شكوك تلف فعالية "أسترازينيكا" لكبار السن

أوصت اللجنة الألمانية للتلقيح، أمس الخميس، بعدم تطعيم من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بلقاح أسترازينيكا، ما أثار خشية في خضم زيادة تفشي كوفيد-19 في أوروبا ورصد الولايات المتحدة أول إصابات على أراضيها بنسخة الفيروس المتحورة الجنوب إفريقية.

معطيات “غير كافية”

تُعلّق الآمال على اللقاحات، لكن توجد تساؤلات حول فعاليتها ضد نسخ كوفيد-19 المتحورة. ويشتبه العلماء في أن النسخ البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية أكثر عدوى.

وأكد مخبرا فايزر وبايونتيك الخميس أن لقاحهما يحافظ على فعاليته ضد النسختين البريطانية والجنوب إفريقية.

من ناحيتها، أعلنت شركة موديرنا أن لقاحها فعال ضد النسخة البريطانية، لكنه أقل فعالية ضد النسخة الجنوب إفريقية.

أمّا لقاح أسترازينيكا فقد صدرت توصية من الخبراء الألمان بشأنه قبيل إعلان وكالة الأدوية الأوروبية قرارها الجمعة حول ترخيص استعماله في الاتحاد الأوروبي.

وقالت اللجنة الألمانية للتلقيح، في وثيقة اطلعت عليها فرانس برس، إنه نظرا لعدم وجود دليل على فعاليته لكبار السن، “يوصى حاليا باستعمال لقاح أسترازينيكا كوفيد-19 فقط للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما”.

وأضافت اللجنة أن “المعطيات المتوفرة حاليا غير كافية لتقييم فعالية اللقاح لمن يتجاوز سنهم 65 عاما”.

ردّ أسترازينيكا

ورد أسترازينيكا على لسان المتحدث باسمه الذي أكد أن “أحدث التحاليل (…) تؤكد فعالية اللقاح لدى مجموعة تتجاوز 65 عاما”.

وينتظر وصول لقاح أسترازينيكا إلى الاتحاد الأوروبي لتسريع حملات التلقيح عبر ضخ ملايين الجرعات الإضافية لجرعات لقاحي فايرز-بايونتيك وموديرنا المستعملين في القارة.

وفي حال اقتصر التطعيم باللقاح على مَن تقلّ أعمارهم عن 65 عاما، فإن ذلك سيجبر معظم الحكومات الأوروبية على إعادة النظر في إستراتيجيتها التي تركّز على التطعيم ذي الأولوية للمسنين.

وتشكو الدول الأوروبية بطء إنتاج اللقاحات التي طُوّرت في وقت قياسي.

مع ذلك، تستعمل 70 بالمائة من الجرعات المنتجة حاليا في الدول الغنية (أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج العربية).

– حجز وثائق –

يواجه مختبر أسترازينيكا البريطاني منذ أيام توتراً مع الاتحاد الأوروبي بسبب إعلانه تأخّر جدول تسليم اللقاحات.

وقال المختبر الأسبوع الماضي إن تراجعا في إنتاج أحد مصانعه في أوروبا سيؤدي إلى تسليم الاتحاد الأوروبي “ربع” الجرعات المتفق عليها خلال الربع الأول من العام.

لكنّ بروكسل التي طلبت مسبقا ما يصل إلى 400 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد غير مقتنعة بتبريرات المختبر، وقد طلبت تفتيش مصنع تابع للمختبر في بلجيكا.