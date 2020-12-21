شركة "العال" الإسرائيلية تنقل وفدا رسميا للمغرب

شركة "العال" الإسرائيلية تنقل وفدا رسميا للمغرب
أ.ف.ب
الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:19

أعلنت شركة “العال” الإسرائيلية تنظيم أول رحلة من إسرائيل إلى المغرب وهي التي ستنطلق يوم غد الثلاثاء.

الشركة قالت إن “الرحلة المباشرة ستحط بالرباط، وتضم وفدا إسرائيليا أمريكيا، ومن المنتظر أن تدوم ست ساعات”.

ويرتقب أن تضم الرحلة جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، الذي سبق أن أكدت مصادر أنه سيحضر أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، وذلك في أعقاب الإعلان الأخير عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.

وستضم الطائرة وفدا رفيعا برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، ومبعوث الشؤون الدولية الأمريكي آفي بيركوفيتش.

ومن المتوقع أن توقع الحكومة المغربية على اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، تشمل قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد، وقطاعات أخرى يجري إعداد اتفاقيات بشأنها.

وشرعت الحكومة، بتعليمات من الملك محمد السادس، في تنزيل وتفعيل مضامين بلاغ الديوان الملكي المتضمن لإجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى تطوير علاقات مبتكرة في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي، وإعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002.

أمريكيا العلاقات المغربية الإسرائيلية جاريد كوشنر شركة "العال"

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‫تعليقات الزوار

32
  • البداية
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:25

    أتمنى من الله أن تتحطم الطائرة فور إقلاعها من المطار الصهيوني، فلا خير لنا فيهم كلهم شر و لعنات ستحل علينا، نسأل الله السلامة، سنة كورونا تكاد تمر و هاهي سنة الصهاينة تدخل لطفك يا رب.

    -212
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  • مواطن من المغرب
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:26

    على السيد العثماني وضع الكمامة طيلة الجلسة مع ذاك الوفد حتى لا يظهر على وجهه الذل والصغار..

    -93
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  • amazigh And proud
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:32

    they are very welcome to their second home . the humanity won at the end.

    61
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  • زعطوط
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:34

    مرحبا بالعلاقات التي ستعود بالمنفعة والمصلحة على الشعب المغربي عكس جارة السوء التي أزيد من 45 سنة وهي تحاول إغراق سفينة المغرب.

    163
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  • هشام كولميمة
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:35

    مرحبا بالعلاقات الإقتصادية و تبادل الأفكار و المصالح(و هذا ليس تطبيعا) الذي نتمنى أن تعود بالنفع على الشعبين المغربي و الإسرائيلي.

    121
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  • salim
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:35

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ

    53
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  • مصطفى
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:39

    مرحبا بهم، المغرب بلد منفتح لجميع الدول والديانات وهاته العلاقة سيكون وراءها خير كثير ان شاء الله.

    82
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  • عبدالله
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:39

    لا مرحبا بالصهاينة أسأل الله أن ينتقم منهم ومن والاهم. التطبيع بداية الخراب..

    -98
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  • DALAMOUNI
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:40

    اللهم. اجعلها رحلتهم الاخيرة. والى الجحيم. يارب العالمين الصهاينة الاسرائيليين قتلة الانبياء والاطفال واجعل من يستقبلهم في الدرك الاسفل. لااهلا بهم ولامرحبا الى جهنم وبءس المصير

    -99
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  • سين
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:40

    مرحبا بالوفدين معا لأنهم ساندونا في أصعب الظروف .تحياتي………..

    81
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  • simo
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:41

    سنة الصهاينة 2021 لطفك يا رب العالمين لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم

    -86
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  • البوهالي
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:41

    أتمني أن تسقط تلك الطائرة قبل أن تصل عندنا والله أسأل ذلك

    -89
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  • البيضاوي
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:42

    مرحبا بدولة اسرائيل العظمى الشقيقة .

