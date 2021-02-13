"الملك خط أحمر" .. شعار يوحد المغاربة أمام سعار الإعلام العسكري الجزائري

من الكذب والافتراء إلى الاستهزاء والإساءة إلى رموز المملكة، يستمر الإعلام الجزائري الموالي للنظام العسكري الحاكم في بث سمومه بتطاوله على الملك محمد السادس، ونشر الأكاذيب في ما يخص قضية الصحراء المغربية؛ وهو ما خلّف موجة غضب عارمة وسط المغاربة، الذين يتشبثون بمطلب استدعاء السفير الجزائري وتجميد العلاقات.
وتطاولت قناة “الشروق” الجزائرية، في برنامجها “ويكند ستوري”، على شخص الملك محمد السادس عبر تجسيده في دمية كرتونية، بمشاركة سليمان سعداوي، النائب عن حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في الجزائر؛ بينما طالبت شرائح مختلفة من المجتمع بـ”استدعاء السفير الجزائري وقطع العلاقات مع النّظام العسكري”.
وتوحّد المغاربة خلف “هاشتاغ” “الملك خط أحمر” في إشارة إلى وقوف المغاربة إلى جانب الملك محمد السادس والتشبث به في ظل الهجمة الإعلامية “الهوجاء” التي يقودها الإعلام العسكري الجزائري ضد مصالح المملكة، حيث اشتدت حدتها منذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
وليس هذه المرة الأولى التي يبث فيها الإعلام العسكري سمومه ضد الوحدة الترابية ورموز المملكة؛ فقد سبق للبرنامج السياسي نفسه أن قدّم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على شكل “دمية” في الحلقة السّابقة، بينما يقوم البرنامج التلفزيوني ذاته بتحوير الحقائق والترويج لأطروحة الانفصال بشكل علني بدون أي رقابة على برمجته وضيوفه.
أحمد مفيد، الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون، أكد أن “ما قامت به قناة “الشروق” الجزائرية يستحق الإدانة؛ وهو في حقيقته يعبر عن حقد دفين تجاه المغرب، على الرغم مما قام به المغاربة من أجل تحرير الجزائر”، وتابع قوله: “يجب أن يعي حكام الجزائر وأبواقهم الإعلامية بأن المغاربة مجمعون على ثوابتهم؛ وفي مقدمتها النظام الملكي، والوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وأوضح مفيد أنّه “أمام هذا الجنون الذي أصاب المؤسسات الرسمية العسكرية والمدنية بالجزائر والمؤسسات الإعلامية التابعة لها، نقول لهم بأن الخيار الإستراتيجي الذي اختاره المغاربة بقيادة الملك محمد السادس هو خيار التنمية والديمقراطية والحرية والوحدة والتعاون والتضامن”.
“على الجزائر أن تهتم بمشاكلها الداخلية، وأن ترجع إلى جادة الصواب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن ترفع يدها عن الجبهة الانفصالية”، يقول مفيد، مضيفا “رغم ادعاءات الجزائر، فالواقع يبين بشكل لا لبس فيه بأنها هي الطرف الحقيقي في نزاع الصحراء المغربية، وهي من يعرقل إيجاد حل سياسي سلمي لهذا النزاع”.
من جانبه، توقف المحلل السياسي عمر الشرقاوي عند تحريك المتابعة القانونية ضد قناة “الشروق” المقربة من النظام العسكري الجزائري، وقال بأن “المؤسسات الرسمية الجزائرية لا دخل لها بجلسة السخرية المنحطة التي قامت بها قناة “الشروق” في حق شخص ملك البلاد، وإن ذلك مجرد تهور من قناة يعلم الجميع امتداداتها في قصر المرادية؛ فالدولة الجزائرية لها مسؤولية قانونية في تحريك المتابعة في حق تلك القناة وتطبيق المادة 123 من قانون الإعلام وترتيب العقوبات التي تطال وسائل الإعلام التي تهين رؤساء الدول”.
وعمد مجموعة من “الفيسبوكيين” المغاربة إلى توحيد صورة “البروفايلات” على صفحاتهم الخاصة بصور الملك محمد السادس، مرفقة بتعاليق من قبيل: “التطاول على رموز البلاد خط أحمر”، و”لا عزاء للحاقدين”، و”كلنا مع الملك محمد السادس”.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أكد أن الجزائر عبأت، في الأسابيع الأخيرة، كل مؤسساتها الرسمية للإدلاء بتصريحات حول الصحراء المغربية، وأصبحت تُوليها أهمية أكبر من شؤونها الداخلية وحتى قضية فلسطين.
هادوك الناس “وصلو للقاع” كما يقول المثل: يلا ما قدرتيش على السبع برد الغدايد فسبع ديال البلاستيك.
إذا نطق السفيه فأحسن إجاباته السكوت.
