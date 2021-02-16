شركة "بي إم دبليو" تطرح سيارتها الجديدة "BMW SERIE 5"

قالت شركة “بي أم دبليو” إنها طرحت سيارتها الجديدة “BMW SERIE 5” التي تتميز بشخصية جذابة بفضل تفاصيلها الدقيقة والمبتكرة، سواء على مستوى شكلها الخارجي أو الداخلي، وهو ما يعزز ريادة السيارة الجديدة في سوق السيارات الرياضية القوية والمتطورة وبشكل خاص في قطاع سيارات “سيدان” الفخمة.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن من بين أهم المعدات الجديدة بات نظام العرض والتشغيل يشتمل على شاشة تحكم يمكن أن تصل إلى 12.3 بوصة، بالإضافة إلى دمج نظام التشغيل BMW 7.0 الذي يسمح لسائق السيارة بالاستفادة من خدمات المساعد الشخصي المتطور (Hey BMW!).

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التنوع الواسع في الابتكارات التكنولوجية المتاحة على الطريق يمهد السبيل نحو كتابة فصل جديد من قصة النجاح التي تعرفها مجموعة موديلات “بي أم دبليو” التقليدية والعريقة. وقد تم تصنيع هذا الموديل في مصانع “بي أم دبليو” بمنطقة دينغولفينغ وولاية بافاريا بألمانيا ومدينة غراتس بالنمسا.

وتتوفر سيارة “BMW SERIE 5” الجديدة في جميع أنحاء شبكةSmeia – BMW ، وبمختلف محركات الديزل والبنزين والمحركات الكهربائية الهجينة، وتأتي لمساتها المميزة في الصفوف الأولى من حيث تزويدها بناقل حركة أوتوماتيكي بقوابض على مستوى مقود السيارة وخاصية التحكم الصوتي (Hey BMW) وفرش من Sensatec ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، وشاشة لمس عالية الدقة HD بمقاس 10.25 بوصة وخاصية CarPlay من Apple.

وتم تزويد السيارة أيضا بإطار عجلات من المعدن الخفيف قياس 18 بوصة وشعاع ضوءFull-Led، ونظام ركن مستقل، ومساعد متطور للرجوع للخلف لمسافة 50 مترا، والمزيد من المميزات الأخرى. وتجعل هذه المجموعة الغنية من المعدات من السيارة الجديدة مرجعا في فئتها بالمغرب، وكذلك على الصعيد الدولي.

التصميم الخارجي

يتميز التصميم الخارجي لسيارة “BMW SERIE 5” الجديدة برشاقة رياضية ومساحات صافية، حيث تعزز هذه التعديلات التفصيلية الحضور القوي والأسلوب الرياضي المتميز لسيارة “السيدان”، فيما تزداد مدخنة “بي إم دبليو” من حيث العرض والارتفاع، وتنحدر أكثر إلى الغطاء الأمامي، ويحيط بها إطار من قطعة واحدة.

ويضفي الإطار الدقيق للمصابيح لمسة عصرية على المظهر المألوف بوضوح من الماضي والحاضر لسيارات “بي إم دبليو”، إذ تأتي هذه السيارة الجديدة بمصدرين من الإضاءة النهارية الاختيارية على شكل U أو L مرتبة بجانب بعضها البعض وتشكل مصدر إضاءة واضح ومعاصر، بالإضافة إلى مصابيح أمامية جديدة Full-Led بوظيفة متغيرة وقابلة للتكييف ومصابيح أمامية مضادة للوهج بخاصيةBMW Selective Beam ومساعد مصابيح متطور، كلها بشكل اختياري.

أما عن شعاع ضوء الليزر BMW، فيتوفر بشكل اختياري كذلك في جميع إصدارات سيارة “BMW SERIE 5”. وبالنسبة لكلا من المصابيح الأمامية الاختيارية فإن مصابيح النهار التي توجد بالخارج تلعب دور الإشارات الوامضة، كما يمنح الإطار الأسود والتصميم الجديد على شكل L للأضواء الخلفية لسيارة “BMW SERIE 5” الجديدة تأثيرا بصريا إضافيا؛ فيما تم دمج الأضواء الخلفية وأضواء الفرامل في مصباح واحد يشكل إطارا بهندسة خارجية ثلاثية الأبعاد، مرئية بوضوح.

