت أخرى إفلاسها.

وأوردت صاحبة الشركة نفسها أن قطاع نقل البضائع للغير إلى الديار الأوروبية، “يُعاني حتى قبل أزمة كورونا من الفوضى الناتجة عن سوء التنظيم، والفوضى في العمل، وعدم ضبط الأسعار وعدم وجود مراقبة”.

وطلبت مشكور، ضمن تصريحها، من الحكومة عموما ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك خصوصا الأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي تكبدتها الشركات العاملة في هذا القطاع، وتوفير دعم لها لمواجهة تداعيات الأزمة.

ويعاني هذا القطاع من غياب هيئة تمثيلية موحدة يمكنها الترافع لدى السلطات العمومية، خصوصاً أن الشركات العاملة في هذا الميدان تقوم بخدمة الجالية المغربية المقيمة في الخارج والمنتشرة بالأساس في الديار الأوروبية.

إغلاق الحدود المقاولات المغربية النقل الدولي للمسافرين والبضائع الوضعية الوبائية

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‫تعليقات الزوار

5
  • mortarib
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 14:19

    مفهتمش هادشي ليداير لمغرب حشومة عايڨتو بزاف كفاش اسبانيا لعندها بزاف ديال كورونة كاتسمح الناس ءدخلو من لمغرب ناس ديالءسبانيا خاسهوم اطلع لفرنسا باش اهبط لبلاد عايڨتو بزاف اسي دوكتور راءيس الحكومة راك حمڨثي بنادم فاهمني شي واحد عافاكم

    -1
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  • محمد
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 14:28

    ماشي مشكل حكومتنا الموقرة عايشة بخير وعلى خير ،انتما قضوا بش ماكان

    5
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  • اميمه منصوري الرباط
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 14:40

    نعم عدة مقاولات صغرى ومتوسط وكبرى ومستمرين وكتير من عمال ومياومين وطكسي كبير رباط سلا توقف 6اسهر تأمين 12000درهم عن 4مقاعد بدل 6 ظلم وحيف وانثقام كذال حمامات تضررو من إغلاق الحجر المستمر طيله سنه مع ذالك حكومة شفوي لم تراعي ضروف هد لفئه تركته لمصير المجهول حكومة شفوي فرضت انواع جبيات َضرائيب وتامين مضاعف رغم توقف ولاقفال دز محلات لبقاله هد لفئه أصبحت في حاله يرتى له منهم من وقف عل طلاق منهم من مات او أعلن افلايه ثام المستفيد الوحيد من الحجر وراكم ثروه وذخر أموال هم أصحاب الاجور تعويضات متيازات بريمات.واسره تعليم وكتير من موظفات زبونبه ولمحسوببه لحزبيه باك صاحبي حضورهم يكون بي تناوب 4مرات في شهر دخرو تعويضات تنقل واموال الاكل خارج لبيت والغريب ان أصحاب ريع لمادونيات صغطو عل مكتري بسومه كزائيع والجلاوه واخليه لم تبالي رغم اسطول طكسي كبير رباط، سلا يشغل اكثر من 24الف سائق بتناوب هنا مفهمناش علاش حكومة ضغطت عل شعب إقفال 8 طوبىس، طرام حموله تفوق 160في لميا طربوتورات حموله سرعته لمفرطه أمام عين دوريات شرطه مرور َشعب يعاني ويعاني ويعاني هل من منقض فرنسا ال سدات تودي واحب شهري لكل مواطن يها

    0
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  • الحسن
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 14:46

    وجب التفكير في هذه الفئة التي لا تطلب سوى فتح الحدود في وجهها لنقل الإرساليات وهذا مطلب جد مشروع .نعم نتفهم منع المسافربن مؤقتا ولكن من غير المعقول أن تفتح الموانئ لشركات الاستيراد والتصدير وتغلق في وجه أصحاب الكوليات الذين يقدمون خدمة جليلة لمواطني الداخل والخارج.أرسل معهم أشياء كثيرة من فرنسا إلى المغرب ،يحافظون عليها و تصل دائما إلى المرسل إليه في الوقت المطلوب وبكل أمان.مع هؤلاء لاتحرج معارفك اامغادربن أو الوافدين، حيث قد يردك خائبا إن طلبت من أحدهم إيصال أو جلب ما لا تفوقكتلته كيلوغرام .

    1
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  • صلاح الدين بكاش
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 14:49

    بصفة سائق مهني أكاد أشك أن لدينا وزارة نقل بكثرة ما هو مهظوم حقنا ناهيك عن سوء المعاملة التي نلقاها بميناء الجزيرة الخظراء وحجم المخالفات التي تطبق علينا دون وجه حق والوزارة أين هي من كل هذا
    لله الأمر من قبل و من بعد

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