يجب طرد سفير العسكر في الرباط واستدعاء سفير المملكة في الجزائر وقطع العلاقات إلى الأبد
اذا اتتك مدمتي من ناقص^^فهي الشهادة لي باني كامل
الثقبة اللي اجيك منها الريح سدها وارتاح
لم يكفهم التطاول على المملكة المغربية بالهراء و الاكاديب والآن الملك يبحتون عن المشاكل بجميع الطرق لكن المغرب لايهتم
يجب الترخيص للقنوات التلفزية الخاصة حتى نرد على هاته الترهات أما الإعلام العمومي فلايمكنه الرد
إدانة شديدة للتصرفات والسلوكات الحقيرة للنظام العسكري الجزائري وابواقه النتنة.
الى مزبلة التاريخ
الملك محمد السادس نصره الله وأيده قاهر الكبرانات الجزائرية الفاشلة، دمت فخرا للمغرب العظيم ولا عزاء للجار السوء الحاقد.
تكفلوا بشعبكم الجائع لا حليب ولا سميد ولا تلقيح ولا ….. ودعوا عنكم اسد المغرب حفظه الله من شركم
الله – الوطن – الملك
نطالب بالإعتذار الرسمي من الدولة الجزائرية، أو قطع العلاقات معها.
نعم قد تجد الشعب يتشكى من البطالة و من بعض المشاكل و يختلف في وضعية المغرب لكن لن تجد شخصا يقبل هذا التصرف الذي لا يمت لاخلاقيات الاعلام بآية صلة من طرف دولة البنان و الجينيرالات
عاش الملك…كون مكان الملك والملكية كون المغرب ضربوا لخلى وقع ليه بحال تونس ولا ليبيا ولا بالجزائر اللعينة هيا و شردمت العسكر……مزيد من التنمية والإدزهار باش اولادنا يعيشوا أحسن منا….ولا نلتفت للأوباش……
ويبقى محمد السادس حبيب الملايين وفخر الأمة المغربية الذي أسقط كل مؤامرات العدو وجعلهم أضحوكة ومسخرة في العالم.
مخاصناش ندخلو فهاد الغوغائية والمستوى المنحط.
المرجود الاحتكام للعقل وعدم اعطاء الاشياء اكثر من قيمتها. الاندفاعية والعاطفة لاتصل في هاته المواقف.
وهل تستغرب من أفعال العسكر القمعي غير الدفع بصحافة هزيلة معرفيا ابداعيا مهنيا. دفعها لرمي فشل دولة حديتة ليس لها تاريخ ولا معرفة بالدبلوماسية شيئ يدكر غير الطلبة ولحيس الكابة
اودي بلا ما تشطنو روسكم الجمال تسير والكلاب تنبح كما يقول المثل
لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الحجر مثقلا بدينار
السلام عليكم . المشكل فينا حنا لي كنديرو راسنا فالوسخ. راه كتكلم مع واحد المخلوقات لا ثقافة لا تاريخ لا قرار. المغرب كبير بزاف و ملك البلاد رمز ديالنا و ما غانتسناوش دولة مكلخة تاثر فالنجاحات ديالنا . ما عندنا ما نديرو. ربي سلط علينا جار السوء .
الكلب المسعور لعابه سام يجب تحاشيه والابتعاد عنه هكذا الإعلام الجزائري ومن يسيره اصيب بالسعار الحاد فلا نرد الكيل مكيالين لان مبادئنا الأخلاقية تحتم علينا الا نرد على السفيه حتى لا نجاريه في أخلاقه التافهة لهذا السكوت حكمة وقد نرود هذه الكلاب المسعورة حتى تعود عن غيها ونعالجها من سعارها وتهدأ
يقول المثل :إتقي شر من أحسنت إليه.
الملك خط أحمر. نصره الله وأيده. كلنا فداك
انها قمة الانحطاط الأخلاقي الدي وصلوا اليه, أهدا البلد يعيش بدون مسؤولين’ أصبحوا مثل المقامر الدي فقد كل شيء و خرج عن وعيه
الدمية هي تبونة التي يلعب بها النظام بينما يخافون من الغالية و البوهالية لانهما تعرفان فضاءح الكابرانات
يجب على صانع كرتون بوزبال يصنع منتوج كوميدي ٪100
فالجزائر ستكون أجمل كرتون في العالم بالنظام الغبي والشعب الأغبى منه
نحن لسنا متعصبين للرد بالمثل بل نقول
حسبنا الله و نعم الوكيل و نقول للجنرالات اللهم اجعل كيدهم في نحرهم و اللهم انصرنا على القوم الظالمين
ما يقوم به الإعلام الموالي للنظام العسكري في الجزائر يعبر عن ردود الفعل المتخلفة التي تصدر دائما عن المهزوم في ساحة المواجهة الدبلوماسية . لقد انهزموا أمام حنكة و قوة الدبلوماسية المغربية و لم تبق لهم سوى انفعالات ورود فعل سخيفة للتنفيس عن نفوسهم المتوترة و امتصاص غضب الشارع الجزائري . ما قاموا به في حق ملك المغرب لن يغير الجيو بوليتيك لصالح الجزائر بعد التطورات السريعة بقضية الصحراء المغربية .