    44
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  • الف مرحبا
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:46

    لقد مددنا ايادينا البيضاء الى جارتنا الشرقية ، ولم يوعيروا اي اهتمام حتى لاجابتنا. لقد مللنا نصف قرن ونحن نتحمل معاكستهم للمغرب. تمنيت لو كانوا اليهود جيراننا لما وصلنا الى ما وصلنا عليه مع اشقاءنا الجزاءريين. فالاحداث الأخيرة كانت مخزية على اياد خفية ضهرت بالملموس ذهبت الى حد طلب حذف اعتراف امريكا بمغربية الصحراء من الرءيس الجديد.لكن هيهات ثم هيهات رجعوا خاويين الوفاظ. فشكرا لاخواننا اليهود المغاربة (يمثلون 20%) وغير المغاربة والامريكان لاقبار هذه القضية المفتعلة من طرف بومديانهم واخوه القدافي. فمرحبا بكم في بلدكم الام وبلد اجدادكم .وشكرا هسبريس.

    72
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  • متقاعد
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:46

    مرحبا بالوفد الإسرائيلي في المغرب !!! النقل يجب أن يكون مباشرا عبر جميع القنوات لغيظ اعداءنا الحكام الخرخوريون والبوايزاريو!!! مصالح المغرب أهم من كل شيء ولا يهمنا كلام الأعداء!!!

    62
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  • عبده
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:48

    مرحبا بهم….الصهاينة الحقيقيون هم حكام الجزائر وعسكرها…منذ 45 سنة وهم يقفون ضد المغرب ظلما وعدوانا..ويستعملون المستحيل من أجل سرقة الصحراء المغربية منا..أما نحن فلا يجب أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين…فهم ومصر والأردن.ووووو لهم علاقة بإسرائيل…..إذن علينا أن نفكر في مصلحتنا دون توظيف العاطفة الفارغة….

    57
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  • لؤي
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:48

    لكم احبك في الله لصاحب التعليق سليم فعلا انه كلام القران وكفى بالله شهيدا

    16
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  • الاقصى
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:52

    اليهود هم اليهود لا تضع السلاح حتى يعود المسجد الاقصى الى ارض المسلمين انهم يخافون منكم أكثر ممن يخافون من الله
    لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ۚ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون
    اللهم إني بلغت اللهم فاشهد

    -29
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  • الذباب الإلكتروني
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:52

    أسلوب الذباب الإلكتروني الخاص بالمطبعين يشبه أسلوب سماسرة الانتخابات يجعلون من الفاسق شريفا.. ومن الجاهل عالما..

    -28
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  • Hassan temara
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 11:58

    لو وجدنا الخير في جيران السوء لما وصلنا إلى الدولة العبرية. مرت 45 سنة وهؤلاء الجيران يحاولون سلب صحرائنا العزيزة بكل الوسائل. لم يهدأ لهم بال. اللعنة على الظالمين. وهم الذين أيضا من رموا 350 الف مغربي صبيحة عيد الأضحى إلى الحدود . ليس لهم ذرة انسانية ولا أخلاق

    22
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  • ابناء العم
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 12:03

    فيهم اخواننا وجيراننا وبني جلدتنا.فمرحبا والف مرحبا بعيدا عن الدين والعقيدة.المغرب مغربهم ولن ولم ينسوه وفيه اجدادهم مدفونين .عجبا للبعض لما يقولون عنهم .يحبوننا دون باقي الشعوب لما فعله معهم السلاطين والملوك منذ قرون والتاريخ يشهد لاتحكموا بالباطل على حبهم لوطنهم لم يشهد التاريخ على سوء فعلوه بالمغاربة والوطن أخشى القول ان فيهم وطنيين وملكيين اكتر من بعض الانتهازيين وسط مجتمعنا .إبحث عن تاريخ اليهود بالمغرب..؟
    شكرا هسبريس للنشر والتوضيح

    20
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  • From Helsinki
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 12:04

    إنني أتأسف الى هذه العلاقة التي أصبحت تربط علنا المغرب بإسرائيل. إني خائف من مجموعة من النفط:
    ضرب الدين الاسلامي في العمق وتحريفه.
    ضرب الاخلاق المغربية في العمق أيضا وإباحة المحرمات .
    مطالبة اليهود بتعويضات على ممتلكاتهم التي تركوها لما هاجروا الى اسرائيل.
    تحويل المغرب العربي الى شرق اوسط عربي في الفتنً والنزاعات.ووووووووووووووووووو

    -27
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  • المحايييييد
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 12:04

    كنشوف البعض يسب ويلعن …اوا …بازززز…اخوويا..ملي كانت الجزاءر والبوليزاريو واقفين قدام الحائط الرملي العازل يستفزون اولادنا الجيش المغربي.. وجاوو سدوا ممر الكركرات لمدة نصف شهر.
    ورماوو السلع والخضر والفواكه المغربية فوق الرمال …وغرسوا علام شرويطة في شاطيء الأطلسي.وملي هدد شنقريحة بالحرب .. وا فين كنتو ..وا فين كنتو … خاصنا نتحالفو مع إسرائيل وأمريكا ومع الشيطان …. ضد غطرسة عساكر الجزاءر الحكام….والحكرة ديالهم……مصلحتنا ومصلحة البلاد ومصلحة اولادنا هي الأولى…..انتهى الكلام…هذه حقيقة خاص الناس يسمعوها….

