شينكر: علاقات المغرب وأمريكا أقوى من أي وقت

أشاد ديفيد شينكر، مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يوجد في زيارة للعيون، السبت، بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، التي “أضحت قوية أكثر من أي وقت مضى”.
وقال المسؤول الأمريكي، الذي كان يتحدث خلال مراسيم إطلاق مركز التربية عبر الرياضة “TIBU Laâyoune Center by US Embassy Morocco”، إنها “لحظة فارقة في العلاقات المغربية الأمريكية؛ هذه العلاقات التي أضحت قوية أكثر من أي وقت مضى”.
وأشار شينكر، في هذا الصدد، إلى الإعلان التاريخي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة التامة للمملكة المغربية على كافة منطقة الصحراء المغربية، وبفتح قنصلية لها بالداخلة، مسجّلا أنه “بحلول سنة 2021، تكون قد مرت 200 سنة على فتح الولايات المتحدة الأمريكية لبعثة دبلوماسية بالمغرب”، ومذكرا بأنه يوجد بمدينة طنجة أقدم مقر دبلوماسي للولايات المتحدة في العالم.
وأكد مساعد كاتب الدولة الأمريكي أن “الشراكة المتينة مع المنظمة غير الحكومية ‘تيبو– المغرب’، التي تنشط في مجال النهوض بتربية الشباب واندماجهم الاجتماعي وتطورهم الإنساني عبر رياضة كرة السلة، ليست سوى جزءا من التزام الولايات المتحدة لفائدة الشباب المغربي والصداقة العميقة بين البلدين”.
وعبر شينكر عن دعم بلاده لوزارة التربية الوطنية لما يزيد عن عقد من الزمن، في إطار ورش إصلاح المنظومة التربوية باستثمار بلغ 250 مليون دولار، من خلال عدد من البرامج؛ منها أساسا “النهوض بالقراءة لدى تلاميذ الابتدائي وتكوين المدرسين، فضلا عن برامج تعلم اللغة الإنجليزية”.
وفي الجانب الاقتصادي، ذكر شينكر بأن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط باتفاق للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، قائلا في هذا الصدد: “احتفلنا الأسبوع الفارط بمرور 15 سنة على دخول اتفاقنا رسميا حيز التنفيذ”. كما ذكر بأن أزيد من 150 مقاولة أمريكية تعمل حاليا بالمملكة المغربية، وتساهم في خلق مناصب الشغل لفائدة الاقتصاد المغربي.
وأعرب المسؤول الأمريكي عن أمله أن تشهد هذه العلاقات مزيدا من التطور في المستقبل، وأن “تواصل زخمها هنا بالعيون”، معبرا عن “سروره لتيسير توسع وانتشار ‘تيبو’ بالأقاليم الجنوبية”، فيما نوه بدعم السلطات المحلية والوزارة الوصية لهذا المشروع، الذي “سيكون له تأثير إيجابي على حياة مئات الشباب المغاربة عبر المملكة، وضمنهم الذين يتحدرون من أوساط فقيرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وخلص مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى القول إنه “بفضل الرياضة تمكنت ‘تيبو’ من غرس الثقة وروح العمل الجماعي، والالتزام المدني وروح القيادة لدى الشباب المغربي”، مضيفا أن البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالرباط اشتغلت بتعاون وثيق مع منظمة ‘تيبو’ خلال السنوات العشر الأخيرة على مشاريع وبرامج رائدة.
الحساب الرسمي تويتر لترامب تم قفله للأبد. المرجو من بوريطة ان يرسل برقية تهنئة لبايدن بلا ما نخسرو الدواسا مع السيد…
الإخوان الله يجازيكم بالخير التعاليق يجب ان تكون (غير بشوية) جارنا مازال مريض تكايسو عليه واش بغيتو ترجعوه لألمانيا . عاش المغرب
شكرا جزيلا للولايات المتحدة الأمريكية على هدا الدعم القوي لمغربية الصحراء لن ننسى كمغاربة هدا الجميل ولن ننسى خبث ومكر وحقد الجزاءر على المغرب ادن امريكا أحسن من الجزاءر ترليون مرة
السلام عليكم.اتركوا الأعداء يموتون غيظا.فرق كبير وشاسع جدا بين البيان اللذي ألقاه هذا المسؤول البارحة في الجزائر وبين البيان اللذي القاه اليوم في المغرب لتعلم الجزائر العدوة ومن معها أن المغرب قوي عليها بكثير ولن يستطيع أحد أن يجاريه في دبلوماسيته وسياسته الخارجية الحكيمة.نشكر كل من دعمنا وكيفما كانت جنسيته وعقيدته.فاهلا بكل من يريد معنا السلام والشكر الاول للسيد ترامب الرجل الشهم الشجاع اللذي لن ينساه التاريخ أبدا اللذي قتل لنا الجزائر بالمرة وتظهر لها حجمها الحقيقي لعلها ترجع اليه فعلا
بلدنا الحبيب مقبل على تحديات كبيرة….منها العمل على إضعاف صوت المساندين لاطروحة الانفصال في قارتنا أفريقيا اولا ثم ثانيا في مجلس الأمن الدولي دون أن ننسى الحفاظ على المكتسبات التي جنيناها من علاقتنا مع الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها و العمل على نسج علاقات قوية مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتحصين وحدتنا الترابية….المجد لشعبنا و الذل للأعداء
المغرب دائما بلاد مسالم يحب السلام. بفضل استقرار القيادة والجدور التاريخية يحترمه الجميع هاد شنيكر. سياسي كبير. عاف أشنو كيكول
أهلا وسهلا بالسيد شينكر في بلده الثاني المملكه المغربية. نثمن عاليا مواقف الإدارة الأمريكية مؤخرا وو نعتز بعلاقتنا التاريخية الأمريكية المغربية.