المغربي يموة على أرضه وبلده وملكه
وسأهدي للجزائر بيتا شعريا فيه علامة إستفهام
نحن المفاربة جنود في الوغى .. نصرع كل من طغى .. ونجود بالدماء .. لدود عن حمى الوطن .. يحيى الملك يحيى الوطن .. يحيى الملك يحيى الوطن.
أدعو كابرانات الخرائر بأن لا تتمادا ولا تتهور حتى لاتكون نهايتكم حزينة
يا ما قالوا من اكاذيب واشاعات عبر المدياع ووسائل الإعلام في حق المرحوم الحسن الثاني والأسرة الملكية مند بداية سعارهم حول قضية الصحراء المغربيه ولم يحصدوا إلا الزوابع والخيبات والانتكاسات لأن روابط الملك والشعب متجدرة ولا تؤثر فيها خشرمة الضباع
ادا تكلم السفيه فخير اجابته السكوت
قال المغفور له الحسن التاني ( لانريد من العالم ان يعترف بمغربية الصحراا فنحن في صحرائنا بل نريد من العالم ان يعرف من هم الجيران الدي حشرنا الله بجانبهم ) fin de citation
دون قراءة المضمون اكتفي بالعنوان لاقول، خط أحمر و جميع الألوان كذلك و بالدم و اللحم و الروح نحن فداء القائد العظيم. الله الوطن الملك.
إلى الإخوة المعلقين ليس تطفل منى ولكن نحن ضد التطاول على الرموز مهما مساوءه أردت فقط تذكيركم بتطاولكم على رموز دول ليس لها علاقة بكم نهائيا وخاصة أطراف غريبة لدرجة وصف رموز الدول بالقاتل والسفاح والانقلابى وماشابه ذلك ماشعوركم الأن بالتطاول على الملك محمد السادس وللأسف الملك شخصية محترمة جدا ونكن له كل إحترام ونعيب من يعيب عليه عاش الملك
Mohammed VI est devenu le complexe et la maladie des dirigeants de l’Algérie, que Dieu lui accorde la victoire sur les stupides dirigeants de l’Algérie qui ont un diplôme scolaire qui ne pouvaient pas se permettre de fournir du pain, du lait, de la semoule et du pollen. Nous exigeons l’expulsion de la L’Ambassadeur Al-Khariri et coupé tous les liens diplomatiques et économiques avec le voisin ennemi.
إقطعوا العلاقات من فضلكم مع جيرا الشر، لا نريد أي علاقات دبلوماسية مع جار أحمق لا يقيم للدين و الدم و التاريخ أي اعتبار، لنكن واضحين الجزائر دولة عدوة للشعب المغربي
لقد بلغ السيل الزبى حان الوقت لوضع حد لتطاولات النظام الجزائري عبر قطع جميع العلاقات الرسمية مع العدو الشرقي لرد الاعتبار والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه احتقار رموز الدولة وتذكروا دائما أن استفزازاتكم لم ولن تزيدنا الا قوة واصرارا لتحقيق المزيد من الانجازات
يقول أحد الصحفيين المصريين النجباء:” مجمل البشر لايشعرون بأسفل أحذيتهم، ولكن يتحسسون أعلى رؤوسهم، القاع لايغرى بالهبوط، لكن القمة تفتح الشهية للصعود، لذا كان التفوق دائما يثير حفيظة الفاشل،الذى لايستطيع مجاراة النجاح، ولا التقدم ولا التفوق، فيتم التعويض النفسى، بإشاعة الإحباط والقنوط ومحاولة تحطيم كل ناجح وتقزيم كل نابهة ، وإسقاط كل صاعد نحو الهاوية.” ملكنا محمد السادس نصره الله متفوق في كل المجالات وبدون اسثتناء؛ ولا أدل على ذلك الأوراش الكبرى التي تشهدها بلادنا في كل المستويات؛ أضف إلى ذلك النجاح الكبير في تناول مجمل القضايا الوطنية بسياسة رشيدة وحكمة بليغة؛ فكان أن اشتد حنق وغيض العدو الجار الناكر للجميل والعرفان فتطاول بدناءة على رمز السيادة الوطنية؛ نحيل هذا الملف إلى عدالة السماء بقولنا:” حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا مثيرة البلابل وسبب كل القلائل بمنطقة المغرب العربي يادولة الجزائر…”.
