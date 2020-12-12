شغور منصب "الرئيس تبون" يخلق جدلا دستوريا حادا في الجزائر

ما زال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غائباً عن المشهد السياسي الوطني منذ شهرين، جراء إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، وسط تكتم رئاسي عن وضعيته الصحية، بعدما توجه إلى أحد مستشفيات ألمانيا للاستشفاء من المرض.
وتحلّ ذكرى انتخاب تبُون رئيساً للجمهورية الجزائرية بعد أيام قليلة (19 دجنبر الحالي)، وهي الذكرى الأولى المطبوعة بجدل سياسي ودستوري متصاعد، بالنظر إلى دعوة بعض الفعاليات الوطنية لتطبيق المادة 102 من الدستور التي تعزل الرئيس الجمهوري المريض.
وتُعيد المادة سالفة الذكر السيناريو الذي كاد أن يُطبق على عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الأسبق الذي اضطر إلى تقديم استقالته عقب اندلاع “حراك فبراير”؛ ولكن قبل ذلك طالب قادة الجيش بتطبيق المادة 102 عليه، قصد حل الأزمة السياسية القائمة آنئذ.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.
وتوضح المادة الدستورية أن “البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، يُعلن ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور”.
وتستغرب عديد من الفعاليات الجزائرية عدم تطبيق هذه المادة على الرئيس الحالي؛ في حين تزّعم قادة الجيش المطالب الوطنية المُنادية بعزل الرئيس بوتفليقة، بناء على المادة 102 التي تنص على شغور منصب الرئاسة بسبب المرض أو الوفاة، وهي الظرفية الراهنة التي تجددت خلال السياق الحالي.
ويثير الرأي العام الجزائري كثيراً من التساؤلات بخصوص مصير عبد المجيد تبون، الغائب عن الساحة السياسية، في ظل شحّ المعلومات الصادرة عن “قصر المرادية”، حيث اكتفت الرئاسة بإصدار بيان مقتضب يكشف عن العودة المرتقبة للرئيس دون تقديم المزيد من التفاصيل عن مكان وجوده.
وأطلق عشرات المواطنين الجزائريين، خلال الأسابيع المنصرمة، وسماً يحمل عنوان: “أين الرئيس تبون؟”، جرى تداوله على نطاق واسع عبر الوسائط الاجتماعية، نتيجة “الاختفاء الكلي” للرئيس منذ شهرين، بعدما أُعلن عن إصابته بفيروس “كوفيد-19”.
و متى كان منصب الرئيس في الجزائر شاغلا رغم حظوره في البلاد جسديا…؟ حكام الجزائر الحقيقيين من وراء الستار معروفين حتى عند الأطفال الجزائريين الصغار.. لكن.. أمام قوة و ترهيب حاملي السلاح… لا أحد يستطيع قول الحقيقة بوجه مكشوف…
مشكل العرب انهم لا يضعون الرجل المناسب في المكان المناسب و خاصة الجارة الجزائرية. رئيس عاجز عن تسيير البلاد نخلعه، و ناتي باخر .الرجل المريض لا يستطيع أن يحكم نفسه فكيف يستطيع أن يحكم أمة بأكملها خاصة في هذه الظرفية
سوف يستفيق الرئيس ( هذا أن كان فعلا مريضا، لأنه ميت) سيستفيق ويجد أن الصحراء في خبر كان، وسوف يغمى عليه إلى الأبد
غادي يديرو بحال مصر الجنرال يولي مدني و يشد المنصب و يخرجولها طاي طاي مع الشعب
في الجزائر الرئيس لا يحكم بل ينفذ تعليمات العسكر
اللهم أبشر خيرا بالشعب الجزائري المقهور تحت النظام العسكري الكلاسيكي.
انها دعوات ارض الشرفاء التي تلاحقهم، فلن يستقر امرهم ابدا ماداموا على ضلالة ونكران الخير والجميل والتضحية التي اسداها الشعب المغربي لهم ايام الإستعمار المقيت.
