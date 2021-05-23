شواطئ المضيق تتزين قبيل موسم الاصطياف‬

شرعت المصالح التقنية لجماعة المضيق، بشراكة مع أطر وعمال شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة وتنسيق مع السلطات المحلية، في تهيئة وتجهيز شاطئ المضيق وكورنيش المدينة استعدادا لاستقبال الموسم الصيفي لهذه السنة.

وتهم هذه العملية، حسب الجماعة الترابية، تنظيف الشاطئ وتنقية الرمال ووضع مجموعة من التجهيزات الخاصة بالنظافة ومستودعات خاصة برجال الأمن والوقاية المدنية والسلطات المحلية، إضافة إلى إقامة أبراج للمراقبة خاصة بالسباحين المنقذين.

وعرفت عملية التهيئة كذلك وضع علامات التشوير داخل شواطئ الشريط الساحلي “تمودا باي”، ووضع المظلات الشمسية بتعاون مع المكتب الوطني للمطارات الشريك المحتضن لشاطئ المضيق.