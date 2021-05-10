شركة بريطانية تشرع في عمليات التنقيب عن المحروقات نواحي جرسيف

باتت الشركات المتخصّصة في التنقيب عن الغاز والبترول بالمغرب تستعيد عافيتها الاقتصادية رويداً رويدًا بعد التوقف التام مع بداية جائحة “كورونا”، ضمنها العملاق البريطاني “بريداتور أويل آند غاز هولدينغ” الذي حدّد أجندة أولية لأشغال حفر الآبار النفطية بمنطقة جرسيف.
وأفادت الشركة سالفة الذكر بأن أشغال الحفر بحقل الغاز “MOU-1” المُدرج ضمن اتفاقية جرسيف البترولية، التي تضمّ التصاريح الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ستنطلق في يونيو القادم، وستستغرق قرابة عشرين يوما، مع إتمام الاختبارات التقنية التي تلِي أشغال الحفر.
ودخل عقد التنقيب عن الغاز في إقليم جرسيف شرق المملكة حيّز التنفيذ بشكل رسمي خلال مستهل العام المنصرم، بعدما توصلت الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول إلى اتفاق نهائي مشترك مع شركة “ستار فالي دريلينغ” الكندية التي ستتولى عمليات الحفر في أربعة آبار.
وتسعى مذكرة التفاهم الموقعة خلال فترة سابقة، بعد انتهاء اختبارات التحقق والمسح التقني، إلى بلوغ 474 مليار قدم مكعب من الغاز في الآبار النفطية لمنطقة جرسيف 1 و2 و3 و4، الواقعة شرق حقول الغاز بحوض الغرب والشمال الغربي لمشروع الغاز بتندرارا.
ويشتمل برنامج التنقيب الأولي عن الغاز في المنطقة الشرقية، حسب البيان الصحافي الذي أصدرته الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، على حفر بئر واحد يصل عمقه إلى 2000 متر لمدة تصل إلى ثلاثين يوما، بتكلفة مالية قدرها مليون دولار أمريكي.
وتعليقا على ذلك، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لشركة “بريداتور أويل آند غاز”، إن “الظرفية الحالية تشجع الشركة على مباشرة الاستعدادات التقنية للحفر المرتقب بمنصة الآبار MOU-1، ما سيتيح استكشاف المزيد من الموارد الطاقية الواعدة بالمنطقة”.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، ضمن تصريحه المُقتضب، أن “اختيارات تطوير التنقيب عن الذهب الأسود في المغرب واردة، وهو ما ستحدده مذكرة التفاهم الأولية التي ستعمل على حصر التوجهات التي سنمضي فيها على المدى القريب، بما في ذلك الشركاء المرشحون لتطوير الغاز”.
وتساهم الشركة البريطانية، التي يوجد مقرها في جيرسي، بحصة 75 في المائة من أسهمها للحصول على رخصة تنقيب تغطي مساحة قدرها 7،269 كيلومترا مربعا، بما في ذلك التصاريح الأول والثاني والثالث والرابع، حيث تقع المنطقة المعنية شرق المملكة بالقرب من جرسيف وشمال غرب مشروع الغاز تندرارا.
جدير بالذكر أن العشرات من الشركات تعمل في عمليات التنقيب عن البترول في المغرب، بحيث بلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال سنة 2018 نحو 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن ما يناهز 22.228 مليون درهم.