ضاعة جزاءر وشعبها وأموالهم ربما سيقع لها كما وقع في ليبيا . الحكم العسكري داءما يهوي بالبلاد
الى هاوية وضياع وفقر
السلام …..اجمل ما قريت من اخ مغربي : بما أن الجزائر بدون رئيس …والرخيص عفوا غالي بدون دولة فعلى الجنرالات تعيينه على رأس الجزائر ونتهينا ،،،،
وعكة تلوى الاخرى ازمة تلوى الاخرى هذا هو حال الجزائر
منذ أن بدأت تتطاول على المغرب عافا الله كل مريض ولكن ان دل هذا على شيء انما يدل على قوله تعالى
"وما يبدل القول لدي و ما انا بظلام للعبيد "
يظهر أن تبون أعجب بألمانيا ويريد الترشح للانتخابات فيها خاصة إذا علمنا أن المستشارة ميركل لن تترشح للانتخابات
تعتيم إعلامي كبير هل توفي هل معوق يقولون انه في فترة نقاهة ولا صورة واحدة في الاعلام
2021 ستكون سنة سوداء على الجزائر، إذ أننا سنرى سيناريو سوري يعيد نفسه بالجزائر، بعد التخبطات مع الإتحاد الأوروبي و الدول الإفريقية و خسارة الملف الصحراوي و غياب الرئيس، عزلة تامة تعيشها الجزائر، و لا أستبعد تقسيم البلاد إلى دويلات….. تحياتي إليكم
ما داموا في معادات المغرب هذا ما سيجنون على انفسهم فراغ كرسي الرءاسة وفراغ الخزينة
لقد اصيب كرسي الرءاسة بلعنة حتى يرجعوا الى حسن الجوار و حسن الاخلاق
والدور على الرءيس القادم
ان الله لا يحب الظالمين و المعتدين الحاقدين
اللهم لا شماتة
يحير العقل البشري في التفكير في حالة بعض الدول.. الجزائر تدعي التقدمية ولكن الدكتاتورية معششة بها.. تدعي مناصرة حقوق المستصعفين وهي تدوس علي حقوق شعبها وتسلبه خيرات بلاده التي تذهب مداخلها علي كثرتها الي جيوب العسكر ومن يدور في فلكهم.. اين هي الشفافية والديمقرلطية التي تكون واجبة في الدول التقدمية؟!!اين تبون وماذا وقع له؟!!صارحوا الشعب الجزاپري الشقيق بما وقع..!!
الجزائر نفسها تعد جدلا دستوريا في العالم لأن هده الدولة مسيرة بالمقلوب ، و ترى نفسها بأنها هي قوة عظمى بسبب الخردة التي تشتريها من الروس
نظام عصابة الجنرالات يعيد إنتاج نفسه عبر مسلسل بوتفليقي جديد..
الوضع الذي تمرُّ به البلاد مجرّد حلقة من مسلسل بوتفليقة وأن النظام يعيد إنتاج نفسه فلا شيء تغيّر لحد الساعة منذ رحيل الأخير عن السلطة وأضاف الناشط السياسي إنّ البلاد تسير في اتجاه معاكس لما طالب به الحراك الشعبي وأضاف أن الجزائر توفّرت على فرصة تاريخيّة لم يسبق أن أُتيحت لها في الماضي فرصة أراد من خلالها الشعب الجزائري أن يعيد بناء دولته على أساس متين ليكمل: لكن هناك ثورة مضادة تنفذها السلطة من أجل إجهاض مشروع الشعب الجزائري.
واش هاد دولة عندها غير شياب ومعطوبين ضحكو على شعب الجزاءري كأنه دمية
الجزائر تعاني ازمة رئيس وازمة حليب وازمة سميد،
قصر المرادية منذ مرض الرئيس خرج باكثر من ثلات تصاريح تقول فيها ان الرئيس بخير ويقضي فترة نقاهة وشمر الشعب الجزائري على دعواته، بينما هو يقرد في الانعاش في موت سريري، دون ان تقدم وسائل اعلام جزائرية اي صورة حصرية او فيديو، يفنذ الادعاءات.
