شركة ACME تطلق سوار اللياقة البدنية ACT307

أطلقت شركة ACMEسوار اللياقة البدنية ACT307 الجديد بسعر 35 يورو تقريبا.

وأوضحت الشركة الليتوانية أن السوار الجديد يمتاز بأنه يمكنه قياس معدل ضربات القلب، وبفضل معيار IP68، يمكن أيضا استخدام السوار في الرياضات المائية مثل السباحة.

ويتم عرض جميع المعلومات مثل الخطوات والمسافة والسعرات الحرارية على شاشة ملونة قياس 69ر0 بوصة. ويمكن للسوار أيضا الوصول إلى نظام GPS الخاص بالهاتف الذكي، وبالتالي يمكنه تسجيل المسارات.

ويتم عرض جميع المعلومات في تطبيق VeryFitPro. وبالإضافة إلى ذلك، يشجع السوار المستخدم على الحركة بعد الجلوس لفترة طويل، مع تتبع للنوم.

وتم تزويد سوار اللياقة البدنية الجديد ببطارية تصل فترة تشغيلها إلى 10 أيام في وضع الاستعداد.