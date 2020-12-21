شركة "العال" الإسرائيلية تنقل وفدا رسميا للمغرب

أعلنت شركة “العال” الإسرائيلية تنظيم أول رحلة من إسرائيل إلى المغرب وهي التي ستنطلق يوم غد الثلاثاء.

الشركة قالت إن “الرحلة المباشرة ستحط بالرباط، وتضم وفدا إسرائيليا أمريكيا، ومن المنتظر أن تدوم ست ساعات”.

ويرتقب أن تضم الرحلة جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، الذي سبق أن أكدت مصادر أنه سيحضر أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، وذلك في أعقاب الإعلان الأخير عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.

وستضم الطائرة وفدا رفيعا برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، ومبعوث الشؤون الدولية الأمريكي آفي بيركوفيتش.

ومن المتوقع أن توقع الحكومة المغربية على اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، تشمل قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد، وقطاعات أخرى يجري إعداد اتفاقيات بشأنها.

وشرعت الحكومة، بتعليمات من الملك محمد السادس، في تنزيل وتفعيل مضامين بلاغ الديوان الملكي المتضمن لإجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى تطوير علاقات مبتكرة في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي، وإعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002.