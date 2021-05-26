شريحة إضافية من المغاربة تلقَّح ضد "كورونا" دون إشعار من وزارة الصحة

رغم أن آخر إعلان رسمي لوزارة الصحة يربط الحملة الوطنية للتلقيح ضد الجائحة بالمواطنات والمواطنين الذين تفوق أعمارهم 45 سنة، غير أن فئات جديدة استفادت من التطعيم تتراوح أعمارها بين 40 و45 سنة.
وأكدت امرأتان تبلغان من العمر أقل من 45 سنة أنهما استفادتا، اليوم الأربعاء، من الجرعة الأولى من لقاح “سينوفارم”، وأشارتا إلى أنهما لم ترسلا رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 للحصول على موعد التلقيح الخاص بهما، بل إن “عون سلطة” أبلغهما بذلك.
وتقاسم مغاربة تتراوح أعمارهم بين 40 و45 سنة، على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر استدعائهم من أجل عملية التلقيح، في ظل غياب أي معطى رسمي حول الموضوع، وبطريقة تثير الكثير من التساؤلات.
وفسر مصدر من وزارة الصحة عدم إعلان توسيع الاستفادة بعدُ من التلقيح بعملية إحصائية تروم ضبط مخزون اللقاح، واللقاحات التي تم تأمينها أو التي في طريقها إلى المغرب، وذلك من أجل تحديد الفئات المستهدفة بدقة، والتي يمكن أن تشمل في الأسابيع القريبة المقبلة حتى الفئة الأقل من 40 سنة.
من جهة ثانية، قال عضو في لجنة التلقيح التابعة لوزارة الصحة إن توسيع الاستفادة مرتبط بكمية اللقاح المتوفرة في المخزون المركزي بالدار البيضاء، مشيرا إلى أن الأولوية تعطى للأشخاص المسجلين بعدما أرسلوا طلباتهم.
وأضاف المصدر ذاته أن هناك فئة من الناس تذهب مباشرة إلى مراكز اللقاح، دون حصولها على موعد مسبق، وشدد على أن الفئة المستهدفة التي فات موعد تلقيحها يمكنها أن تعاود التسجيل عبر الآليات المعروفة.
وأكد عضو لجنة التلقيح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الإستراتيجية الوطنية وضعت خطة لتطعيم جميع الفئات المحددة سابقا وبشكل مجاني.
وأعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قبل أيام، أن عملية التلقيح وصلت إلى ما يقدر بـ30 بالمائة من الفئات المستهدفة، واعتبر أن “هذا الرقم جيد ونجاح نسبي بالمقارنة مع دول كبرى”.
وقال رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بالوزارة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، أمس الثلاثاء، إن النسق المتواصل في الإمدادات الخاصة باللقاحات يسمح للمغرب بالتوسيع التدريجي للفئات العمرية المستهدفة من عملية التلقيح ضد كوفيد-19، مذكرا بأن هذه الحملة الوطنية شملت إلى حد اليوم المواطنات والمواطنين الذين تفوق أعمارهم 45 سنة.
هل بدأت زريبتكم الإقليمية بتلقيح الاقل من 100 سنة؟ ام انها لاتزال تعطي اللقاح فقط لمن فوق 100 سنة؟ انا اقصد هنا فقط لحكامكم من الجنرالات العجزة الارهابيين.
السلطات العمومية تعتمد على شهادات الميلاد التي توجد في السجلات المتواجدة بمقرات الحالة المدنية. وليس على بطاقات التعريف لان نسبة من المغاربة ونظرا لظروف العمل ينقصون من أعمارهم..
Nous sommes a tamesna tous les dosponsaires sont fermés nous avons un rendez vous aujourd’hui pour le vaccin comment faire
السلام عليكم انا عندي 45 سنة درت التلقيح لأن الفئة المستهدفة ما بين 45-50
و مافائدة اللقاح اذا لم تفتح الابواب امام الجالية وامام اولادكم و كثير من فقد والديه ولم يراهما اضن انكم تنتضرون حتي يلقح حتى الحيوان سنة 2025 كل الدول و ضعت استراتيجية و فتحت اجواءها الجوية إلى المغرب الله ياخذ فيكم الحق
بلا فوضى وباك صاحبي علينا الالتزام بمخطط التلقيح بما فيه المواعيد المحددة عبر آلية 1717.وبالمناسبة نشكر اطر وزارتي الصحة والداخلية على الاستقبال والتنظيم.
ذهبت الى مركز التلقيح حسب الموعد ووجدت ازدحاما غريبا وتساءلت عن جدوى الموعد وانصرفت بدون التلقيح .دبا عاد فهمت علاش كان الازدحام .الحمد لله اللي مادرتش هاد اللقاح .احسن لقاح :اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام .
تعمل صديقة معي في نفس سني الذي هو 41 سنة استفادت من الجرعة الأولى منذ أكثر من اسبوع
اييه في مجموع من المدن الصغيرة فعلا المقدم او الشيخ هو الذي أبلغ السكان وهده كانت في بداية التلقيح يعني أكثر من 60 سنة حيث هناك شريحة من الناس غير متعلمة ولم ترسل الرقم وكان الفضل في ذلك للشيخ الذي قرع الأبواب وأعلن الناس واختي كانت من بينهم أين المشكل انا قرت فقط جزء من المقال المهم الإنسان تلقى الجرعة هذا هو الأهم لماذا نخلق مشكلا من لا شيء
منذ اكثر من شهرين تلقت مجموعة من الأشخاص جرعات التلقيح مع العم انهم لم يتجاوز ا الثلاثينات
فيها خير، المهم هو الوصول إلى المناعة الجماعية.
وحبذا لو تستفيد فئات أخرى أقل من 17 عام من هذا التلقيح.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
أستغفر الله وأتوب إليه.
كأني بك ماتزال تعيش في قرن آخر. توتيق الولادة يقع يمجرد وضع المرأة لمولودها. في زمن الإنترنت و الحواسيب وووووو مازالت تفكر يعقل الستينات و بطاقة تعريف المقاطعة (كارني السمق)
السؤال هل هناك اشخاص اخدوا الموعد و لم يتم تلقيحهم كفوا عن زرع الفتن كل شيء جميل ترجعوه سوداوي خرجتم من فكرة التلقيح مؤامرة ودخلتم في اشياء توجد في مخيلتكم فقط الله يهدي ما خلق
السلام عليكم.إلى المعلق مكناسي متتبع اللذي كسر رؤوسنا في كل مقال بأنه وجد ازدحاما غير طبيعي أمام مراكز التلقيح ويتباهى أنه تراجع عن فكرة تلقيحه.من الطبيعي ياهذا أن تجد الازدحام أمام مراكز التلقيح لأن الأشخاص المستهدفة اللذين تم برمجة موعد تلقيحهم كثر جدا أو تريد من الدولة أن تعطي موعد كل يوم لي شخص واحد حتى لا تجد أنت الازدحام ولو فعلت ذلك فلن تنتهي من تلقيح الناس إلا بعد مرور ألف سنة.الناس الحقيقية تشغل عقولها كي تفهم ما يجري والناس الأخرى لا أدري ماذا تشغل ورغم ذلك تدعي أنها أذكى من غيرها.لا حول ولا قوة إلا بالله