بينما خرجت صحف المانية تقول ان الوضع خطير للغاية او انه توفي وتم كتم الخبر
اقسى بلاء ابتلي به المغرب تواجده مع دولة الكابرانات في حيز جغرافي واحد فمند شهر وهم يقرعون طبول الحرب ويسلطون مرتزقتهم لقصف المغرب ولولا قوته لقتلو جنوده ومزقو ارضه ويتباكو في الاخير على علاقاته مع امريكا واسرائل اللدان لم يؤديانه في شيئ وهم مستعدون للتحالف مع الشيطان لاقامة دولة المرتزقة
الجزاءر بدون رئيس والبوليساريو بدون دولة، فلماذا لا يندمجون ويصبح ابراهيم غالي هو الرئيس الشرعي للجزاءر ويفتح قنصلية جزاءرية في العيون.عادي اغلب من حكموا الجزاءر مغاربة او من اصول مغربية.
في الجزائر مشاكل سياسية و اقتصادية و اجتماعية خطيرة جدا،و نذكر بعضها كاختفاء الرئيس لمدة شهرين و تراجع كبير في مداخيل الدولة من البترول و غلاء المعيشة لمستويات قياسية،و كذلك هبوط حاد في عملة الدينار بالاضافة الى فوضى عارمة في تسيير شؤون الدولة و تحكم العسكر في اموال الدولة و استنزافها على كبراناتها و لقيطتها البولزاريو،كل هذه الازمات الخطيرة موجودة حاليا في الجزائر و القادم أسوء و مع ذلك الصحف و التلفزيون الجزائري كل اهتمامه منصب على المملكة المغربية الشريفة،الله يلعن لي ما يحشم.
الرئيس تبون تمت تصفيته من قبل الجنرالات لأنهم اشتموا فيه تردده في الإستمرار في التآمر على وحدة المغرب الترابية وربما كان ينتظر فقط الموقف الأمريكي الأخير ليصحح الأوضاع وهذا ليس بغريب على من اغتال مؤسس البوليساريو الولي السيد ورئيس الجزائر بوضياف وانقلب على حكومة فرحات عباس الإنتقالية لنفس الأسباب
يبدو أنه محتجز لدى المستشفى بسبب الشيك بدون رصيد .
رئيس مجلس الامة حتى هو رجل مسن، تجاوز عمره 85 ستة يعني ان الجزائر ستضل تتخبط في دوامة لا نهاية لها ، الا بتجاوز عقلية و أفكار سنوات الحرب الباردة.
الرايس ! الرايس ! وين راه الرايس ؟؟؟ شهرين يكذبوا على الشعب : الرايس راهو بخير كي بوتفليقة
قطعوا صلة الرحم فقاطعهم الله والله لن تقوم لهم قيامة حتى برجعوا الى طريق الله ويزيحوا ذلك النظام العسكري الشيوعي الخبيث الجاثوم فوق صدورهم والا سيظلون كذلك إلى الابد.
الغريب في القول أن الخير في الوباء لخدمة العصابة وتعطيل عودة الحراك إلى الشوارع الجزائرية. من هذا المنطلق لا لقاح ولا دواء حتى للرئيس ونطلب من الله أن يأجل بأمره.
