شركة لتدبير النقل المدرسي ترى النور بإقليم وزان

احتضنت القاعة الكبرى لعمالة إقليم وزان، الأربعاء، لقاء تواصليا بخصوص تقديم مشروع برنامج عمل شركة التنمية الإقليمية لتدبير النقل المدرسي، في حفل ترأسه المهدي شلبي، عامل الإقليم، بحضور كل من العربي المحرشي، رئيس المجلس الإقليمي لوزان، ومحمد لشهب، مستشار برلماني، ومحمد احويط، نائب برلماني، ومنتخبين وفعاليات من النسيج الجمعوي والمدني.

اللقاء كان فرصة للإعلان الرسمي عن اسم مدير الشركة الذي جرى انتقاؤه عقب مباراة، وتقديم مشروع الشركة الذي يعتبر تجربة رائدة وسابقة على المستوى الوطني من خلال خلق وإحداث شركة إقليمية تناط بها مهمة تدبير مرفق النقل المدرسي من أجل حكامة أكثر نجاعة.

ويبلغ رأسمال شركة التنمية الإقليمية لتدبير النقل المدرسي، التي تساهم فيها 17 جماعة ترابية بالإقليم، حوالي 5775000 درهم، فيما تقدر ميزانية التسيير بـ 10175000 درهم، وتعتمد على نظام معلوماتي ذكي في تدبير النقل المدرسي بالإقليم بواسطة برنامج متطور سيمكن من تسهيل وضبط التدبير على مستوى كل الوحدات.

كما ستمكن الشركة سائقي مركبات النقل المدرسي، وفق ما جاهر به المسؤولون، من عقود عمل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل ودعم الكفاءات، وتغطية صحية، وغيرها من الحقوق.

وقد أجمعت تدخلات الحضور على إشادة الوزير سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بهذه التجربة، حيث أكد ضرورة تعميمها على باقي أقاليم المملكة في حال نجاحها بوزان، وذلك على هامش اجتماع سابق للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة تطوان.