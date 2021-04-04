"شكوك انتخابية" تطوق ترميم طرق بأزيلال

يطالب مواطنون من جماعة تامدة نومرصيد بأزيلال السلطات المختصة بمدهم بـ”توضيحات حول مدى أحقية وقانونية ما يقوم به رئيس الجماعة سالفة الذكر الذي يوظف آليات الجماعة لفتح بعض المسالك والطرقات لمجموعة من الكوانين دون أخرى؛ ما قد يعتبر شكوكا حول قيام حملة انتخابية سابقة لأوانها”.

ودعا المشتكون، من خلال عريضة تتوفر عليها هسبريس، السلطات إلى التدخل لتوضيح اللبس وتبيان ما إذا كان استغلال آليات الجماعة في هذا الظرف يتم وفق القانون ويخدم المصلحة العامة، أم أنه يصب في نطاق المصالح السياسية أو الشخصية.

ومما توصلت به هسبريس: “نوقع على هذه العريضة الاستنكارية احتجاجا على تصرفات رئيس جماعة تامدة نومرصيد، ونعبر من خلالها عن حجم الاستياء البالغ والناتج عن استغلال آليات الجماعة لفتح بعض الطرقات (…) وهو ما يعتبر شكوكا حول قيام الرئيس بحملة سابقة لأوانها، عبر أفعاله المتناقضة مع مبدأ المصلحة العامة ومبدأ استغلال وسائل مؤسسات الدولة لخدمة أغراض شخصية”.

وفي تصريح لهسبريس، قال عمر ازياد، ناشط جمعوي من جماعة تامدة نومرصيد: “نستغرب من تهيئة إصلاح هذه المسالك والطرق لبعض الأفراد بطريقة عشوائية في الوقت الذي ما زالت فيه مجموعة من الكوانين تأمل في إصلاح بعض المقاطع الطرقية التي كانت موضوع طلب من قبل”، مشيرا إلى أن “تحركات المجلس تطرح تساؤلات مثيرة، من قبيل من يزود آليات الحفر بالكازوال، ولماذا تتم هذه العملية في هذه الظرفية بالذات”.

من جانبه، أوضح لحسن آيت اصحا، رئيس الجماعة المذكورة، أن المجلس الجماعي لا يتوقف عن فتح المسالك والمقاطع الطرقية الضرورية وفق الإمكانات المتوفرة وبحسب الأولويات، وطبقا لما يخوله له القانون من صلاحيات في سياق التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة.

وأشار المسؤول الجماعي ذاته، في معرض تعليقه على الموضوع، إلى أن “هذه العملية تندرج في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الجماعي، وليس الرئيس لوحده، في فك العزلة عن بعض التجمعات السكنية”، نافيا بذلك أن يكون هذا “العمل لفائدة أغراض سياسية أو انتخابية أو من أجل خدمة أجندة معينة”.