منصب الرئاسة شاغر ورغم ذلك لا يسمع من ابواقهم إلا شعارات معادية للمغرب وسائل اعلامهم سخرت كلها لمهاجمة
الثكنة العسكرية الاشتراكية الشيوعية الدموية لا تحتاج إلى رئيس بل لجنرال…. لديهم الكافي من الجنرالات و الذين لا يفقهون شيئا سوى شراء الأسلحة والنفط مقابل الغذاء.
mais non chaque algérien se considere une tête,l"absence de taboune ne dérange personne,un kabrane harki prend sa place du moment qu"il jure de considérer qu"il n"y a qu" un seul probleme qui occupe alger ,le maroc,ce maroc qui lui colle à la gorge,c"est un cochemare pour alger,des milliards de dollars dépensés pour affaiblir ce maroc toujours gagnant,mais alors pourquoi ce maroc toujours debout et bien c"est naturel le maroc est millénaire,alger cherche à avoir une seule tête,alger a même trouvé une autre tête le valetsario à nourrir, à armer, à défendre jour et nuit,alger ne va plus dormir,le maroc la devance en ayant des relations normales avec israel,alger ne dira plus israel sioniste mais il va inventer le maroc sioniste,
la folie d"alger n"a pas de limite!
لايوجد لاجدل ولاهم يحزنون الكل يعرف من يحكم البلاد والباقي عبارة عن كراكيز يتم التحكم فيها من طرف الجنرالات، حتى شعبهم راض وخاضع لهم ومن السهل إقناعهم وإسكاتهم، ولكم في تورتهم ومحاكمتهم الزائفة خير دليل، يكفي أنهم يضيعون حياتهم وأموالهم وترواتهم في عداوة المغرب، ومصيرهم في الأخير الكراسي المتحركة والشلل في المستشفيات
الجزائر تتخبط في تصيب الرئيس او إخفائه والغريب حتى المانيا تخفيه بمال الشعب ، وتريد الجزائر صناعت دولة وهمية وهي لم تكمل دولتها
زعما غايرجع؟
فخامة الرءيس كان شبحا خلال 10اشهر من ولايته المفروضة على الشعب من طرف لعساكرية البزناسة حيث كان شبحا وبوقا لهم في معاكسة المغرب فقط.ودابا راه شبح فين الله اعلم وسيخرج ببلاغات مكتوبة تعاكس المغرب وتتكلم على الصحراء المغربية (بغاو ولامبغاوش سوقهم هاداك) . اللي كيبقا فيا هما المواطنين الجزاءرين المقهورين فين مشات الملايير من الدولارات اللي كانت الخزينة ديالهم وفين مشات فلوس البترول والغاز ديالهم عندما كان الثمن يتجاوز 100دولار للبرميل؟ سوف نرى قريبا المغرب كيسلفهوم الغلوس ويعاونهوم تقنيا وتكنلوجبا … ان غدا اناظره لقريب.اقول قولي هذا وانا اتحسر للمواطنين الجزاءرين الاحرار الذين ابتلوا بعساكر ايام زمان …
الرئيس هو فقط واجهة وديكور أما الحاكم الرئيسي للبلاد فهم الجنرالات الذين يتحكمون في رقاب الشعب الجزائري وينهيون ثرواته،
من يحكم الجزائر هم جنرالات السوء، نهارا جهارا، دائما يقدمون للرئاسة كركوزا ضعيفا كي يسهل اخفاؤه بدعوى المرض او غير، ويحكمون
عندي حل لهذه المعظلة؛ بما ان الجزائر بدون رئيس، وابراهيم غالي رئيس بدون دولة ،اطلب من الجنرالات تنصيب غالي رئيس على الجزائر لينتهي المشكل.
العسكر يبحثون على شخص اكثر عداء للمغرب لخلافته
أحب الشعب الجزائري لكن لا أحب نضامهم العسكري الشيوعي يجب إقامة دولة مدنية ديمقراطية متقدمة لبناء المغرب الكبير وفتح سفارة في العيون ويقولوا للبوليساربو ماكتابش ليكم الإنفصال الله يسامح في الدراهم لي صرفنا على هذا المشروع الذي فشل بسبب قوة المغرب وتمسكه بأرض أجداده، ادخلوا الجزاءر أمنيين أو روحوا المغرب فوطنهم غفور رحيم.