    21
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  • Mustapha
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 12:10

    الاهمال جاريد كوشنر ومئير شبات ولا تبون ورباعتو الدين يحملون في صدورهم الكره والبغض للمغرب وجوههم تفرز السموم كالشرر كلما سمعو المغرب

    13
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  • touhali
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 12:10

    Fabrication de nos produits de consommation intérieure qui seront exportés vers l’Afrique après l’autosuffisance. Fabrication de tout ce qui est beaucoup consommé en Afrique. Le Maroc deviendra un marché pour les pays africains. Bienvenue aux investissements israéliens au Maroc, tous aux investissements. Un proverbe dit: Celui qui danse ne couvre pas sa barbe. Oui à tous les intérêts de notre pays
    Les Palestiniens se trouvent pratiquement dans l’axe d’Alger et de Polisayo depuis longtemps; Et superficiellement avec le Maroc pour leurs besoins. Il était du devoir des Palestiniens de s’éloigner de la partialité envers les problèmes arabes. Alors pour profiter de tout le monde.

    8
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  • العرنوطي الزعبوطي المربوطي
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 12:10

    مرحبا بكل من يريد الخير والتقدم لهذا البلد الأمين لكم دينكم ولي دين الإسلام دين معاملات ولا للتطرف مثل الجار الشرقي…

    15
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  • احمد
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 12:15

    اليهود المغاربة كيموتو بالفرحة وكيتكلمو بالدارجة وفرحانين يشوفو المغرب وكيقولو كنا عايشين مع احبابنا مرحبا بكم والف مرحبا

    9
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  • فرح19
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 12:22

    مرحبا كوشنر نورتي المغرب بطلتك البهية هههههههه

    2
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  • عبدو
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 12:24

    يقول المثل(اليد اللي مقدرتي تعضها بوسها)هذا هو حالنا مع اسرائيل.وقد كنا مرغمين على ذلك لأن جيران السوء يدفعونك للتطبيع حتى مع الشيطان.فكم طالب المغرب من الجيران فتح صفحة جديدة وفتح الحدود والحوار الصادق لحل جميع المشاكل العالقة.ولكن حكام الجارة لهم راي آخر.داءما يعاكسون المغرب في كل خطواته بقلوب يغمرها الحقد والضغينة..فالله ما اهدي اخواننا في العروبة والاسلام وقينا شر الفتن .

    1
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  • عبداللطيف المغربي
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 12:28

    ..مرحبا بالوفد الاسرائيلي في الرباط.اسرائيل دولة دمقراطية منفتحة.دولة صناعية.يمكن للمغرب ان يستفيذ من خبراتها وتكنلوجياتها…..الخ.المصالح العليا للدول تفرض نفسها في زمن العولمة.كمغربي ارحب باصدقائنا الاسرائيليين.واقول للمتأسلمين استحضروا العقل واتركوا عنكم خرافة العاطفة.واخيرا وليس اخرا اتمنى السلامة لهذا الوفد.واقول ل رقم 1.عد الى رشدك.واذا اردت تحرير فلسطينك فامامك الطريق هيا خذ بندقيتك….الرعاع لا يفقهون في العلاقات الدولية.ويخلطون السياسة بالدين….تحيا الصداقة المغربية الاسرائيلية.ولا عزاء للحاقدين المتأسلمين

    2
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  • وقفة مع التاريخ
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 12:32

    هناك فصيل عندنا يخبط خبط عشواء. يكره الشرق والعرب ويحب إخوانه الصهاينة متناسيا ان الذين كانوا يهودا في المغرب وهاجروا لفلسطين هم هربوا من الأندلس وهو من أصول مشرقية عربية وليسوا امازيغ..

    0
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  • جليل
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 12:36

    التعامل مع من تستفيد منه احسن من غدار ومتربص بك.

    0
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