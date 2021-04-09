شكاية تهدد اللاعب حمد الله بعقوبات جديدة

طالب وليد الأحمد، مدافع فريق الفيصلي السعودي لكرة القدم، إدارة ناديه بتقديم شكوى لدى اتحاد الكرة المحلي ضد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر.

وأفادت تقارير إعلامية سعودية بأن الأحمد طالب بتقديم الشكوى على خلفية ما صدر من اللاعب المغربي من إساءة “حسب ما يدعي”، خلال المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الناديين في الدور قبل النهائي من كأس الملك، والتي خسرها رفاق حمد الله بهدف نظيف.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة السعودي قد قررت إيقاف المهاجم المغربي 15 يوما، بشكل مؤقت، على خلفية ما بدر منه في المباراة، وذلك إلى حين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها.

كما ذكرت التقارير ذاتها أن إدارة الفيصلي سترفع اليوم الشكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد حمد لله وستُرفق معها طلب اللاعب، وهو ما قد يُضاعف من عقوبة مهاجم أولمبيك آسفي السابق.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن إدارة الفيصلي لن تكلف محامي النادي بتولي الشكوى، وإنما سترسلها إلى اتحاد اللعبة المحلي، على أن يتابع وكيل أعمال اللاعب سيرها بعد ذلك.

وكان حمد الله قد قام بحركة غير أخلاقية في الملعب، بالإضافة إلى وضع يده على كاميرا الناقل الرسمي للمباراة، ليتعرض لعقوبة الإيقاف على تصرفه تجاه الكاميرا لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، غير أن إدارة النصر قررت استئناف هذا القرار التأديبي.