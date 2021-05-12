شروط "العودة" تحبط مغاربة عالقين بالخارج

في الوقت الذي تحضّر فيه المملكة لاستقبال الرحلات الدولية وعودة حركة الطيران، يواجه العديد من المغاربة العالقين في مختلف بقاع العالم مطبات كثيرة قد تعرقل مسار عودتهم إلى أرض الوطن في ظل الشروط الصارمة التي وضعتها الحكومة.
ووفقا لمذكرة أصدرتها المديرية العامة للطيران المدني، موجهة إلى شركات النقل الجوي، تحدد فيها شروط دخول التراب الوطني من قبل المغاربة العالقين في الخارج، فإن الحكومة اشترطت، ابتداء من الأسبوع المقبل، تقديم اختبار “PCR” سلبي مدته لا تتعدى 48 ساعة قبل الصعود إلى الطائرة.
ويؤكد المغاربة العالقون في الخارج أن إجراء هذا الاختبار سيطرح إشكالا كبيرا بسبب حصر مدة صلاحيته في 48 ساعة، بينما “غالبية المصحات والمستشفيات التي تجري هذه الاختبارات، لم تعد تستقبل الأجانب بسبب الوضع الصحي الصعب”، بتعبير أحد العالقين في إسطنبول.
ويطالب هؤلاء السلطات المختصة بأن يتم تمديد مدة صلاحية هذا الاختبار الطبي إلى إثنين وسبعين ساعة، مع مراعاة خصوصيات كل بلد على حدة، لا سيما في ما يتعلق بالحالة الوبائية وطول المسافة.
وبعد شهور من الانتظار، سيكون بمقدور المغاربة العالقين في الخارج أن يلجوا التراب الوطني، عقب إعلان السلطات تخفيف القيود عن حركة الطيران الدولي، لكن الشروط التي رهنت بها الحكومة هذه العودة، وخاصة شرط إجراء فحص طبي وشرط حجز تذكرة السفر عبر شركتين فقط، مازالت تثير امتعاضهم.
وزاد توجّه السلطات المغربية إلى إغلاق الحدود مع دول أوروبية وإفريقية جديدة، بسبب تفاقم الوضع الوبائي بها، من معاناة عالقين في عدد من البلدان، وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج ورفض “تهميش” مطلبهم بفتح المجال الجوّي حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم قبل حلول رمضان.
وفي وقت سابق، توجّه العشرات من المغاربة العالقين في تركيا إلى مقرّ القنصلية العامة للمغرب بإسطنبول للمطالبة بترحيلهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.
ويلتمس هؤلاء المغاربة العالقون في تركيا من الحكومة المغربية ترتيب عودتهم إلى الوطن في أقرب وقت ممكن، خاصة أنّهم يعيشون متنقلين بين الفنادق والشارع.
حسبي الله و نعم الوكيل…………………………..
ربنا أخرجنا و ان عدنا نحن ظالمون. الله يسهل عليا حتى انا نخرج من هاد البلاد
أول مرة اسمع ان بلدا يضع شروطا لدخول مواطنيه لبلدهم بينما دول أخرى ترسل الطائرات و الباخرات لترحيل مواطنيها. اليست مصلحة المواطن هي الأساس و الأولوية كما يتشدف بها المسؤولون. ما ذنبهم اذا حمكت عليهم الظروف ان تواجدوا خارج البلاد في هذه الاوقات الصعبة. هناك خوف من انتشار الفيروس الهندي و لكن يجب على الدولة ان تساعد مواطنيها. اتمنى ان لا ياتي وقت نسمح للأجاتب للسفر بدعوى السياحة و العمل و ان نمنع المغاربة من السفر من المغرب او الى المغرب فقطا لأنهم مغاربة.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حسب هاد الإجراءات تيبان ليا حنا غنمشيو عندهم و نجيو و هما مزال مادارو PCR
بغض النظر على العالقين هناك مواطنون في الخارج وطلبة يدرسون ويريدون العودة للوطن لصلة الرحم لأسبوع مثلا فكيف يعقل ان يمضي هذا الأسبوع في الفندق واين الايام التي يقضيها مع عائلته تريد الدولة تحريك العمل في الفنادق بعودة المهاجرين او العالقين وتحرك الخطوط المغربية التي هي اصلا غالية الثمن لهذا المواطنون يطالبون بتخفيف هذه القيود لصلة الرحم والا ستقطعونها وتقطعون العملة الصعبة لان هؤلاء سيغيرون وجهتهم إلى دول أخرى اكثر ليونة والطلبة يتخلوا عن العودة ( ومريضنا ما عندو بأس)
السلام عليكم .
لقد سبق وقرأت مقالا في نفس الموضوع الذي يتعلق بعودة الجالية المقيمة لارض الوطن في إطار الاستعدادات لاستئناف عملية مرحبا 2021 والذي أثار استغرابي هو مدكرة الطيران المدني التي تتضمن شرط ربما تعجيزي ويحاصر عودة هؤلاء المواطنين إلى المغرب وهو قضاء حجر صحي لا يقل على أسبوع في إحدى الفنادق الخاصة مع تحمل المعني بالأمر المصاريف هل يعقل أن مهاجر مغربي مغرب لسنوات
أو عالق في إحدى الدول يرغبب في زيارة بلده وأولاده لمدة قصيرة يفترض عليه قضاؤها في فندق عوض أن يقضيها بين أحضان عائلته ، كما يجب تمديد صلاحية pcr ل 72 ساعة المرجو إعادة النظر في القرارات المتخذة لانها اصبحت عشوائية ولا تخدم اقتصاد وتطور هذا البلد .
الحمد لله كما يقول المثل رب ضارة نافعة.
جيت نيوزيلاند في رحلة عمل لعشرة ايام وفي اليوم الثامن سدو الحدود في المغرب وبقيت عالق وهنا كان الإغلاق ومن بعدها رمضان داز بوحدي وبقيت مقهور ونبكي ولكن من بعدها يأست ونصحوني نتقدم بطلب للبقاء هنا والحمد لله تم الموافقة عليه وهاني عندي الإقامة في نيوزيلاند وخدام ومرتاح بحمد الله وباقي 3 سنوات و 6 أشهر ونحصل على الجنسية .
هاد كله بسبب كورونا والإغلاق وحبس الحدود
كل من ذهب أو ذهبت إلى تركيا فهو فقط بغرض السياحة أو لحاجة في نفس يعقوب بالنسبة للإناث و بالنسبة لهذا النوع لا يحتسب من العالقين فليدعوهم هناك إلى أن تفتح الحدود،كما يجب تشديد الإجراءات على كل العالقين في الدول الأخرى حتى لا نقع في نفس الخطأ لأنه بسبب القادمين من الخارج تم الإغلاق على من في الداخل و حرمانهم من أرزاقهم