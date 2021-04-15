شركة "LAE كوسمتيك" تواصل تسديد مستحقات

نجحت LAE، الشركة المواطنة العاملة في قطاع إنتاج وتسويق مستحضرات التجميل بالمغرب، في استعادة نشاطها القانوني، الذي توقف لمدة تزيد عن خمس سنوات.

وجاء في بيان صحافي للشركة العاملة في مجال إنتاج وتسويق مستحضرات التجميل: “بعد تكبده لمعاناة كبيرة وتقديمه لتضحيات جسام رفقة الموزعين طوال السنوات الماضية، تمكن زكريا فتحاني، الرئيس المؤسس لشركةLEA ، وباقي أفراد فريق العمل المشرف على تسيير شؤون الشركة من وضع إستراتيجية متكاملة لضمان مباشرة نشاطها التجاري في مجال تسويق مستحضرات التجميل ذات جودة عالية وبمعايير عالمية”.

ويقول زكريا فتحاني، الرئيس التنفيذي لشركة LEA كوسميتيك: “بعد فترة طويلة وعصيبة، نعمل في شركة LEA كوسميتيك على وضع خريطة طريق، ستتيح لنا ولموزعينا السير قدما نحو استعادة نشاطنا، ومواصلة مسيرة النجاح التي رسمت بفضل تضافر جهود جميع الموزعين في الفترة السابقة”.

ويضيف فتحاني: “أنا على ثقة تامة بأن النجاح سيحالف الجميع من جديد؛ وذلك نظرا التفاني والصبر الذي عبر عنه فريق عمل الشركة وموزعيها الأوفياء”.

ويعمل فريق العمل المشرف على تسيير شؤون شركة LAE كوسميتيك، حاليا، على وضع العديد من اللمسات، لمباشرة الشركة لعملها عبر توفير منتجات ومستحضرات تجميل مبتكرة وذات جودة عالية، تستجيب لحاجيات المستهلك المغربي.

وتتوفر الشركة على آلاف الموزعين عبر ربوع المغرب، والذين اضطروا إلى التوقف عن نشاطهم إثر تحريك المساطر القضائية؛ وهو ما جعل الشركة تستشعر تأثير هذا الأمر على الحياة اليومية لهؤلاء الموزعين، خاصة أولئك الذين التحقوا بفريق العمل خلال سنة 2016، قبل توقف النشاط.

وفي إطار الوفاء بالعهد الذي اتخذته شركة LAE كوسميتيك على عاتقها، منذ تفعيل حسابها المصرفي، شرع فريق العمل التابع للشركة في تفعيل عملية لتسديد المستحقات المالية، الخاصة بالموزعين الذين التحقوا بالشركة في سنة 2016.

وجرى وضع استمارة من خلال موقع الشركة على شبكة الإنترنيت رهن إشارة المعنيين بالأمر، حيث قام الموزعون بتعبئتها وتحميل صور الوثائق المطلوبة عليها، ليشرع محامو شركة LAE في ربط الاتصال بشكل منتظم مع الموزعين؛ وذلك من أجل أن يشرحوا لهم الخطوات الإدارية الواجب اتباعها.

وتوصل عدد مهم من الموزعين بمستحقاتهم المالية على دفعتين؛ فيما تجري معالجة باقي الطلبات الخاصة بباقي الموزعين، من أجل تحويل مستحقاتهم المالية نحو حساباتهم البنكية.

وتأتي هذه الخطوات العملية في وقت بلغت فيه الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة خلال السنوات الخمس الماضية ما يزيد عن 11 مليار سنتيم؛ من ضمنها مخزون منتجات التجميل التي انتهت مدة صلاحيتها أثناء سريان فترة توقيف نشاط الشركة، وهو المخزون الذي تقدر قيمته بما يقارب عن 6 مليارات سنتيم.

ونجحت الشركة في وضع برنامج جديد تحفيزي للتعويضات، بعد سنتين من الشاق والدؤوب؛ وهو البرنامج الذي سيكون مطابقا تماما لمعايير جمعية البيع المباشر Direct Selling Association، ويتيح للموزعين ممارسة عملهم في إطار مطابق بشكل تام للقانون.