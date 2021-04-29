شكاية تلاحق ناشر مقطع فيديو "بنت الكوميسير"

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات استمعت الأربعاء إلى مدير موقع إلكتروني محلي، على خلفية انتشار فيديو بات يعرف إعلاميا بـ”بنت الكوميسير”، يوثق لعملية السماح للمعنية بالخروج ليلا خلال عملية المراقبة لتطبيق حظر التجول الليلي لمواجهة فيروس كورونا المستجد على مستوى سوق “اشطبية” بالمدينة ذاتها.

وأوضحت المصادر نفسها أن الاستماع إلى مدير الموقع الإلكتروني جاء بناء على شكاية تقدمت بها “بنت الكوميسير” لدى النيابة العامة المختصة بسطات، التي أحالتها على الشرطة القضائية بولاية أمن عاصمة الشاوية، لفتح بحث قصد الوصول إلى ناشر أو ناشري مقطع الفيديو مبتورا، وهو ما شكل ضررا صحيا للمعنية، التي تعمل بمطار محمد الخامس، وهو ما يخول لها التنقل اليومي، حسب توقيت عملها وطبيعته خارج إقليم سطات، مرورا بإقليم برشيد، ووصولا إلى إقليم النواصر، مرجحة حصولها على الترخيص الاستثنائي بحكم مكان عملها خارج الإقليم.