وأشار البلاغ إلى أنه بغض النظر عن مجموعة المعدات والمحرك الذي يتم اختياره، فإن جميع إصدارات سيارة “BMW SERIE 5” الجديدة تأتي مع أنابيب عادم على شكل شبه منحرف، مضيفا أنه “في ما يخص تصميم M Sport فإن إطار عجلات BMW Individual Air Performance ونسخة M Sport ترتقي إلى مستوى التفرد والحصرية بجرأة إضافية.

وتضفي لمسات M Sport تصميما أكثر قوة على الجزء الأمامي والخلفي للسيارة بفضل الخصائص الديناميكية الهوائية الجديدة، كما تضيف الألوان الخارجية الجديدة وإطار عجلات BMW Individual Air Performance، التي تمت إضافتها لأول مرة، مزيدا من التحسينات المميزة.

خيارات جديدة في التجهيزات والمعدات

وأكدت الشركة أن شاشة التحكم مقاس 10.25 بوصة (أو 12.3 بوصة بشكل اختياري)، وأدوات التحكم الجديدة والمدمجة في وحدة التحكم المركزية ومقود السيارة الرياضي بأزرار متعددة الوظائف تم ترتيبها حديثا، كلها خصائص تؤكد على تصميم داخلي بتفاصيل دقيقة ومميزة، إذ باتت تجهيزات سيارة “BMW SERIE 5” الجديدة تشتمل أيضا على مكيف هواء أوتوماتيكي بوظائف واسعة النطاق.

وأضيفت إلى قائمة الخيارات مقاعد M متعددة الوظائف، مع مجموعة واسعة من التعديلات والتجهيزات الداخلية وأغطية المقاعد بشكل مخرم من Sensatec؛ فيما يتوفر نظام الدفع الرباعيBMW xDrive كخيار في مختلف طرازات الموديل، باستثناء محرك البنزين الأساسي.

وتم وضع مجموعة متنوعة من أنظمة الهيكل المتطورة، التي تم تصميمها خصيصها من أجل تحسين مرونة وديناميكية السيارة، وبالتالي ضمان راحة السياقة والركوب، كما تم إدراج أنظمة تعليق Direct Drive وSelect Drive وSelect Drive Professional باستقرار فعال للحركة ضمن قائمة الاختيارات الممكنة.

ويمكن للنسخة الحديثة من نظام التوجيه النشيط والمتكامل أن تساعد السائقين عند المناورات من خلال تدوير العجلات الخلفية حسب الحاجة، حتى عند سرعة تقل عن 3 كلم في الساعة، وتتوفر أيضا مكابح ثابتة حمراء كبديل للمكابح الزرقاء من أجل التمييز بصريا بينها وبين مكابح M الرياضية.

أنظمة المساعدة على القيادة

وتعمل أنظمة مساعدة السائق المتوفرة في سيارة “BMW SERIE 5” الجديدة على تعزيز مستوى الراحة خلال الرحلات الطويلة وزيادة السلامة في المواقف التي تنعدم فيها الرؤية الجيدة أمام السائق، فيما يشتمل نظام التحذير من الخروج عن المسار على إمكانية الرجوع إلى المسار عبر الاستعانة بنظام التوجيه، وهي الخصائص التي يمكن الاستفادة منها مع نظام المساعدة على القيادة بشكل اختياري.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم توسيع نطاق وظائف المساعدة على الركن، مع إضافة خاصية المساعدة على الرجوع إلى الخلف، الذي يتحكم في التوجيه عند الرجوع إلى الخلف لمسافة تصل إلى 50 مترا.

خدمات رقمية جديدة

ويشتمل نظامBMW Live Cockpit Navigation Plus القياسي ونظام BMW Live Cockpit Navigation Pro الاختياري على نظام تشغيل BMW 7.0 الجديد، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الرقمية الإضافية.

وأوضح البلاغ أن المساعد الشخصي المتطور (Hey BMW!) أصبح قياسيا بسيارة “BMW SERIE 5” الجديدة، بالإضافة إلى وظائفه واسعة النطاق، فيما باتت وظيفة إدماج الهاتف الذكي متوافقة مع خاصيةApple CarPlay.

