شركة "فيفو" تطلق حملة "إلى لحظات أجمل"

أعلنت شركة vivo، باعتبارها الشريك الرسمي لـUEFA EURO 2020™، أنها تقدم منصة الرعاية الخاصة بها للمساعدة في إثراء المتعة حول كرة القدم، سواء كانت على الهاتف أو على غيره؛ وذلك من خلال حملتها “إلى لحظات أجمل” التي أطلقت لأول مرة اليوم.

وتشجع vivo الأشخاص على الاستمتاع باللحظة، سواء كان ذلك بالتواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء والمعجبين أو بإعطاء اهتمامهم الكامل للعبة الجميلة؛ حتى لو كان ذلك يعني إيقاف تشغيل الهاتف.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن “الناس ينتظرون هذه البطولة بفارغ الصبر في جميع أنحاء العالم.. والآن أكثر من أي وقت مضى، سيتم الاحتفال باللعبة وروحها الرياضية، مع مساعدة المشجعين في الحصول على أقصى استفادة من التجربة.

وقال سبارك ني، نائب الرئيس الأول ومدير التسويق في vivo، “نحن نسعى جاهدين ليس فقط إلى مساعدة الناس على التقاط ومشاركة اللحظات السحرية في الحياة؛ ولكن لجعل كل لحظة في الحياة أكثر سحرا”.

ويتم إطلاق الحملة الإعلانية الجديدة ابتداء من اليوم، وستبث على شاشات التلفزيون في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والصين، وحول العالم على “فيسبوك” و”إنستغرام” و”يوتيوب”.

ويُظهر العرض الإبداعي أن المعجبين يستمتعون ويلتقطون ويشاركون اللحظات الجميلة قبل المباريات وبعدها وفيما بينها؛ وذلك أثناء إرسال الرسالة “امنح هاتفك استراحة، وكن موجودا في لحظات الحياة الجميلة”.

ومن خلال شراكتها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، أوضح البلاغ أن vivo تتطلع إلى التواصل مع قاعدة المستخدمين الآخذة في الانتشار وتوسيعها لأكثر من 400 مليون شخص حول العالم.

وفي هذا الصدد، قال سبارك ني: “نظرا لتوسيع نطاق أعمالنا العالمية بسرعة، من المهم للغاية بالنسبة لنا التواصل مع الناس خلال اللحظات الجميلة في الحياة التي يهتمون بها كثيرا”، مضيفا أن ” vivo فخورة للغاية بشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) للتفاعل مع مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم؛ لأننا علامة تجارية مرتبطة بعمق، ونستثمر في اهتمامات ومشاعر المستخدمين المتشابهة في التفكير”.

يشار إلى أن “فيفو” هي الشريك التقديمي الأول على الإطلاق لحفلتي الافتتاح والختام اللتين تجريان في 11 يونيو و11 يوليوز على التوالي، حيث عملت الشركة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لخلق تجربة لا تُنسى لملايين المشاهدين حول العالم الذين سيشاهدون الدورة.

وورد ضمن البلاغ أنه “بينما سيعود المتفرجون إلى الملاعب في جميع أنحاء أوروبا، ستحد قيود الطاقة الاستيعابية من تجارب المعجبين في الموقع مباشرة، وستتنوع بناء على سياسات الحجر الصحي في البلدان المعنية. ولجلب المزيد من تصفيق المشجعين والهتافات مرة أخرى إلى الملاعب، ستطلق vivo بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) حملة #vivoSuperTime، حيث يمكن للناس في جميع أنحاء العالم توجيه طاقاتهم إلى اللعبة من خلال مشاركة تصفيقهم وهتافاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على فرصة للظهور في مراسم ختام البطولة”.

وأوضح جاي لوران إبستين، مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن “لعبة كرة القدم تجلب الفرح لملايين مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ونحن متحمسون للشراكة مع vivo لجذب المشجعين المتحمسين إلى اللعبة أكثر، ونتطلع إلى خلق المزيد من الذكريات التي لا تُنسى للناس في جميع أنحاء العالم معا”.