لم يكن التأخر الذي عرفته أشغال اللجنة المكلفة بإعداد تصور للنموذج التنموي ليحول دون التنويه بالمجهود الذي قامت به من طرف الملك محمد السادس، الذي هنأ رئيسها شكيب بنموسى وأعضاءها على الجهود المبذولة، و”جودة العمل الذي تم إنجازه، والذي يعتبر نتاج مقاربة تشاركية واسعة، من الاستماع والنقاش والابتكار الجماعي، حول تجديد النموذج التنموي المغربي”، حسب ما ورد في بلاغ الديوان الملكي الذي صدر بمناسبة رفع التقرير النهائي إلى الملك.

شكيب بنموسى، الذي يوصف بالتكنقراطي، ذو التجربة في الإدارة الترابية، إذ عين في وقت سابق وزيرا للداخلية، استطاع تجاوز منعرجات صعبة، قبل أن يصل بفريقه إلى المراحل النهائية لإعداد تصور للنموذج التنموي، الذي لم يشهد أي خلاف بين المكونات السياسية حول مضامينه؛ بل إن رئيس الحكومة نفسه أشاد بالتقرير النهائي، بعدما أكد بنموسى أنه “ليس برنامجاً حكومياً، بل فقط توجهات أساسية لإحداث تحول في التصور العام لتنمية البلاد في المستقبل”؛ وهي العبارات التي ساهمت في عدم حصول سوء فهم بين الأحزاب السياسية المقبلة على الانتخابات واللجنة.

تقترح اللجنة التي نسق أشغالها سفير المغرب في باريس مواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد باعتماد آليتين، أولاهما “ميثاق وطني للتنمية”، وثانيهما آلية تحت إشراف الملك لتتبع وتحفيز الأوراش الإستراتيجية وقيادة التغيير.

وكان لافتا للانتباه في تقرير النموذج التنموي تحديده 2035 كسنة لتحقيق الطموحات المغربية؛ لكن ذلك لم يمنعه من تشخيص الواقع الحالي بحدة كبيرة، إذ رصد تراجع ثقة المواطنين في السياسيين، واتساع الفوارق الاجتماعية، وكذا التوترات الاجتماعية، خاصة في المدن الصغرى والمتوسطة.

كما أن مواقع التواصل الاجتماعي تشكل آلية إضافية لقياس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد؛ غير أن انتشارها ساهم في إيجاد تربة خصبة لبثّ خطاب شعبوي، غالباً ما تغذيه أخبار زائفة، حاملة في طياتها مخاطر توظيف الرأي العام، حسب التقرير الذي رفع أسهم شكيب بنموسى.