وماذا ننتظر من قناة الصرف الصحي الجزائرية بدل تحليل الواقع الجزائري المزري أغبياء الإعلام المخزي الجزائري يسوقون ازماتهم نحو المغرب العظيم بملكه وشعبه وجيشه
فالجزائر اقتصاديا وحسب المؤسسات الدولية المتخصصة تعاني من تراجع عائدات المحروقات وتناقص احتياطات العملة الصعبة ونقص حاد في المواد الغذائية الضرورية كالحليب والسميد ومشتقاتهما والخضر و الأسماك السردين نموذجا
اجتماعيا شعب يعاني الفقر و المجاعة و البطالة و البؤس وضعف القدرة الشرائية و الأدلة في فيديوهات الجزائريين
سياسيا نظام ديكتاتوري مغلف بدبمقراطية فاشلة تتجسد في رئيس يتم استدعاؤه من ألمانيا حيث كان منفيا ليوقع على قرارات يجهل َمضامينها ثم اعيد إلى المنفي
سؤال بسيط ماذا سنخسر إذا قطعنا كل العلاقات مع دويلة الجزائر؟
اكره من سيحدثني عن الروابط المشتركة من دين ولغة وعادات ووو مع من لا تاريخ له ولا عراقة حضارة
اكره من سيحدثني عن اتحاد المغرب العربي ومستقبله لسبب واحد لا أريد يلوث اسم المغرب العظيم وتنطق به أفواه قذرة
ملك المغرب حط احمر على اي احد ، ولو ما كان الملك و نظام الملكية لبثنا مثل الشعوب الاخرى عاش الملك و عاش الشعب و عاش وطننا الحبيب من طنجة الى لگويرة
بسالات والله العظيم. دولة غارقة فالمشاكل ،وكتقلب فيمن تلصق مشاكيلها وزايداها بالتطاول على رموز دول أخرى!
الملك محمد السادس نصره الله قاهر جنرالات العجزة. الله يحفظ ملكنا الحبيب
الملك خط أحمر!! انتهى الكلام!! والسباب والشتام ليس سوى طبيعة الفاشلين!!
اضن ان سياسة الهدوء التي نهجها المغرب تخيفهم. المغرب يتقدم في جميع المجلات وهدا كذالك يخيفهم. الملك يحبه الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة هده الأمور جعلتهم يرون ان الامور في الجزائر مقلوبة او معكوسة
لا هدوء في السياسة لا تقدم في الاقتصاد لا رئيس محبوب.
شعارنا الدي نقديه بروحنا بدمنا سوف يبقى خالدا لن نتزعزع عنه يوما. الله الوطن الملك
بلدنا وملكنا أرواحنا فداء لهما ……إذا أتتك ملامة من ناقص ## فتلك الشهادة لي باني كامل
هم اصلا مجرد دمى وكركيز جارة السوء والحقد والبغد
الشعوب المغاربية ذكية فهي تعرف حق المعرفة نوايا جنيرالات الجزائر. أيها الجنيرالات أتريدون استحمار الشعب الجزائري. منواراتكم بائدة و السعب يريد بصيصا من الحرية مثل جيرانه. أتريدون إشعال الفتنة بين الإخوة المغاربيين لتلهون الشعب الجزائري عن حقوقه المهضومة و التي سلبتم منه بدون وجه حق. الاستعمار الفرنسي أرحم منكم أيها الخونة. خنتم العهد و خنتم الأخوة و تتطاولون على أسيادكم. افتحوا الحدود ليرى الشعب الجزائري أين وصل إخوتهم المغاربة الذين لا يكسبون و لو بئر بترول. إنكم تهابون من الواقع و تريدون إلهاء الشعب عن افعال النهب الذي تمارسونه منذ انقلاب محمد بوخروبة إلى يومنا هذا. حكم الله عليكم بالزوال لترى الجزائر النور.
C,est de la Provocation simplement negliger conflit ou guerre dans l,interet de personne
Suis pas juriste peut on porter plainte contre choroque
ما زالت تونس تنتظر اللقاح الذي وعدتها الجزائر باقتسامه معها
الحقيقة المرة
ما لم يستطع لحد الان ان يفهمه الشعب الجزاىري الشقيق ان لبوليزاريو ماهي الا مافيا لتبييض وتهريب اموال النفط والغاز اللتي تدخل خزينة الدولة إلى الخارج.انهم يحولون الأموال إلى الخارج بدعوى تمويل قنصليات الجمهورية الوهمية ومنظمات الضغط واللوبيات لكن الحقيقة أن هته الامال تحول إلى حسابات شخصية للعصابة الحاكمة والفثات يصل إلى الباقي.ايها الشعب الجزاىري الشقيق انكم بسكوتكم عن هاته العصابة تساهمون في تفقيركم وتفقير الاجيال القادمة .لايوجد هناك قضية صحراوية بل المسألة كلها عبارة عن مسرحية لتبييض الاموال وافراغ الخزينة.المغرب ماض في مسيرة نماىه بدون نفط اوغاز والقافلة تسير و…….
