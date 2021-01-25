شركة تطور زرا يعمل دون لمسه بسنغافورة 

شركة تطور زرا يعمل دون لمسه بسنغافورة 
صورة: أرشيف
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 00:14

في ظل الجائحة التي يحاول العديد من الأشخاص العيش فيها مع احترام التدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي؛ طوّر استوديو التصميم السنغافوري “ستاك ديزاين” بديلا للأزرار التقليدية التي تعمل باللمس.

وحسب ما نشرته صحيفة “إندباندنت” البريطانية، كشفت الشركة عن زر “كينيتيك طاتشليس”، الذي يستخدم ميزة التعرف على البصمة بدلا من لمسه. كما يمكن استخدام الزر المتطور في عدة أماكن، كالمصاعد بسبب استمرار الوباء.

ويعمل الزر المبتكر بتحريك الأصبع نحوه لتنشيطه كي يستجيب مع دفعة خفيفة دون لمسه.

تجدر الإشارة إلى أن الأستوديو يعمل على نموذج أولي، لكنه لم يعرض بعد نسخة تجارية من زر “كينيتيك طاتشليس”.

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‫تعليقات الزوار

2
  • motion sensor
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 00:23

    هدا التقنية تشبه موسم سانسر المستعمله في الحمامات والحراسة والدكاكين تعتمد على الحركة والمشكلة أن المصعد سينزل كلما مرة أحد بجواره أو عن غير قصد حيت يكون حساس جدا لاي حركة في مكان وجوده لا أعرف موشن سانسر بالعربية مثل حساس الحركة

    1
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  • اختراع مؤقت .
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 00:38

    ستنقضي الجائحة وسيعود الناس الى لمس الاشياء حينئذ سيصبح هذا الزر دون جدوى .

    -1
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