الحل بسيط هو تقسيم الجزائر إلى ثلاث دويلات :القبايل تنتخب رئيسها ،والجنرالات يعينون واحد منهم وماتبقى سيذهب لإبراهيم غالي وبهذا لن يبقوا بدون رئيس أبدا.
بما ان دور الرئيس مقيد بالعسكر الجزائري فلا جدوى من حضوره او غيابه .اذن العسكر يمارس مهامه والرئيس تبون محنط في ثابوته حتى طبخ وتشكيل رئيس من العسكر بعد مزايداتهم طبعا . وهذا كله يخدم مصلحة المغرب .لان المثل يقول : مصائب قوم عند قوم فوائد.
الرجل استغل مرض كورونا واحرك الى المانيا. ربما اراه خدام في شي بيزيريا في فرانكفورت بلا كواغط.
بلا متقلبو عليه.
تعقيب واحد موجه إلى الجزائريين : هل في بلاد الجزائر الشامخة والواسعة الارجاء لا يوجد شباب قادر على قيادة البلاد حتى اننا نرى كل حين """ انتخاب """ وتنصيب اناس قد انتهت مدة صلاحيتهم ولو كانوا عسكر ، إن تسألهم فإنه لا يكتسبون اي جواب عن تخصصاتهم في الميدان العسكري . وبما أنهم مرتبون في اعلا الرتب ، فإن اوامر ثقافتهم هي القتل والذبح والتعذيب والنفي والاستيلاء على الثروات وتهريبها . . . كل ذلك دون التفكير في النمو وتقدم الجزائر الجريحة والتي صرفت معظم اموالها في تفشي الازمات بين البلدان ولكن السحر قد انقلب على الساحر نسأل الله السلامة …
من يحكم هو العسكر الذين نهبو ثروات البلاد و قتلو العباد نسال الله ان ينصر الشعب على هؤلاء العسكر الخونة
اين بوتفليقة أولا؟ لنحدد مكان بوتفليقة ثم نبحث عن تبونة.
Au numéro 24
تستمر الحكومة المغربية في تعبئة التمويلات الخارجية بشكل متواصل وبوتيرة أعلى من أجل الاستجابة للحاجيات التمويلية الضرورية والمتنامية.
ومنذ اندلاع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على مداخيل الدولة، اقترضت الحُكومة مليارات الدراهم بالدولار واليورو من مؤسسات بنكية دولية وأصدرت سندات اقتراض في السوق المالية الدولية.
آخر هذه التمويلات الخارجية كانت بحجم 27 مليار درهم بعُملة الدولار، حيث تم إصدار سندات اقتراض إلزامية الثلاثاء الماضي في السوق المالية الدولية.
شك بدون رصيد إذا كان مغربي لكن هو جزائري مستحيل يكون هناك شك بدون رصيد أبدا
الرئاسة الجزائية دائما صورية فهي تقرا القرارات فقط وفق ما تمليه اجندة عسكرية ،ولا احد يهتم بالوضع الاجتماعي والاقتصادي ، وشغلهم الشاغل زرع الأكاذيب والافتراءات في صفوف الشعب. الجزائري.
نعم شعور منصب الرئيس لمدة شهرين سيدفع للحراك الشعبي للخروج و المطالبة بإختيار رئيس جديد ديمقراطيا ، العصابة العسكرية تعيش الرعب و تريد تصدير الأزمة إلى الخارج بالمس بالوحدة الوطنية المغربية ، الجنرالات في حالة هستيرية مع اعتراف امريكا بسيادة المغرب على صحرائه ، الإعلام الجزائري لم يتكلم منذ الإعلان، الصمت المطبق ، عزلة الجزائر دوليا جعلت منها سخرية للعالم بأسره، الدبلوماسية الجزائرية أصبحت مهزلة و بدون مصداقية و حتى الاتحاد الأوروبي أخذ موقف من الجزائر و خاصة في ملف حقوق الإنسان ، أظن أن المرحلة المقبلة ستكون إذا تم الوضع على ما عليه كارثية بالنسبة للاقتصاد و السياسة و تندلع حرب و تصفية حسابات بين الجنرالات و قد بدأت تظهر محاكمات لبعض الجنرالات و المسؤولين السابقين و هذا لا يبشر بخير وقد تمشي الأوضاع إلى الفوضى كما حدث في ليبيا و اليمن و سوريا .
