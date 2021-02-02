شركة فرنسية تبتكر قلبا اصطناعيا 

ابتكرت الشركة الفرنسية “كارمات” قلبا اصطناعيا الأكثر تقدما في العالم، ومن المقرر أن يصبح متاحا في وقت مبكر من هذا العام.

ووفق ما نشرته صحيفة يونيلاد، فقد خططت الشركة عينها ببدء طرح القلب المنتج في فصل الربيع المقبل، الذي سيكون أول قلب اصطناعي بالكامل يصل إلى السوق، باعتباره ثاني جهاز من نوعه يحصل على الموافقة التنظيمية الأوروبية، الذي استغرق حوالي عقد من الزمن.

كما عملت “توتال أرتيفيتشال هارتس” التابعة للشركة ذاتها، خلال القرن الماضي، على زرع أول قلب اصطناعي في كلب عام 1937؛ أي قبل 30 عاما كاملة من أول عملية زرع قلب بشري في جنوب إفريقيا عام 1967.

واستغرقت “كارمات” في تطوير القلب الاصطناعي المسمى “إيسون”، الذي يزن ثلاثة أضعاف وزن قلب الإنسان العادي، مدة 27 عاما.

وحسب الصحيفة نفسها، فإن القلب المصنوع يعمل ببطاريات أيون الليثيوم، التي تشغل الهواتف الذكية أيضا.