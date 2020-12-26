شركة "نيورو" تطلق روبوتات لتوصيل الخدمات

نشرت صحيفة “بي بي سي” أن سلطات ولاية كاليفورنيا أعطت لشركة “نيورو” الضوء الأخضر لخدمة التوصيل التجاري والخدمات بدون سائق، في سابقة هي الأولى من نوعها.

ووفق ما نشرته الصحيفة سالفة الذكر على موقعها، فإن الشركة تخطط أيضا لبدء تشغيل الروبوتات للقيام بعمليات تسليم الخدمات في وقت مبكر من العام المقبل.

وقد أطلق على سيارة “نيورو” اسم “آر2″، بعدما اختبرت سابقا في الولاية المذكورة في أبريل المنصرم, إضافة إلى توفر السيارة التي هي بيضاوية الشكل وبيضاء اللون على رادار وتصوير حراري وكاميرات 360 درجة, لتسهيل توجيه حركتها دون الحاجة إلى عجلة القيادة أو دواسات أو مرايا الرؤية الجانبية.

ويردف ستيف جوردون، مدير إدارة المركبات ذات المحركات في كاليفورنيا, أن الإصدار يعد علامة فارقة في تطور المركبات ذاتية القيادة في الولاية. وسيستمر في مراقبة عمل الروبوتات تجنبا لأي حادث.

علاوة على أن “آر2” تتضمن مقصورتين يمكن التحكم في درجة حرارتهما حسب المنتوج المرسل للتسليم. كما تفتح أبوابها بمجرد إدخال المستقبل للرمز الخاص به، إلى جانب أن سرعتها القصوى حددت في 56 كيلومترا في الساعة, وستقتصر كذلك على العمل في ظروف معتدلة.

وتضيف الصحيفة ذاتها أن شركة “نيورو” أسسها مهندسون في شركة “جوجل”، وبدعم من شركة “سوفت بانك” اليابانية.