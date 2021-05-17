شفشاون تتضامن مع الشعب الفلسطيني

شفشاون تتضامن مع الشعب الفلسطيني
صور: هسبريس
الإثنين 17 ماي 2021 - 05:07

نظمت فعاليات حقوقية وجمعوية مساء الأحد 16 ماي بساحة “غزة” بمدينة شفشاون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

الوقفة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تمّ خلالها رفع شعارات مندّدة بالمجازر المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، إذ ارتفعت أصوات المحتجين بترديد: “صامدون صامدون..للتطبيع رافضون”، “الشهيد خلاّ وصية..لا تنازل عن القضية”، “بيت الأقصى مولّع نار..ما يفتحوه إلاّ الثوّار”.

وعرفت هذه التظاهرة التي شهدت إحراق العلم الإسرائيلي توافد حشود من المواطنات والمواطنين من مختلف الأطياف، للتعبير عن مناهضة كلّ أشكال الظلم والعدوان والقصف على الشعب الفلسطيني الأبيّ، ولتأكيد رفض الانتهاكات الوحشية المتواصلة والجسيمة للاحتلال الإسرائيلي الغاشم في حق الأبرياء من أبناء وبنات الفلسطينيين؛ فضلا عن إدانة مظاهر التخاذل العربي الرّسمي.

الشعب الفلسطيني العلم الإسرائيلي شفشاون وقفة تضامنية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مرشحون للهجرة السرية بطنجة
الإثنين 17 ماي 2021 - 23:37 3

مرشحون للهجرة السرية بطنجة

صوت وصورة
مجمع نادي الفروسية بالقنيطرة
الإثنين 17 ماي 2021 - 22:05 3

مجمع نادي الفروسية بالقنيطرة

صوت وصورة
قصص الأنبياء: إبراهيم عليه السلام
الإثنين 17 ماي 2021 - 21:04 5

قصص الأنبياء: إبراهيم عليه السلام

صوت وصورة
إطلاق ورش صحي للطلبة
الإثنين 17 ماي 2021 - 14:57 2

إطلاق ورش صحي للطلبة

صوت وصورة
أفيلال وإضراب 1990
الإثنين 17 ماي 2021 - 10:31 2

أفيلال وإضراب 1990

صوت وصورة
مواهب أوزون: لحام شفشاون
الإثنين 17 ماي 2021 - 09:25 3

مواهب أوزون: لحام شفشاون