شكاية تهدد اللاعب حمد الله بعقوبات جديدة

شكاية تهدد اللاعب حمد الله بعقوبات جديدة
صورة: أرشيف
الجمعة 9 أبريل 2021 - 09:19

طالب وليد الأحمد، مدافع فريق الفيصلي السعودي لكرة القدم، إدارة ناديه بتقديم شكوى لدى اتحاد الكرة المحلي ضد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر.

وأفادت تقارير إعلامية سعودية بأن الأحمد طالب بتقديم الشكوى على خلفية ما صدر من اللاعب المغربي من إساءة “حسب ما يدعي”، خلال المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الناديين في الدور قبل النهائي من كأس الملك، والتي خسرها رفاق حمد الله بهدف نظيف.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة السعودي قد قررت إيقاف المهاجم المغربي 15 يوما، بشكل مؤقت، على خلفية ما بدر منه في المباراة، وذلك إلى حين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها.

كما ذكرت التقارير ذاتها أن إدارة الفيصلي سترفع اليوم الشكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد حمد لله وستُرفق معها طلب اللاعب، وهو ما قد يُضاعف من عقوبة مهاجم أولمبيك آسفي السابق.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن إدارة الفيصلي لن تكلف محامي النادي بتولي الشكوى، وإنما سترسلها إلى اتحاد اللعبة المحلي، على أن يتابع وكيل أعمال اللاعب سيرها بعد ذلك.

وكان حمد الله قد قام بحركة غير أخلاقية في الملعب، بالإضافة إلى وضع يده على كاميرا الناقل الرسمي للمباراة، ليتعرض لعقوبة الإيقاف على تصرفه تجاه الكاميرا لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، غير أن إدارة النصر قررت استئناف هذا القرار التأديبي.

عبد الرزاق حمد الله فريق الفيصلي السعودي كرة القدم نادي النصر

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

6
  • العجب
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 09:25

    ولينا مقابلين هاد حمد الله بحال هو ميسي

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مرباح
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 09:29

    العقوبة حسب القوانين الرياضية الجاري بها العمل قد تصل إلى التوقيف عن اللعب لمدة ستة اشهر، لان ما قام به حمد الله من افعال لا رياضية متهورة قد تعجل بانتهاء موسمه الرياضي لهذه السنة قبل الاوان، من تواضع لله رفعه

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدووو
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 09:33

    حمد الله لاعب كبير بعقلية إحترافية صغيرة

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الخميسات خير khir
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 09:33

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجيب على لاعبنا حمدالله أن يتحلى بالأخلاق الحميدة والصبر لتجاوز هاته المحنة، ورمضان مبارك إن شاء الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء ونسأله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء والسلام عليكم ورحمة الله

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • قباني
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 09:35

    ما هي القيمة المضافة للأخبار المرتبطة بهذا اللاعب؟ فلا هو يمثل فريقا من فرق بطولتنا، ولا هو عضو فاعل في منتخبنا الوطني. السيد كيضرب غير على راسو. الله يعاونو

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • abdelatif
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 09:56

    واش هاد حمد الله مبغاش يحشم. فين ما مشا كيرونها. دبا بدا كيوسخ صورة المغاربة. ملي بدا كيلعب عمرني سمعت عليه شي حاجة مزيانة. مكاين غير العياقة والمشاكل.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
بوابة إلكترونية للتغطية الصحية
الجمعة 9 أبريل 2021 - 07:57

بوابة إلكترونية للتغطية الصحية

صوت وصورة
آية تتحدى التوحد
الخميس 8 أبريل 2021 - 17:43

آية تتحدى التوحد

صوت وصورة
احتجاج ضد نزع الملكية
الخميس 8 أبريل 2021 - 16:33

احتجاج ضد نزع الملكية

صوت وصورة
إتلاف كمية من المخدرات
الخميس 8 أبريل 2021 - 14:30

إتلاف كمية من المخدرات

صوت وصورة
بلبل يكشف سر النجاح
الخميس 8 أبريل 2021 - 12:11

بلبل يكشف سر النجاح

صوت وصورة
سكان “تسخت” وفك العزلة
الخميس 8 أبريل 2021 - 11:59

سكان “تسخت” وفك العزلة