لمن سينقبون للشعب? ام لأشخاص معينين? مند سنين نقبو عن الدهب ولم نرى لونه نقبو عن الفوسفاط ولم نرى ثروته ووو
منذ صغري وانا اسمع شركات اجنبية تنقب عن البترول والغاز بالمغرب كبرت ونحن دائما ننقب عن الغاز والبترول، إلى متى؟
شركة بريطانية تشرع في عمليات التنقيب عن المحروقات نواحي جرسيف دمرتونا بالافلام الهندية كل مرة نسمع أن الشركة المسمات كذا وكذا إكتشفت أو ستكشف الاموال التي صرفت على هذا الاكتشاف السلبي كان بإمكاننا بناء شركات وتشغيل الشباب الذي يموت في البحار من اجل لقمة عيش
الشركات الاجنبية وجدت ضالتها في المغرب الذي ارهقته الديون الخارجية بدون نتائج تذكر
وامعتصماه الى متى نبقى نحن وابنائنا نستمع الى الاخبار المزيفة وحتى لو وجد الجن الاسود في المغرب فهناك فئة معينة هي من ستسيطر عليه
انا شخصيا عمري 47 سنة لم استفد في حياتي من ثرواث بلادي فسفاط دهب فضة وغيره من ثرواث البر والبحر واكيد لن اسفيد من الغاز والبثرول هده الثروات ملكية خاصة لفرد او فردين فهم من يمتلكون الضيعة او الفيرمة المعروفة باسم المغرب
من غير المنطق أن تكون الحدود الجغرافية لمنطقة جرسيف وجنوب المغرب بالصحراء المغربية لا توجد بها ترواث واحتياطات كبيرة من البترول والغاز الطبيعي مع العلم أن لها نفس التكوين التضاريسي ونفس الهضبة الجيولوجية والصخرية.ملف البترول والغاز يرتبط أساسا بالخلاف المغربي-الجزائري ومشكلة البوليساريو والمغرب لا زال مترددا في الاعلان عن حقيقة نتائج البحث والتنقيب بسبب هذا الخلاف السياسي الذي عمر طويلا والمغرب هو من يدفع الثمن!!!!!♥️
هرمنا من اجل تسويق هذا الغاز !!!؟
اللهم وسع ارزاقنا ، وهيئ لنا اسباب القوة وانصرنا على الاعداء ما ظهر منهم وما بطن ،قولوا امين
يجب على السلطات المغربية أن تكون حذرة من الجارة الشرقية أقصد عصابات المرادية أن تخرج من سباتها وتتهمنا بسرقة الغازالطبيعي الذي تنقب عليه الشركات البريطانية وتقول بأن حقول الغاز التي تتوفر عليها مصدرها ومنابعها الحدود الغربية أي كل مناطق الشرق الجنوبية للمغرب ومنها منطقة كرسيف وربما تتدخل لإيقاف هذه الاستكشفات الصاعدة لأنه لو تم اكتشاف الغاز بهذه المناطق فعصابات الجزائر ستصاب بالسعار.
نود سماع خبر عما يجري في القدس هذه الأيام وما موقف حكومتنا مما يجري؟؟..دفن الرأس في الرمل مثل النعامة وضعية مخزية..
لم تستفيدوا من شيء ؟ اعتقد انكم نسيتو ايام كنا نلعب البي فالحفاري فالدروبا ، و الواد الحار و الطوبيسات حالتهم حالة و السفر كان تاياخد ساعات و مشقة كبيرة ، لماذا الانسان دائما انهزامي ؟
اريد ان افهم هذه الجملة : انا لم اتوصل بحقي من الفوسفاط و الفضة و اسماك البحر ، سير اخويا دير قصبة و سير صيد الحوت ، شكون شدك …..
فين بترول ” تااسينت ” و فين غاز “تاندرارا” كلشي كدوب فكدوب. واخّا لقينا البترول و الغاز غاديين يسَرْقوه الشفّارة الشعب ماغادي يصَحّو والو غايبقى فقير .
هذه الإتياطات ضئيلة جداً، الإحتياطات المهمة تحتسب بالمتر المكعب وليس بالقدم ، واحد متر مكعب = 35,3147 قدم.
استهلاك المغرب حوالي 5 مليار مكعب سنوياً.
إذن إن صح هدا الإكتشاف فهو يكفي بالكاد 2 سنوات .
إدن فهو اكتشاف ضعيف لا يستحق الإخبار به.
والله وبالله وتالله ما انا متحمس للحصول على النفط والغاو في المغرب من اجل رفع المداخيل المالية وبالتالي تقوية الاقتصاد المغربي وانما رغبتي الوحيدة ان نجد النفط والغاز في المغرب لمنافسة العدو الكلاسيكي الجزائري كما يقول العصابات الجزائرية
لا فرق بين حكام جزاءر وحكام المغرب مليارات مربعة من غاز يخرجونها من تحت أرض تتقاسموها الشركة وحكام وشعب يشوف
هذه الشركات البريطانية منذ كنت صغيرا بداية السبعينيات وانا اسمع في الإداعة البريطانية BBCانها تبحث عن النفط والغاز في المغرب
والى حد الآن ونحن في2021 لم يصلوا إلى أي نتاىج.