وجب الان اللعب على المكشوف قطع العلاقات و ترك الخزائر تنبح في اعلامها الفاسد الذي يخصص كل وقته للاستهزاء بالمغرب .
طرد السفير الجزائري فورا من الثراب المغربي وبناء جدار فاصل بيننا كمثل سور الصين العظيم على طول الحدود المغربية الجزائرية حتى الحدود الموريتانية جنوبا وقضي الأمر
الحراك قادم لا محالة ليقتلع العصابة التي تحول بين أخوة الشعب الجزائري و الشعب المغربي، وما الإعلام الا و سيلة يائسة و بائسة لتموييه و استمالة الشارع الجزائري الحر الذي يئس من الجنرالات التي تريد جعل الدولة الجزائرية مثل كوريا الشمالية ولكن هيهات
يظنون بان الاعلام الوقح سيؤثر على المغاربة و لكن سينقلب عليهم كل شيء عندما يتم تصنيف مرتزقتهم بالارهابيين باش يتعلمو يتهجمو على اسيادهم اليهود باسراءيل
الضربة جاية مسالة وقت
نحن مع محمد السادس ضالما او مضلوما وليخساء العسكر راهم تعقدو بزاف
رأيت المقطع على منصة اليوتوب ، صراحة مستوى ” طايح بزاف” ان يتطاولوا على شخص الملك!! بهذا الشكل شئ مقزز ، وانحطاط أخلاقي ما بعده انحطاط. ويدل على ان الانتصارات الديبلوماسية التي حققتها المملكة مؤخرا، جعلت “جار السوء” يفقد البوصلة. ويخرج بمثل هذه الشطحات المستفزة لشعور كل المغاربة ككل. انا صراحة لا أزداد الا حبا واحتراما لملكنا. و افتخارا بسياساته و توجيهاته. فاللهم اكثر من حسادنا هذا يعني اننا في الطريق الصحيح.
أنا لحد الساعة لم أفهم ماسبب خروج المغاربة لشوارع وبكائهم وفرحهم لفوز الجزائر بكأس إفريقيا وتشجيعهم لها طوال البطولة، يكفي طرد الألاف من المغاربة في أبشع صورة يوم عيد الأضحى وتنكرهم لنا بعد الإستقلال، كفاكم دفاعا عنهم وحبهم فلافرق بين شعبهم وعسكرهم، كلهم سواسية يسعون لخرابنا ودمارنا وتشتيتنا، وفيقوا شوية دوك الناس تينعسو يفيقو بالمغرب، فيكفي أنهم ينادونكم بالمراركة أو المروك
تأكدوا مليار مرة أن المحرك الحقيقي الدي دفع هؤلاء الأغبياء إلى فعل ما فعلوه هو الحسد والحقد الشديدين، لقد تجرعوا الهزيمة النكراء أمام المغرب، ابتداء بفتح العديد من القنصليات في الصحراء المغربية تم تحرير معبر الكركرات من عصابة بوزبال، تم الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء الدي أكيد له ما بعده، تم نجاح الإتفاق المغربي النيجيري بخصوص أنبوب الغاز نيحيريا المغرب، والآتي أكبر إنشاء الله، عاش الملك محمد السادس الدي إسمه أكيد يدور فوق رؤوسكم كما تعلمون يا دزايريا تحمله أقمار اصطناعية تبعد عن شروركم والحمد لله بمآت الكيلومترات.
الجزاءر بلد الوقاحة و الحقد و الكراهية مادا تنتظرون منها فالينظروا الى احوال الشعب الجزاءري المقهور اولا اما المغرب فقد فاتهم بقرون و لم يستطعون اللحاق به مهما فعلوا.
يقال : إذا نطق السفيه فخير إجابته السكوت
هؤلاء سيبقون مرضى بالمغرب وبقوة المغرب في عهد ملكنا الهمام وإنجازاته وانتصاراته نباحهم و سعارهم لن يتوقف لأنهم مريضين بعقيدة الحسد وعقدتها لذلك يجب قطع العلاقات معهم والإبقاء على الحدود مقفلة لأنهم لا يؤتمنون ولا تقة فيهم انهم كلهم أمراض وعقد
كل هذه الحرب المسعورة و لا زال سفير الجزائر يقضي احلى ايامه من على اجمل مكان في العاصمة الرباط. إنها الحقيقة المرة.
مكالمة هاتفية من الملك و تويتر لترامب صافي سالا الفيلم و اللي بغا ينبح نديوه لمستودع الكلاب
هده هي اللغة التي يفهمها النظام الدموي اما العسكري بزاف عليه
تحية احترام وتقدير لكل المغاربة ملكاوشعبا . وردا على القناة الاعلامية الجزائرية المتواطئة مع القيادة العسكريةالجزائرية الحاقدة الطامعة والفاشلة .عاش المغرب ملكا وشعبا والى الامام. ونحن على درب النجاحات ماشون .
