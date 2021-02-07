شهادة طالب جزائري تكشف "جحيم التعذيب" في سجون الجارة الشرقية

أثارت شهادة طالب جزائري من المؤيدين للحراك الداعي إلى تعزيز الديموقراطية في البلاد، بخصوص تعرّضه لـ”التعذيب” على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية خلال فترة سجنه، سخطا في الجزائر.
وقال وليد نقيش (25 عاماً)، الذي أطلق سراحه حديثاً بعدما أمضى أكثر من عام في الحبس الاحتياطي، لصحيفة “ليبرتيه” اليومية الناطقة بالفرنسية: “عشت في الجحيم”.
وأضاف الطالب بالمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية “تحملت الكثير خلال هذه الأشهر الـ14 في السجن، خصوصا الأيام الستة التي أمضيتها في ثكنة بن عكنون، المعروفة بـ”مركز عنتر” والواقعة بالجزائر العاصمة.
وتابع قائلا: “كان عليّ الكثير من الضغط. بعد العبور المؤلم، الذي طال في هذا المكان المخيف، مثلت أمام قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي (شمال الجزائر العاصمة) قبل إيداعي سجن الحراش”.
وكان نقيش قد أفرج عنه الأربعاء بعد الحكم عليه بالسجن ستة أشهر نافذة بتهمة “توزيع وحيازة منشورات تمسّ المصلحة الوطنية”.
وطالب المدعي العام في محكمة جنايات الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، الاثنين، بعقوبة السجن مدى الحياة بحق الطالب، الذي كان يلاحق بتهم “التآمر على الدولة” و”المس بسلامة التراب الوطني” و”التحريض على حمل السلاح”، وهي تهم بالغة الخطورة بموجب القانون الجزائري.
ونقيش الذي يتحدر من تيزي وزو بمنطقة القبائل، اتهم بالانتماء إلى حركة الحكم الذاتي لهذه المنطقة، وهي منظمة انفصالية غير شرعية، وفق وسائل إعلام جزائرية.
وقال لـ”ليبرتيه”: “لحسن الحظ لم أَنهَرْ لأنني كنت واثقاً بأنّ المحامين مستعدون وعازمون على إسقاط التهم الزائفة الموجهة إلي. أما بالنسبة لأسرتي فكان عليّ التماسك”.
طلب إجراء تحقيق
أكد الطالب خلال محاكمته، الاثنين، تعرّضه “لاعتداء جنسي وجسدي ولفظي من قبل الأجهزة الأمنية أثناء الاستجواب”.
وأثار كشفه عن الانتهاكات استياءً، وانتشر مضمون شهادته على نطاق واسع في بعض وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وسط تزايد الدعوات إلى إجراء تحقيق. فيما لم يصدر عن السلطات أي تعليق.
وقال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لـ”فرانس برس”: “طالبنا بإجراء تحقيق مستقل وفتح تحقيق جنائي لتحديد المسؤوليات”.
وأوضح المتحدث نفسه أنّ هذا الطلب يأتي بعد “التصريحات الخطيرة” لوليد نقيش أثناء محاكمته. وأشار إلى أن محامية الطالب تقدمت بشكوى في يوليوز، لكن “بلا نتيجة”.
واستنكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين والتنسيقية الوطنية لجامعات الجزائر من أجل التغيير، في بيان مشترك، “التعذيب” و”التطبيع مع العنف إلى درجة مقلقة” في الجزائر.
وكان وليد نقيش قد أوقف في 26 نونبر 2019 بالجزائر العاصمة خلال مسيرة أسبوعية لطلاب “الحراك”، الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام التي ولدت في فبراير 2019.
وتقول اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إنّ نحو 80 شخصا مسجونون حاليا في الجزائر على خلفية احتجاجات “الحراك” و/أو مسائل الحريات الفردية. واستندت الملاحقات القضائية في نسبة 90 بالمائة من القضايا على الأقل على منشورات تنتقد السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي.
الجزاءر أسوء من الاسوء لا حقوق إنسان ولا هم يحزنون تتبجح لا غير وتدعي انها دولة ديمقراطية ولكن على أرض الواقع دولة دات طابع ديكتاتوري ملموس الله يكون في عون الشعب الجزائري المغلوب على أمره
لا أحد يعتقد أن التعذيب الموجود في المغرب له مثيل في العالم بشهادة الصنديد الزفزافي ورفاقه ومحمد حجيب والمومني وبودوح والمئات حراك جرادة وزكورة والمناضلين والمدونين الٱخرين.
إذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف الناس بالحجارة ، لكل هذه الأسباب كنى دوما نطالب السلطات المعنية في بلادنا بأن تصون كرامة الوطن متمثلة في صيانة كرامة المواطن .لسنا أفضل منهم و هذه حقيقة مرة علينا القبول بتجرعها لعلها تكون لنا دواءا شافيا من ما يجري لمعتفلينا في السجون ضلما و عدوانا و على رأسهم معتقلي الحراك في الريف .فما بقي لنا إلا أن نطلق سراحهم و نعلن مصالحة مع الوطن .أما عند جيراننا في الجزائر فهم أسوأ بكثير مننا .حكم عسكري طاغ يحكم بالحديد و النار .كيف يطالبون بالانفصال للأراضي المغربية و لا يقبلونها عندهم ؟
إذا كان بيتك من الزجاج لا ترمى الناس بالحجارة ما قل ودل
نحن كذلك يعاني الطلاب الجحيم خارج المدارس، فمثلا الطلاب المدارس العليا للمهندسين في حالة اضراب مند اكثر من شهرين للمطالبة بحقوقهم المشروعة ، لا احد من المسؤولين يلتفت اليهم لا وزير التعليم ولاوزير حقوق الانسان ولا حول ولا قوة الا بالله.
على الاقل لا يستعمل اسلوب القرورة بالسجون الجارة الشرقية،على الاقل اقصا الاحكام 5 سنوات وليس 20.
ليذهب جنرالات الجزائر إلى مزبلة التاريخ . للأسف رغم خيراتها النفطية والغازية ليتمتع بها الشعب الحزائر الشقيق وعدم المغامرة بأرواحهم في ركوب قوارب الهجرة السرية نجد أبناء وعائلات الجنرالات يستمتعون بها .
شي عادي في كل سجون دول العربية يقمون بنفس الممارسات ضد من قال كلمة الحق والعالم يعرفها فلا داعي لضحك على الغير والفاهم يفهم
حاولوا ان تهتموا بالمشاكل الذاخلية التي يعيش فيها المغاربة اكثر من النبش في قضايا الآخرين لأنها لا تهمنا في شيء
حكم العسكر المستبد هذا هو حاله….
السلطات الجزائرية هده الأيام فقدت البوصلة تماما متل التور الهائج من وقف امامه سوف يدهسه نتيجة توالي الجراج خاصة فيما يتعلق بالهربة المدلة في الكركرات واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء المغربية ولجمت أفواه الجنرالات العجزة وأصبحت تبحت على من تصب عليه غضبها خاصة من تسول له نفسه التآمر على الدولة بمعنى آخر أن الحراك الشعبي الجزائري حرام ومن المبيقات وعواقبه وخيمة لكي لا تتوالى الهزائم على الجنرالات العجزة في الحكم.
نفس المعاملة تعرض لها الاسرى المغاربة لدى البوليزاريو من طرف الاجهزة القمعية الجزائرية وبدون محاكمة. ومن خلال تصريح هذا الطلاب هل يمكن ان نثق في اقوال الرئيس الجزائري الذي يسمي الحراك بالمبارك.