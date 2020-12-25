شكوك تلف انفجارا قويا في "ناشفيل" الأمريكية

انفجر كارافان الجمعة في وسط مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية، في فعلٍ يبدو “متعمداً”، وفق شرطة المدينة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

ووقع الانفجار مسفراً عن أضرار مادية كبيرة في واجهات المحلات القريبة.

وتناثر حطام الزجاج وأغصان الأشجار والقرميد على الأرض إثر الانفجار، فيما تضررت أنابيب مياه وسيارات كانت في المكان.

ونقل ثلاثة أشخاص على الأقلّ إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بجروح طفيفة، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن قسم الإطفاء.

وطوقت قوات الأمن الحي الذي وقع في الانفجار. ويشارك مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) والوكالة الفدرالية المختصة بالأسلحة والمتفجرات في التحقيق الذي فتحته الشرطة بالحادثة.

وأبلغ الرئيس دونالد ترامب بالوضع، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

وأوضح الناطق باسم شرطة ناشفيل دون آرون خلال مؤتمر صحافي أن دورية من الشرطة كانت لاحظت الكارافان ووجدته مشبوهاً حينما توجهت تلبية لبلاغ عن إطلاق نار في المكان قبل وقوع الانفجار، لكنه لم يضف تفاصيل.

وأرسل بعد ذلك خبراء متفجرات إلى الموقع فيما أخلت الشرطة المباني المحيطة قبل وقوع الانفجار، وفق آرون.

وقال إن عدة فرق برفقة كلاب بوليسية تقوم بتمشيط المنطقة “للتأكد من عدم وجود متفجرات أخرى”، موضحاً أن “لا مؤشر” إلى وجود متفجرات إضافية.