نحن نعشق ملكنا ولن ننخدع باي كان فلقد سبقوهم لهذا التردي مواقع كثيرة وفشلوا لأننا نحب ملكنا كعقيدة مغربية عاش لنا دوما وهو يشملنا دائما بحبه وعطفه رغم كيدهم
ما عاش من نال من وطني ومن ملكي قمة السفاهة اصبت الإعلام الجزائري والعالم يشهد أن حكام الجزائر اصيبوا بمرض اسمه المغرب
لكسر انوفهم و أنوف كل من يتطاول على الأسرة العلوية الشريفة، من المحبد إقرار يوم عيد للاحتفاء و العرفان بمجهودات المؤسسة الملكية لضمان استقرار أمن المغاربة و عيشهم الكريم، الحمد لله عاشوا واليدينا و عشنا يامات زينا معهم، العشرة هدي ا الخوت. الله ينصرهم و يعز بهم
انه استفزاز بعينه لا يمكن السكوت عنه.
يجب قطع اي ارتباط مع هذه الدوله الجزائريه الغير مكتمله الأركان حالا و بدون تردد .
إغلاق سفارتنا وقنصلياتنا هناك وإعطاء مهله ٤٨ ساعه لمقرات الديبلوماسية الجزائريه المغادره بدون رجعه. ايجمعو شراوطهم او يخويو علينا لبلاد واصلا ما هي إلا أوكار للتجسس علينا.
قوم شرير غدار حقود لا خير فيه معندنا منديرو به. مجرد مصدر لجميع القلاقل في المنطقه المغاربيه.
خير الكلام “القافلة تمر والكلاب تنبح”لا أقل ولا أكثر.
صحاب طاوة طاوة فينكم رموز المغرب تهان على المباشر نطالب الحكومة قطع العلاقات مع هاد الفيروس المسمي الجزائر صحاب طاوة طاوة حشمو شويا
نظام الجزائري جار جاهل، مضطرب، حاقد ومنغاطريس، وخطر ﻻيعريف حسن الجوار، وحسود، ومكريه، وعدم ﻷخﻻق، ويبحث دائما عن لعار والخزي. كيف يمكن العيش معه وعلاقتك معه، وهو يتدخل حتى في شؤون الداخلية. المغرب ذكي يععرف، وله بعد نضار في لعمق، ويتحكم في أعصابه. وعلى المغرب أن ﻻيعطه واحد متر مربع في صحرائنا الغربية الجنوبية. وإن حصل على شيء في صحرائنا فإن المشاكل العوسة سيع في لمنطقة كلها. على المغرب أن ﻻيشركه في صحرائنا أبداً.
نرجو من المغاربة ان يقاطعو التمور الجزائرية منها نوع دقلة . و الإكتفاء بشراء المنـتوج الوطني و تمور الدقلة التونسية. و رمضان على الأبواب
Oh mon Dieu l’Algérie qui coule qui coule comme ce bateau en détresse: rien ne va plus tout le monde veut gouverner tout le monde à de la parole aucune loi aucun respect Ça s’approche cette explosion :Le peuple en a marre ,en a ras le bol
الضعفاء والمغيبين بلجؤون دائما للسب عندما لا بجدون أجوبة مقنعة وعلى العموم فالسفيه ينطق بما فيه
ورمز المغرب جلالة الملك خط أحمر
والخلاصة القافلة تسيى والكلاب تنبح فلا يجب الانتباه الى اشباه البشر لانهم لا يستحقون حتى الرد
وصل ليهم الموس لعظم
اراك للخدمة توأمة تل ابيب مع الكركرات وسيغمى عليهم
عاش الملك عاش الملك
لاتحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلاب
في الدين. الا رسول الله (ص)
وفي الوطن : الا الملك.
خطوط حمراء ويل لمن يتعدى حدود وحدة وطننا وسيادة بلادنا ورموزها المقدسة. كل تحت شعار الله الوطن الملك
شهادة حق لا نبتغي بها الا وجه الله محمد السادس رجل يحبه المغاربة كثيرا ومن احبه الناس احبه الله لهذا يجب على الدولة المغربية إعادة النظر في علاقتها مع الجزاير واقل شيء قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل نهائى مع هده الدولة المرقة
على الجميع حذف قناة الشروق news من الجهاز الرقمي لأنها تجرأت على شخص الملك محمد السادس نصره الله وايده، الاسرة العلوية الشريفة خط احمر
الا جلالة الملك نصره الله و ايده . كلنا يد واحدة وراء الملك نصره الله .يجب طرد السفير الجزاءري و قطع العلاقات مع الخراءر .كما فعلنا مع ايران سابقا .و من دالك الوقت و نحن في خط تصاعدي ..الجزاءر قوة ترسانتها العسكرية و ترى نفسها الحين قادرة على حرب مع المغرب .يجب على المغرب ان لاينصاق وراء هده الافعال .لمادا المغرب لا يفعل نفس ما فعلت الخراءر؟؟ نقوم بتمويل القبايل في الجزاءر التي كانت تنادي ب ستقلالها .و نعمل لهم مشاكل داخلية ..او خليهم ايتلهاو شي شوية ف المشاكيل.