محرك هجين وقابل للشحن

وتتكون النسخة الهجينة من سيارة “BMW 530e” الجديدة من محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 184 حصانا ومحرك كهربائي بقوة قصوى تبلغ 80 كيلوواط في سيارة “BMW 530e”، حيث يولد المحركان معا طاقة مشتركة تصل إلى 204 أحصنة.

وينقل هذان المحركان عزم دورانهما إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة بثماني سرعات، أو إلى جميع العجلات الأربع إذا لزم الأمر باستخدام تقنية BMW xDrive الاختيارية. وبالإضافة إلى الطاقة المشتركة التي تصل إلى 204 أحصنة فإن هذه القوة التلقائية وعزم الدوران الأقصى للنظام يضمنان خصائص القيادة الديناميكية، ما يسمح بالتسارع من حالة السكون إلى حالة 100 كلم في الساعة في غضون 5.9 ثوان، فيما تصل سرعته القصوى إلى 235 كلم في الساعة. ويمكن أن تصل السرعة القصوى في وضع القيادة الكهربائية الخالصة إلى 140 كلم في الساعة.

الشحن الذاتي والكهربائي

تعد النسخة الهجينة القابلة للشحن من سيارة “BMW SERIE 5” الجديدة مثالية للاستخدام اليومي بفضل الكفاءة المثالية للمحرك الكهربائي وسعة التخزين الكبيرة للبطاريات، إذ يمكن التنقل بشكل يومي دون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بفضل التشغيل الإلكتروني الخالص.

وتم تطوير بطاريات الليثيوم أيون على أساس أحدث تكنولوجيا لخلايا البطارية التي تم تصنيعها بواسطة مجموعة “بي إم دبليو”، التي توفر طاقة إجمالية تبلغ 12.0 كيلو واط في الساعة وسعة 34 أمبير. وتتراوح قيمة المدى الكهربائي لسيارة “BMW 530e” الجديدة من 45 إلى 61 كيلومترا.

ويتم توفير سيارة “BMW 530e” بشكل قياسي مع سلكين لإعادة شحن البطارية، ويمكن توصيلهما بمنفذ كهربائي منزلي كلاسيكي أو بمحطة شحن خاصة بالسيارات الكهربائية Wallbox أو بمحطات الشحن العامة، فيما يمكن شحن البطارية بحد أقصى يصل إلى 3.7 كيلو واط من 0 إلى 80 في المائة من سعتها الإجمالية خلال ساعتين و40 دقيقة، ومن 0 إلى 100 في المائة في ثلاث ساعات و40 دقيقة.

ويتم أيضا شحن هذه البطارية تلقائيا أثناء الحركة خلال مراحل تباطؤ المحرك. وخلال هذه المرحلة يتم تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية وتخزينها في البطارية لزيادة النطاق الكهربائي بعدة كيلومترات، فيما يساعد “مساعد الشحن Charging Assistant” على إعادة شحن بطارية السيارة وتقليل استهلاك الطاقة أثناء القيادة.

سيارة تلائم الحياة اليومية والسفر

وقالت شركة BMW إنه تم تركيب البطارية أسفل المقعد الخلفي لتوفير المساحة، وهذا يعني أن حجم صندوق الأمتعة متاح بالكامل تقريبا، إذ يبلغ حجمه 410 لترات في سيارة “BMW 530e” الجديدة.

وبفضل خزان الوقود الذي تبلغ سعته 46 لترا بسيارة “BMW 530e” فإنه يتم ضمان المدى الطويل وبالتالي ضمان كفاءة مثلى للسفر.

اللمسات والمحركات بالطرازات المتوفرة بالمغرب

وتقدم شبكة Smeia مجموعة واسعة من طرازات سيارة “BMW SERIE 5” الجديدة من خلال لمسات Héritage وElégance وPack M، التي تتوفر في العديد من المحركات، بما فيهاBMW 520i ذو محرك بنزين رباعي الأسطوانات؛ وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات؛ وسعة المحرك 1998 سنتيمترا مكعبا؛ والقوة 184 حصانا توافق 5000 دورة في الدقيقة؛ وأقصى عزم 290 نيوتن متر عند 4250-1350 دورة في الدقيقة؛ والتسارع [0 – 100 كلم في الساعة] 7.8 ثانية؛ والسرعة القصوى 235 كلم في الساعة؛ واستهلاك الوقود خلال دورة مشتركة 6.8 لترات لكل 100 كلم؛ وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 156 جم لكل كلم.

