شغيلة تحتج ضد الحرمان من "منحة كوفيد-19"

نظمت شغيلة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، الخميس، احتجاجا يندد “بسياسة التمييز والإقصاء من الجهة الوصية على القطاع”، ولمطالبتها بالاستجابة لملفها المطلبي.

وتعرض هذا الاحتجاج، الذي نظمته النقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش)، لتدخل القوات العمومية التي منعته بمبررات ترتبط بحالة الطوارئ الصحية؛ ما عرض بعض المحتجين لجروح، وأثار استنكار الشغيلة الصحية.

وخلال هذا الشكل الاحتجاجي، رفع المشاركون فيه شعارات من قبيل: “سلمية سلمية لا حجرة لا جنوية”، و”عليك لامان عليك لامان الموظف لا يهان، وعليك لامان عليك لامان لا حكومة لا برلمان”، و”حقوق الإنسان الجماهير شوفي مزيان”.

عادل جبابري، ممرض بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، أوضح أن “المحتجين أوقفوا برنامجا احتجاجيا، من أجل إنجاح التلقيح. ولذلك، أجلوا الأشكال النضالية المدرجة في البيان رقم 2، وجددوا رفضهم لما وصفوه بسياسة التمييز والإقصاء التي تنهجها وزارة الصحة نحو شغيلة المراكز الاستشفائية”.

وأضاف الممرض ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الاحتجاج يأتي بعدما بلغ اليأس مبلغه؛ فوجدنا أنفسنا مضطرين لتنفيذه، لأننا نعاني من مشاكل عديدة على رأسها تقاعد يكرس الهشاشة ولا يحمي الموظفين، وحرماننا من منحة “كوفيد ـ 19″ المخصصة للأطر الصحية”؛ وهي المنحة التي طالب المتحدث ذاته بـ”الإسراع بصرفها وفق مقاربة عادلة لصالح شغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية”.

وواصل جبابري قائلا: “لا أحد من وزارة الصحة تقدم بتوضيحات بخصوص إقصائنا من منحة “كوفيد19″، على الرغم من تضحياتنا منذ بداية الجائحة إلى حدود اليوم”، وزاد مؤكدا “استعداد المحتجين للمزيد من التضحية، حماية للصحة العامة؛ على الرغم من الإقصاء، والعنف الذي تعرضوا له من طرف القوات العمومية”.

وأورد المتحدث نفسه: “لم يكن المشاركون في الاحتجاج يودون الخروج بمسيرتهم إلى الشارع العام، كانوا ينوون فقط متابعة احتجاجهم أمام إدارة المستشفى الجامعي؛ لكنهم تعرضوا لتدخل القوات العمومية”.

وطالبت الشغيلة الصحية بـ”نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يراعي الجانب الاجتماعي لهذه الفئة من قطاع الصحة؛ حتى تمارس مهامها بجودة ترقى بالخدمات الصحية، ومن أجل إيجاد حل جذري لمعضلة التقاعد بالمركز”.

وقرر المحتجون بهذا المستشفى الجامعي تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء الـ17 من شهر فبراير الجاري، واعتصام إنذاري لمدة 48 ساعة بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.