شفشاون تتضامن مع الشعب الفلسطيني

نظمت فعاليات حقوقية وجمعوية مساء الأحد 16 ماي بساحة “غزة” بمدينة شفشاون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

الوقفة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تمّ خلالها رفع شعارات مندّدة بالمجازر المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، إذ ارتفعت أصوات المحتجين بترديد: “صامدون صامدون..للتطبيع رافضون”، “الشهيد خلاّ وصية..لا تنازل عن القضية”، “بيت الأقصى مولّع نار..ما يفتحوه إلاّ الثوّار”.

وعرفت هذه التظاهرة التي شهدت إحراق العلم الإسرائيلي توافد حشود من المواطنات والمواطنين من مختلف الأطياف، للتعبير عن مناهضة كلّ أشكال الظلم والعدوان والقصف على الشعب الفلسطيني الأبيّ، ولتأكيد رفض الانتهاكات الوحشية المتواصلة والجسيمة للاحتلال الإسرائيلي الغاشم في حق الأبرياء من أبناء وبنات الفلسطينيين؛ فضلا عن إدانة مظاهر التخاذل العربي الرّسمي.