اخاف ما اخاف لا قدر الله من سيناريو سوري يعيد نفسه بالجزائر.
بعد التخبطات مع الإتحاد الأوروبي و الدول الإفريقية و خسارة الملف الصحراوي و غياب الرؤساء المتوالية عزلة تامة تعيشها الجزائر، و لا أستبعد تقسيم البلاد إلى دويلات.
قلبي على الشعب الجزاءري الشقيق يا رب تفك ازمتهم على خير
وجوده كعدم وجودة….الكراكيز التي تعوضه موجودة وستقوم بنفس تلمهام لان الذي يحركها هم مستحاثات العسكر الجزاءري
مفارقة عجيبة. الجزاءر دولة بدون رءيس وابرهيم غالي رءيس بدون دولة. حلل وناقش.!!
Je crois qu il voudrait etre president que pour se soigner on Allemagne, c est une bonne idée, un ami son frere etais a son visite on Allemagne, et il est tombé malade, il l a emmené a l hopital, y est resté que 2 jours, apres mon ami a recus la facture , il dois payé pour ces 2 jours 2700 Euro.Calcuez maintenant pour plus de 2 mois combien couteras;(
الرئيس الفعلي لدولة الجزائر هو : شنقريحة وماكرون وهما موجودان دائما ، أما السي عبد المجيد تبون فهو مجرد صورة معلقة في الإدارات والسفارات والقنصليات ، وربما تصرف فيه شنقريحة ولن يعود على رجليه .
قال الثعالبي:
إنّ الجزائر في أحوالها عجب ** ولا يدوم بها للناس مكروه
ما حلّ عُسر بها أو ضاق مُتسع ** إلا ويُسر من الرحمن يتلوه
والله ما انت الا تحفة يا اخي الذي سميت نفسك(صداع الراس) هذه هي الحقيقة كان علي العسكر ان ينصب غالي رئيسا للجزائر مادام الرئيس مفقود وان ابراهيم ومرتزقته بدون ارض فليتزوجوا انتهي الكلام.. شكرا لك..
كل ماوصلت إليه الجزائر هو من صنع سياستها (المنغلقة والمتزمتة) والتي تعود إلى زمن الحرب الباردة..
الجزائر خسرت مستقبلها.. وشعبها
بسبب اهتمامها الوتني بقضية الصحراء.
طيلة أربعة عقود لم تجني أي شيء
من دعم الانفصال.. واتارة القلاقل.. و معاكسة دول الجوار
400 مليار دولار صرفتها مند 1975 على قضية لا تعنيها..
فقط تعنيها من زاوية العناد والغل والحقد
اي حكام هؤلاء.. ابتلى بهم الشعب الجزائري
من الأفضل أن يبقى منصب الرئيس شاغرا.. حتى يتخلص الشعب من نظام العسكر وتتغير العقليات..
الرايس مريض الله يشافيه…
اللهم لا شماتة. و لكن الصراحة، راه هو احسن لينا من واحد صحيح.. مهنينا من الصداع.. انا كون بغاو يديرو براي ديالي كون رجعو بو تفليقة…. هوا بعدا ولفناه… هذا شوف كيف غادي يطلع في التشاور.
لما لا تبحثون عنه في برنامج مختفون؟ ضل رجل مسن الطريق،،،هو في حالة مزرية،مصاب بفقدان بوصلة الهوية،,, من وجده ليتصل بالقصر الر. عفوا بثكنة العسكر في الجزائر العاصمة ،
سبحان الله دولة الجزائر بدون رئيس تساند مرتزقة البوليساريو بدون دولة ،