أنا من جهتي سأقاطع التمور الجزائرية و أي منتوج جزائري
لا جديد نفس الاسطوانة الجزائر ترددها ، تقبيل يد الملك و وووو ، المهم هو انه ملك المغرب ونحترمه كما نحترم اولياء امورنا، يجب على الاعلام المغربي عدم النزول الا مستواهم الرديء للرد والله ولي التوفيق
يجب على المملكة المغربية استدعاء سفيرها من الجزائر وطرد سفيرالجزائر وقطع العلاقة معهم إلى الأبد لأن العلاقة مع دولة يحكمها كابرنات فرانصا السفلة ومع دولة ليس لها رئيس ليس لها كفاءة ونحن دائما مجندين وراء قائدنا الملك محمد السادس ايده الله ونصره وشعارنا الله الوطن الملك
الحل هو الرد بالمثل.و طرد السفير.فقطع العلاقات سوف يؤثر على عائلات لا ذنبلها
صاحب الجلالة نفديه بارواحنا . الا ملكنا وارضنا هي سبب وجودنا.
مع استدعاء السفير المغربي و طرد سفير العسكر. ملكنا خط احمر يا صحافة الصرف الصحي الجزائرية
نعم ملكنا محمد السادس حفظه الله و رعاه خط احمر فهو قائد الامة المغربية الذي صنع امجادها و حقق خلال عقدين معجزاتها الاقتصادية و الفلاحية و العسكرية و الرياضية يقود مسيرة شعبه بثبات و حكمة و بصبر و عزيمة لا تلين عكس حكام المرادية الفاشلين في كل شيئ حتى رئيسهم الصوري المعين من طرف الزمرة الحاكمة عاد من المانيا معاقا من احدى رجليه لا يستطيع المشي الشيئ الذي بعثر اوراق الجنيرالات الذين حاولوا اسكات ثورة 22 فبراير بتعيين رئيس صوري من العصابة البوتفليقية الا انهم وجدوا انفسهم مع بوتفليقة اخر في الشكل و المضمون فتطاولهم على سيدهم محمد السادس ناتج عن ردة فعلهم من الوضعية الماساوية التي اصبحوا يعيشونها بعد فشلهم و عجزهم عن تلبية مطالب الشعب الجزائري الشقيق و بعد تلقيهم اقوى الضربات القاتلة من عدوهم الكلاسيكي.
عادي ما تقوم به الجزاءر.لا يجب التعصب بل قراءة الاحدات بتريت و حكمة.الكاريكاتيرلا تعني شيءا فهي تعبير عن خسارتهم الديبلوماسية…مراد عشابي قام بنفس الشيء فبي اليوتوب رفما ان الفرق كبير بين يوتوبر و اعلام رسمي.على العموم ملكنا خط احمر و رد الفعل يجبان يكون عقلاني و ملاءم.
الكلاب تنبح والقافلة تسير والصحراء مغربية ونحن مغاربة احرار عندنا حب المواطنة وعاش الملك وعاش الشعب المغربي
يجب طي هاذا الصفحة في اقرب وقت وقطع علاقات أن المفسدين لا يصلحون شيئ في ألارض
قطع العلاقات الكلية مع الجزائر لا تكفي. يجب أقول يجب بناء صور إسمنتي قوي جدا وعال جدا على الحدود مع جارة السوء.
بهذه الطريقة “نتهنى” نسبيا من كيدهم ونتركهم يغرقون في مشاكلهم لأنه من الممكن أن نتعرض لموجة هجوة عندما يعود الحراك لنشاطه في الجزائر وذالك وشيك جدا.
…يأتي هذا التطاول على ملكنا الهمام محمد السادس في سياق حملة ممنهجة يقودها الإعلام الرسمي الجزائري، منذ نجاح المغرب في تحرير معبر الكركرات الحدودي وطرد ميليشيات جبهة البوليساريو. المغرب فرض نفسه في الساحة الدولية بالجد والعمل .
