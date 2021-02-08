شغف ترويض الكلاب

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هادشي ولينا نشوفوه في المدن الكبرى والشوارع جنبا إلى جنب مع المارة والأطفال والنساء الشيء الذي يشكل خطراً كبيراً لذا وجب التصدي لهذه الظاهرة
مصيبة بكل المقاييس، للحين ابني يعاني من فوبيا الكلاب بسبب أن إحدى الكلاب هاجمته مرة ولولا لطف الله لنهشته. والغريب أن صاحب الكلب لم يعتذر ولو يبدي اي ندم مما حصل رغم استنكار الناس عليه. وللحين والله شاهد على ما اقول ابني لا يزال خائفا من مجرد سماع نباح الكلاب وإن كانت بعيدة وقد تجعله طيلة مستيقظا لوقت متأخر من الليل
برافو عليك خويا ، الله يوفقك ، خسنا فحال هاد النوع ديال الاعمال باش تتحسن النضرة ديال الناس للكلاب وتولي ثقافة مقبولة ، نتمنى ليك كول خير للمستقبل