وعن BMW 540i Coupé، أشار البلاغ إلى أنه يتوفر على محرك بنزين سداسي الأسطوانات؛ وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات؛ وسعة المحرك 2998 سنتيمترا مكعبا؛ والقوة 340 حصانا توافق 5500 دورة في الدقيقة؛ وأقصى عزم 450 نيوتن متر عند 5200-1500 دورة في الدقيقة؛ والتسارع [0 – 100 كلم في الساعة] 5.1 ثانية؛ والسرعة القصوى 250 كلم في الساعة؛ واستهلاك الوقود خلال دورة مشتركة 7.7 لترات لكل 100 كلم؛ وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 176 جم لكل كلم.

وفي ما يخص BMW M550i xDrive، ورد ضمن البلاغ أنه يتوفر على محرك بنزين ثماني الأسطوانات؛ وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات؛BMW xDrive؛ وسعة المحرك 4395 سنتيمترا مكعبا؛ والقوة 530 حصانا توافق 6000-5500 دورة في الدقيقة؛ وأقصى عزم 750 نيوتن متر عند 4600-1800 دورة في الدقيقة؛ والتسارع [0 – 100 كلم في الساعة] 3.8 ثانية؛ والسرعة القصوى 250 كلم في الساعة؛ واستهلاك الوقود خلال دورة مشتركة 10.7 لترات لكل 100 كلم؛ وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 246 جم لكل كلم.

وعن BMW 520d، ذكر البلاغ أنه يتوفر على محرك ديزلرباعي الأسطوانات؛ وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات؛ وسعة المحرك 1995 سنتيمترا مكعبا؛ والقوة 190 حصانا توافق 4000 دورة في الدقيقة؛ وأقصى عزم 400 نيوتن متر عند 2500-1750 دورة في الدقيقة؛ والتسارع [0 – 100 كلم في الساعة] 7.5 ثانية؛ والسرعة القصوى 235 كلم في الساعة؛ واستهلاك الوقود خلال دورة مشتركة 5.2 لتر لكل 100 كلم؛ وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 137 جم لكل كلم.

ويتوفر BMW 530dxDrive على محرك ديزل سداسي الأسطوانات؛ وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات؛ BMW xDrive؛ وسعة المحرك 2993 سنتيمترا مكعبا؛ والقوة 265 حصانا توافق 4000 دورة في الدقيقة؛ وأقصى عزم 620 نيوتن متر عند 2500-2000 دورة في الدقيقة؛ والتسارع [0 – 100 كلم في الساعة] 5.4 ثانية؛ والسرعة القصوى 250 كلم في الساعة؛ واستهلاك الوقود خلال دورة مشتركة 5.9 لترات لكل 100 كلم؛ وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 155 جم لكل كلم.

وأوضح البلاغ أن BMW 530e يتوفر على محرك بنزين رباعي الأسطوانات؛ وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات؛ وسعة المحرك 1998 سنتيمترا مكعبا؛ والقوة 292 حصانا؛ وأقصى عزم 420 نيوتن؛ والتسارع [0 – 100 كلم في الساعة] 5.9 ثانية؛ والسرعة القصوى 235 كلم في الساعة؛ واستهلاك الوقود خلال دورة مشتركة 2.3 لترات لكل 100 كلم؛ وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 53 جم لكل كلم.

وأوضحت الشركة أن سيارة “BMW SERIE 5” الجديدة تتوفر في جميع أنحاء شبكة Smeia – BMW، ابتداء من 499.000.00 درهم.

Smeia فاعل رئيسي في قطاع السيارات

يشار إلى أن Smeia تعد المستورد الحصري لعلامة “بي إم دبليو”، باعتبارها فاعلا رئيسيا في قطاع السيارات بالمغرب بشكل عام وقطاع السيارات الفاخرة بشكل خاص، وذلك بفضل إستراتيجية متطورة تركز على خاصية القرب وجودة الخدمات.

وتمتد شبكة Smeia بأهم المدن الرئيسية في المغرب، منها الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير، وتخطط لتوسيع شبكتها بمدينتي فاس ووجدة خلال النصف الثاني من سنة 2021.