شركة تطور زرا يعمل دون لمسه بسنغافورة 

في ظل الجائحة التي يحاول العديد من الأشخاص العيش فيها مع احترام التدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي؛ طوّر استوديو التصميم السنغافوري “ستاك ديزاين” بديلا للأزرار التقليدية التي تعمل باللمس.
وحسب ما نشرته صحيفة “إندباندنت” البريطانية، كشفت الشركة عن زر “كينيتيك طاتشليس”، الذي يستخدم ميزة التعرف على البصمة بدلا من لمسه. كما يمكن استخدام الزر المتطور في عدة أماكن، كالمصاعد بسبب استمرار الوباء.
ويعمل الزر المبتكر بتحريك الأصبع نحوه لتنشيطه كي يستجيب مع دفعة خفيفة دون لمسه.
تجدر الإشارة إلى أن الأستوديو يعمل على نموذج أولي، لكنه لم يعرض بعد نسخة تجارية من زر “كينيتيك طاتشليس”.
هدا التقنية تشبه موسم سانسر المستعمله في الحمامات والحراسة والدكاكين تعتمد على الحركة والمشكلة أن المصعد سينزل كلما مرة أحد بجواره أو عن غير قصد حيت يكون حساس جدا لاي حركة في مكان وجوده لا أعرف موشن سانسر بالعربية مثل حساس الحركة
ستنقضي الجائحة وسيعود الناس الى لمس الاشياء حينئذ سيصبح هذا الزر دون جدوى .