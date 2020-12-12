شغور منصب "الرئيس تبون" يخلق جدلا دستوريا حادا في الجزائر

ما زال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غائباً عن المشهد السياسي الوطني منذ شهرين، جراء إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، وسط تكتم رئاسي عن وضعيته الصحية، بعدما توجه إلى أحد مستشفيات ألمانيا للاستشفاء من المرض.

وتحلّ ذكرى انتخاب تبُون رئيساً للجمهورية الجزائرية بعد أيام قليلة (19 دجنبر الحالي)، وهي الذكرى الأولى المطبوعة بجدل سياسي ودستوري متصاعد، بالنظر إلى دعوة بعض الفعاليات الوطنية لتطبيق المادة 102 من الدستور التي تعزل الرئيس الجمهوري المريض.

وتُعيد المادة سالفة الذكر السيناريو الذي كاد أن يُطبق على عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الأسبق الذي اضطر إلى تقديم استقالته عقب اندلاع “حراك فبراير”؛ ولكن قبل ذلك طالب قادة الجيش بتطبيق المادة 102 عليه، قصد حل الأزمة السياسية القائمة آنئذ.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.

وتوضح المادة الدستورية أن “البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، يُعلن ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور”.

وتستغرب عديد من الفعاليات الجزائرية عدم تطبيق هذه المادة على الرئيس الحالي؛ في حين تزّعم قادة الجيش المطالب الوطنية المُنادية بعزل الرئيس بوتفليقة، بناء على المادة 102 التي تنص على شغور منصب الرئاسة بسبب المرض أو الوفاة، وهي الظرفية الراهنة التي تجددت خلال السياق الحالي.

ويثير الرأي العام الجزائري كثيراً من التساؤلات بخصوص مصير عبد المجيد تبون، الغائب عن الساحة السياسية، في ظل شحّ المعلومات الصادرة عن “قصر المرادية”، حيث اكتفت الرئاسة بإصدار بيان مقتضب يكشف عن العودة المرتقبة للرئيس دون تقديم المزيد من التفاصيل عن مكان وجوده.

وأطلق عشرات المواطنين الجزائريين، خلال الأسابيع المنصرمة، وسماً يحمل عنوان: “أين الرئيس تبون؟”، جرى تداوله على نطاق واسع عبر الوسائط الاجتماعية، نتيجة “الاختفاء الكلي” للرئيس منذ شهرين، بعدما أُعلن عن إصابته بفيروس “كوفيد-19”.