شعبان ورمضان..

من رمضان إلى شعبان

سلام تام بوجود مولانا الإمام

لا تنس وأنت تنصرف أن تغلق خلفك باب الجائحة التي تواصل طحن الصغار في هذا العالم المتوحش، سواء تعلق الأمر بالمقاولات الصغيرة أو صغار العمال.

لا تنس أخي الصغير أن كوفيد 19 كشف الجشع المستتر بين المواطنين الذين استقبلوا بداية الجائحة بالتهافت على الطحين والزيت والسكر، والورق الصحي، قبل أن يتأكدوا أن الجائحة فعلا هي جائحة الجهل والتهافت. ولحسن الحظ أن المواد الأساسية لم تنفد من السوق، وإلا لكانت الجائحة جائحتين.

كما جرت العادة، هناك من سيعود للصلاة في هذا الشهر، بعد مقاطعتها سنة كاملة، وهناك من يتمنى تخفيف الحجر الصحي، لممارسة طقوس “العربدة الرمضانية الحلال” حسب وجهة نظره؛ وبين هذا وذاك ستمتلئ المقاهي عن آخرها والمساجد عن آخرها. غير أني لا أعتقد أن الحكومة ستسمح بذلك، وحتى وإن كان هناك تخفيف فإنه لن يصل إلى مستوى رفع الحجر، لأن حملة التلقيح لم تكتمل ولأن كوفيد 19 مازال يترصد بالضحايا. هل تريدهم أن ينادونني بـ”رمضان الأسود”؟.

كل رمضان وأنتم بخير، لكني أشعر بأن شيئا ما ينقصنا..أين التكافل؟ وأين التضامن؟ وأين هي الغاية من هذا الشهر الكريم؟ فالمواطنون يستهلكون في هذا الشهر أضعاف ما يستهلونه في الشهور العادية، رغم أن الحكمة تقتضي الاقتصار على وجبة واحدة، وجوع واحد، لكي يحس كل واحد بالآخر. ما مصير المعوزين؟ ماذا سنقدم لأولائك المحتاجين الذين زادت وطأة الظروف عليهم قسوة في ظل الجائحة؟ أين ضمير الإنسانية؟.

مرة أخرى سيتسابق عدد كبير من المواطنين على الاستهلاك السريع، وعلى الشراء المكثف للأسماك واللحوم والبيض والحلويات والتمر ولوازم تحضير “الزميتة”..سيتدافع الجميع وسيتهافت الجميع..وفي معرض ذلك ستسقط الغاية من الصيام، ومن القيام.

في رمضان، ستكتظ الطرقات، وسيتسابق الجميع في اللحظة نفسها، للمرور في اللحظة نفسها التي يفرض فيها حظر المرور، إذا استمرت إجراءات منع التنقل، والأقدار الإلهية وحدها قد تحول دون تسجيل مزيد من الحوادث والخسائر..وكل هذا من أجل وجبة إفطار.

إن القيم الحضارية تفرض استقبالي (رمضان) بأجواء روحانية، وبأخلاق راقية، وكلام ناضج، وصحافة راقية ومسلسلات هادفة، بدل الانغماس في الرداءة، التي باتت تطرح كل يوم في السوق مواطنين من درجة رديئة، ومنتجات رديئة. إنها فرصة لنسمو بأخلاقنا، وخلافاتنا، فتديننا يجب أن يكون نموذجا لإبهار العالم بقيم التسامح والتعاون، لا أن نكون عبئا على أنفسنا وعبئا على الآخرين..وكل رمضان وأنتم بخير.