شعار "إسقاط النظام" يعود إلى الشوارع في تونس

تجمع حوالي ألف شخص أغلبهم من أنصار الأحزاب اليسارية وسط العاصمة تونس، اليوم السبت، للاحتجاج على الحكومة والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في الاضطرابات الليلية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.
وأغلقت قوات الشرطة التونسية أغلب المنافذ المؤدية إلى الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، الذي يضم مقر وزارة الداخلية، لكن المحتجين نجحوا في التجمع في جانب من الشارع، وبدؤوا مسيرة في الشوارع المحيطة بوسط العاصمة.
وشاركت في المسيرة قيادات معروفة من أحزاب اليسار، من بينها السياسي البارز حمة الهمامي، والنائب في البرلمان منجي الرحوي، وفق ما عاينه مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
كما حضر ممثلون عن منظمات من المجتمع المدني، من بينها رابطة حقوق الإنسان واتحاد العاطلين عن العمل.
وحاول المحتجون العودة إلى الشارع الرئيسي، لكن واجهتهم الشرطة التي أغلقت نصف الشارع المؤدي إلى مقر وزارة الداخلية بالحواجز الحديدية.
وأطلق المحتجون شعارات: “لا خوف لا رعب، السلطة ملك الشعب”، “شغل حرية كرامة وطنية” و”الشعب يريد إسقاط النظام”.
وأعلنت رابطة حقوق الإنسان، في بيان لها، مخاوفها من أعمال تعذيب وضرب في مراكز التوقيف ضد الموقوفين من الذين شاركوا في الاحتجاجات الليلية الأسبوع الماضي.
وأوقفت الأجهزة الأمنية حوالي ألف محتج بين يومي 14 و15 من الشهر الجاري حسب مسؤولين في وزارة الداخلية.
وعلى الرغم من مضي عشر سنوات من أحداث الثورة التونسية عام 2010 ضد حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إلا أن المطالب ذاتها ترددت في الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، المطالبة بتحسين ظروف العيش وبفرص عمل وبإصلاحات.
النظام العسكري الجزائري هو أسباب الأوضاع الراهنة في تونس
نتائج الربيع العربي بدت تطفو الى السفح ،إنه السواد العربي يا سادة ،صراع لن ينتهي
اليساريون كلما صعد الديمقراطيون للحكم في امريكا الا واستغلو الفرصة لاسقاط انظمة الحكم في بلدانهم .
منذ تسلم بايدن للرئاسة قامت الفوضى في العالم العربي ودول اخرى . وازدادت حدت الهجمات الارهابية وازداد نشاطها .
الآن التونسيون ينقلبون على حكومة هم من اوصلوها للرئاسة . ويطالبون باسقاط نظام هم من جاؤو به بتصويتهم على شخص لا يجيد غير الاعراب والنحو ولا علاقة له بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد .
شعب لا يعرف كيف تدار الديمقراطية . ويعتقد انه بمجرد تتبيث الديمقراطية سيتحول بلدهم الى سويسرا بين عشية وضحاها .
والمخربون بين الاحتجاجات لهم اهداف اخرى لخدمة دولة جارة تريد تحويل تونس للبنان جديدة .
تونس قد اتصبح لبنان جديدة لان رئيسها احمق .واغذروني على هذا الوصف لكنه الواقع . مذا قدم لتونس غير دروس اللغة العربية .
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفتنة الفتنة ثم الفتنة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم للإشارة فقط البطالة ليست السبب إنما الفتنة قال تعالى في كتابه الكريم ( يخربون بيوتهم بأيديهم ) نعم صحيح كدلك اللهم ارزقنا حسن الخاتمة لأنه والله تعالى أعلم ولى زمن الفتن وكل الفواحش والرداءل كأننا لازلنا في عهد الديناصور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل 1000000 مرة وألف سنة
هاذاك كايتسمى الخراب.زعما هاذوك لي غاذي اجيو مكان الحكام الحاليين غاذي احلو المشكل.راه التورة عندها كاتكون عندها النتاءح ولكن في المدى البعيد.نعم للمظاهرات ولكن تكون سلمية.اما الخراب غاذي ارجع تونس ل 30 سنة الى الوراء.اوا الله احفظ تونس وجميع الدول المسلمة.
النظام الجزائري يبحث عن متنفس نقول للشعب التونسي خذوا حذركم
حسب ما فهمت فالمطالبة باسقاط النظام هو عودة النظام القديم
بالنسبة الي دول العالم الثالث لا يصلح لها كثرة الجمعيات الحقوقية و الاحزاب فمادا تستفيد منهم الدولة و هم لا يزاولون اي عمل و يتوصلون بالدعم فهؤلاء الدين خرجوا لم يحتجوا من قبل و ورطوا الدين تظاهروا حتى تم الزج بهم في السجون
العمل الجمعوي تطوعي و ليس بزنس