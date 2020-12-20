شركة بولندية تجري تعديلات على لاند روفر Defender

كشفت شركة “كارلكس ديزاين” النقاب عن سيارتها Racing Green Edition المعتمدة على سيارة لاند روفر Defender.

وأوضحت شركة التعديل البولندية أن سيارتها المعدلة تتألق بلون الطلاء الأخضر وتوسعة الرفارف المصنوعة من ألياف الكربون، كما تعكس أشرطة السباقات، التي تعبر منتصف السيارة، عن شخصيتها الرياضية.

كما تعبر السيارة عن التوازن بين سمات موديلات الأراضي الوعرة والسمات الرياضية في المقصورة الداخلية من خلال حليات الكربون وفرش ألكانتارا مع تباينات باللون الأخضر على الفرش الجلدي الفاخر باللون البني، وشارة الإصدار المحدود.

وأوضحت كارلكس ديزاين أن سيارتها Racing Green Edition الجديدة سوف يتم طرحها في الأسواق بسعر يبدأ من 85 ألف يورو تقريبا.