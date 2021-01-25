شركة تطور زرا يعمل دون لمسه بسنغافورة 

في ظل الجائحة التي يحاول العديد من الأشخاص العيش فيها مع احترام التدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي؛ طوّر استوديو التصميم السنغافوري “ستاك ديزاين” بديلا للأزرار التقليدية التي تعمل باللمس.

وحسب ما نشرته صحيفة “إندباندنت” البريطانية، كشفت الشركة عن زر “كينيتيك طاتشليس”، الذي يستخدم ميزة التعرف على البصمة بدلا من لمسه. كما يمكن استخدام الزر المتطور في عدة أماكن، كالمصاعد بسبب استمرار الوباء.

ويعمل الزر المبتكر بتحريك الأصبع نحوه لتنشيطه كي يستجيب مع دفعة خفيفة دون لمسه.

تجدر الإشارة إلى أن الأستوديو يعمل على نموذج أولي، لكنه لم يعرض بعد نسخة تجارية من زر “كينيتيك طاتشليس”.