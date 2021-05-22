شريط فيديو يسقط لصا بقبضة شرطة المحمدية

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية من توقيف شخص، عمره 24 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض وباستعمال ناقلة ذات محرك.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني كانت قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه وهو يحاول تعريض شخص للسرقة بالشارع العام بمدينة المحمدية، قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة ابن سليمان، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالسرقة.

جدير بالذكر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.