شكري يصدر "تحولات المثقف" أمام الثورة الرقمية

“تحولات المثقف” هو عنوان الكتاب الذي أصدره، حديثا، محمد سلام شكري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

ويرصد المؤلف في هذا الكتاب الجديد “الحديث المتزايد عن المثقف بصيغ متنوعة وتعدد الخطابات والرهانات حوله، وكذلك أصابع الاتهام التي توجه له لتخاذله وتراجع دوره، خاصة مع مجريات الربيع العربي”.

كما يقارب محمد سلام شكري، في هذا المؤلف الصادر عن دار إفريقيا الشرق بالدار البيضاء، مفهوم المثقف “ككائن مفرد ضمن كيان جماعي ينطبق عليه ما ينطبق على أفراد الجماعة من ضروريات المعاش وقوانين الاجتماع وقيم الثقافة، مستحضرا ما يميز المثقف عن باقي الأفراد كحامل لفكر قادر على التنوير أو النقد أو التبعية”.

الأستاذ الجامعي المتخصص في علم الاجتماع استحضر – في تحديده لدور المثقف- ثلاثة من كبار المفكرين الذين أسسوا للمفهوم، عبر قراءة وافية في أعمالهم؛ حيث يحضر غرامشي بمفهوم المثقف العضوي، وعبد الله العروي في المثقف والجبهة الثقافية، ثم سمير أمين في المثقف العربي والأنتلجنسيا العربية.

أما في الأدوار الجديدة للمثقف، فقد تناول الكاتب إشكاليات الالتزام والاستقالة التي كثر الحديث عنها عند استحضار أدوار المثقف، ثم تطرق إلى تجديد هذا الدور في خضم الثورة المعلوماتية وما حملته من أشكال جديدة للفعل الاجتماعي والسياسي. كما تطرق الكتاب لكتلة المثقفين بين الاستمرارية والتفكك.