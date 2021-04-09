شكاية تهدد اللاعب حمد الله بعقوبات جديدة

طالب وليد الأحمد، مدافع فريق الفيصلي السعودي لكرة القدم، إدارة ناديه بتقديم شكوى لدى اتحاد الكرة المحلي ضد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر.
وأفادت تقارير إعلامية سعودية بأن الأحمد طالب بتقديم الشكوى على خلفية ما صدر من اللاعب المغربي من إساءة “حسب ما يدعي”، خلال المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الناديين في الدور قبل النهائي من كأس الملك، والتي خسرها رفاق حمد الله بهدف نظيف.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة السعودي قد قررت إيقاف المهاجم المغربي 15 يوما، بشكل مؤقت، على خلفية ما بدر منه في المباراة، وذلك إلى حين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها.
كما ذكرت التقارير ذاتها أن إدارة الفيصلي سترفع اليوم الشكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد حمد لله وستُرفق معها طلب اللاعب، وهو ما قد يُضاعف من عقوبة مهاجم أولمبيك آسفي السابق.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن إدارة الفيصلي لن تكلف محامي النادي بتولي الشكوى، وإنما سترسلها إلى اتحاد اللعبة المحلي، على أن يتابع وكيل أعمال اللاعب سيرها بعد ذلك.
وكان حمد الله قد قام بحركة غير أخلاقية في الملعب، بالإضافة إلى وضع يده على كاميرا الناقل الرسمي للمباراة، ليتعرض لعقوبة الإيقاف على تصرفه تجاه الكاميرا لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، غير أن إدارة النصر قررت استئناف هذا القرار التأديبي.
ولينا مقابلين هاد حمد الله بحال هو ميسي
العقوبة حسب القوانين الرياضية الجاري بها العمل قد تصل إلى التوقيف عن اللعب لمدة ستة اشهر، لان ما قام به حمد الله من افعال لا رياضية متهورة قد تعجل بانتهاء موسمه الرياضي لهذه السنة قبل الاوان، من تواضع لله رفعه
حمد الله لاعب كبير بعقلية إحترافية صغيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجيب على لاعبنا حمدالله أن يتحلى بالأخلاق الحميدة والصبر لتجاوز هاته المحنة، ورمضان مبارك إن شاء الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء ونسأله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء والسلام عليكم ورحمة الله
ما هي القيمة المضافة للأخبار المرتبطة بهذا اللاعب؟ فلا هو يمثل فريقا من فرق بطولتنا، ولا هو عضو فاعل في منتخبنا الوطني. السيد كيضرب غير على راسو. الله يعاونو
واش هاد حمد الله مبغاش يحشم. فين ما مشا كيرونها. دبا بدا كيوسخ صورة المغاربة. ملي بدا كيلعب عمرني سمعت عليه شي حاجة مزيانة. مكاين غير العياقة والمشاكل.