شركة "جينيسيس" تطلق سيارة GV80 الفارهة

أطلقت الشركة الكورية جينيسيس للسيارات الفارهة نوعا جديدا من السيارات الرياضية الفاخرة جينيسيس GV80 2021، وهي أول سيارة رباعية الدفع على الإطلاق من جينيسيس، وتتميز بالأناقة والأداء مع تضمنها للتكنولوجيا العالية، والقدرة على تحمل المسالك الوعرة، إضافة إلى توفير الراحة الكاملة لجميع الركاب.

وتتضمن السيارة صورا ثلاثية الأبعاد على شاشة LCD بمقاس 12.3 بوصة، لتعطي صورة واضحة تماما لمقاييس موقع السيارة وما يحيط بها. كما تعمل كاميراتها بالأشعة تحت الحمراء، وتتبع حركات عين السائق لتنبيهه عندما لا تكون عينه على الطريق، باستخدام ميزة تحذير الانتباه الأمامي.

وتتوفر السيارة على 21 مكبرا للصوت من نوع ليكسكون بريميوم تم وضعها بشكل استراتيجي في 17 موقعا بجميع أنحاء المقصورة، ما يخلق تجربة استماع فريدة مع ضبطها بشكل مثالي لكل راكب.

كما تتميز GV80 بمحرك V6 مزدوج التوربو بسعة 3.5 لتر وبقوة 375 حصانا، لتوفر أداء متوازنا وقويا ومتعة القيادة المطلقة.