يبدو السعداوي البرلماني وهو ينفد أوامر الجنيرالات وهو مرتبك وكأنه مرغم على فعل دالك وهدا لايتماشى مع شخصيته المعروفة بالصراحة والنزاهة مع الأسف وهم الآن انتقمو منه بطريقة فنية سيندم عليها وطاحت قيمته امام الجزائريين والمغاربةالدين كانو يحترمونه سابقا .السياسي المحنك لايسقط في متل هدا الفخ. والتاريخ سيشهدعلى هدا العمل الدنيء وخصوصاً ادا إشترك فيه سياسي معارض ومشهور وبرلماني أفسد سمعته بعد ان صنعو منه طفلا مشاغبا بجسم انسان راشد
لا ينبغي أن نسامح تلك القناة النكرة..ملكنا محمد السادس حفظه الله خط أحمر..ولكنَّ طنينَ الذُّباب لا يضيرُ..عسكرُهم يريد أن يصرف انتباه الشعب الجزائري عن حقيقته ..الصحراء مغربيةٌ..الصحراء صحراؤنا والملكُ ملِكنا…الله-الوطن-الملك
يوما بعد يوم يزداد الشبه بين النظام العسكري الديكتاتوري الجزائري والنظام العسكري القمعي لكوريا الشمالية فكلا النظامين يعتقلان شعبين عدميين داخل كماشة القمع الدموي النظامين المستبدين وفي كلا النظامين هناك اوليغارشيا عسكرية تتحكم في كل مفاصل الحكم والقمع الحريات والمبادرات الفردية لا كرامة الإنسان في الجزائر وكوريا كل ثروات البلاد بين ايدي العسكر يسرقونها بكرة واصيلا دون رقيب ولا محاسب ويبقى أغلب أبناء الشعب يقتلون من القمامة ومطالب الفقر والطاقة مغروسة في اجسادهم هذه هي حقيقة النظام العسكري الديكتاتوري الجزائري
اتمن من كل قلبي ان تصنف الجا زائر دويلة تدعم الارهاب و ان تطبق عليها اقصى العقوبات و يديرو عليها الحصار و خاص المغرب يبدا يطالب بالصحراء الشرقية ديالنا . المغرب لا يهتم لنباحهم خليهم ينبحو نحن نتقدم و هم كيغرقو و غادي يزيدو يغرقو ان شاء الله و الله الوطن الملك و الموت للخونة
الحكم العسكري في بلاد العدو وصلت بهم الوقت إلى الحافة الانهيار ولم يبقى الا القليل من الوقت
من الواجب على الإعلام المغربي مساندة الحراك الجزائري الشقيق لأن العسكر يتكتم على رواءحه التي تزكم الأنوف
كما أصبح واجبا على إعلامنا مساندة القبايل بالدليل والواقع على إيصال صوتها للمجتمع الدولي قصد استقلالها عن العسكر
ولم لاينبش الأعلام المغربي في تعرية حقائق حكام الجزائر من هم ماذا يفعلون بخيرات الجزائر أليس من العار أن تزخر بلد بالغاز الطبيعي في حين ينقصها الحليب لأبنائها
أيها الكابرنات اتركوا الجزائر لأبنائها الأحرار الذين تجزون بهم في السجون
وكفاكم تطاولا على أسيادكم حذاري من الأسد فقد سمعت زءيره
خوفي عليكم
il faut couper les relations avec ce regime mafieux une fois pour tout sa dur depuis des annees ——- déjà a l’expulsion des milliers de marocains en 1975 et voler leurs bien ———-les responsables au maroc doivent expulser leurs ambassadeur a rabat et ce préparer a récupérer nos terres tindouf ———–pourquoi nos responsables sont timide —– gentille —— tendre la main —– voila le résultat le que vous avez récolter de cette mafia qui vous insulte depuis des annees il faut finir avec ce ————-houkm adatty———-avec des terroristes fini fini
نعم ان المؤسسة الملكية خط أحمر بالنسبة للمغاربة وما تقوم به الحكومة الجزائرية وجنرالتها واعلامها الكاذب في حق جارتها التي مدت يدها اكثر من مرة للتعاون المشترك في جميع المجالات لكن الحسد والكره الذي يغلب على هؤلاء ترك الشعب الجزائري يعيش في أزمة داخليةو اقتصادية يجب ان يلتفت إلى شعبه والتدخل في شؤونه الداخلية اما المغرب فهو في صحراىءه المزدهرة خلف ملكه الذي يسعى إلى مغرب أكثر ازدهارا
هد القوم إللي درنا الله جيرانهم ضروري شي ضربة عسكرية هي إللي دخلهم سوق راسهم لأنهم قوم منكرون اما الملك كبير منهم بزاف .الغيرة والحسد كتقتل عاش محمد السادس نصره الله.يجب طرد سفير الجزائر الصهيونية من أرض المغرب الشريفة
لم أرى نظاما بحكومته وعسكره واعلامه اغبى من النضام الجزائري يضنون ان قضية الصحراء هي قضية فئة دون الأخرى في المغرب. اننا دولة عريقة لا نيالي بمن لا تاريخ له. سحب البساط وقضي الامر وانتهى الكلام.
مول لمليح باع وراح.
بزاف عليهم الملك محمد السادس نصره الله والشعب المغربي. لكان فيكم غير ريحة ديال الإنسانية شوفو فين كيعيش الشعب الجزائري المقهور لا سكن لاءق ولا خدمة اتقوا الله في شعبكم اما النغرب بزاف عليكم .