You are welcome from your second country kingdom of Morocco.
السيد شينكر صادق وجاد وعلى حق عندما يقول بأن ” علاقات المغرب وأمريكا أقوى من أي وقت مضى “. هذا صحيح، فأولادنا يتابعون دراساتهم في مختلف الجامعات والمعاهد الأمريكية وأصبحنا نستورد أفخر السيارات الأمريكية وأصبح جنودنا ورجال الدرك والشرطة والإطفاء يتدربون في الثكنات الأمريكية وأصبحنا تقتني السلع والخدمات الأمريكية بأفضل الأسعار…. من يصدق هذا الهراء ؟ لقد تعودنا أو اعتدنا على الكذب في الإدارة الأمريكية وأصبحنا نصدق مثل هذه التصريحات.
حكام الجزائر غاي يتمرغوا في الأرض بحال شي دري صغير وما بغيتيش تعطيه شي حاجة باغيها او قلعتيها له
هاد سكفندري دائما يغرد خارج السرب
الطمع طاعون
الجزائر طمعت في الكثير من المغرب
الآن خرجت من اللعبة خالية اليدين
وظهرت حقيقتها المزيفة لا وزاء لا عسكريين لا حكام الدولة سياسة فاشلة
والعالم كله يعرف ذلك
ورغم هذا كله سيبقى إخواننا الجزائريين
إخوتنا فمرحبا بالشعب الجزائري في بلدهم الثاني
رغم إنبطاح المسؤولين الجزائريين أمامه.وتقديمهم عروضا جد إنبطاحية.إلا أنه صفعهم في عقر دارهم.وزادليهم دابا
على قناة الجزيرة التي نشرت خبرا زاءفا منقولا عن أعداء الوطن … يجب عليها نقل الخطاب الذي ألقاه المسؤول الامريكي بالعيون كما هو كي تكون قناة متسمة بشيء من الحياد !!!!! لا للتسرع في نقل أخبار زاءفة من أعداء وحدتنا الترابية !!!!
السيد كيشنر قال لحكام الجزائر عندما زارهم ان يضعوا اسلحتهم على الأرض ويسلموا أنفسهم لملك المغرب رافعين ايديهم للسماء. يالها من هزيمة
14
ههه تبون يعود الى المانيا لاجراء عملية على الرجل اليسرى وعندما يعود إلى الجزائر يجد عصابة البولساريو في خبر كان مع فتتاح أزيد من خمسون قنصلية ويعود للمرة الثالثة وهذه المرة في حالة غيبوبة
امطار الصفعات القوية مستمرة ….
فل تمتلأ سدود الاعداء بها.
المغرب بسياسته الذكية والحكيمة سيعرف تقدما وازدهارا لا مثيل سترفع جارة السوءمن العداوة والحقد اكثر واتمنى ان تشجع الاستثمارات الامريكية في المناطق الجنوبية الى جلب دول اخرى للاستثمار وتشغيل الساكنة خاصة الشباب والعاطلين عن العمل.
ايدينا على قلوبنا و نوم غادرنا جراء تكنهات و مخاوف تنتابنا جعلتنا نعيش في وضع نحسبه من أصعب مراحل التي مررنا بها بالحياتنا وضع لا يعلمه إلا الله ننتظر بالفارغ الصبر تكريس اعتراف أمريكي بالمغربية الصحراء من طرف إدارة بايدن الذي باتت شكوكنا تحوم حوله في ظل أحداث كم الهاءل من اتهامات من عيار الثقيل لرئيس ترامب اخرها أحداث كابتول التي كانت نقطة التي افاضت الكاأس و كشفت مستور قد توظف بالسهولة في تراجع عن قرارته خاصة التي ترى فيها ادارة الجديدة لا تناسب مصالح امريكية و هي مؤشرات جوهرها دولة مؤسسات التي توظف كل سبل و آليات متاحة بلا هوادة و أحيانا خارج توقعات في ظل صراعات شرسة بين ساستها و سياسييها و غيرهم من مؤثرين بالمراكز صنع قرار لكن جوهر يبقى جوهر بل على المدى البعيد المصالح العليا لامريكا و الامركيين فوق كل اعتبار في ظل منافسة حامية وطيس على نار هادئة و طموح مشروع من الصين و روس على زعامة و نفود و بالتالي توطيد العلاقات رهين بهذه التطورات بل التحديات علينا ربحها باختصار مهما كلفت من التضحيات .
الم تلاحض ان صورة شينكر بالجزائر فيها علم و م أ بعكس سيادة المغرب و رياته و صورة عاهل البلاد دون علمه .. يا غاشي يا شيات انه عندما حل شينكر بالجزائر افحمكم و اخرس مسؤوليكم رغم مقايضتكم باشياء لن يرضى بها شعبكم
مدا اقول ايها الدين امنوا صابروا واصبروا حتى ياتي الفتح من الله العمل الصالح ياتي تماره كل حين والعمل المفسد مصيره في النار نحن صبرنا اعوام واعوام على الاعداء الدين لامثال لهم من الشر والحسد والبغض ليس عندهم شخصية ولا انسانية ولا احترام للغير الا السرقة والنهب والكدب على شعبهم و على الشعوب الاخرى التي مزالت تتق بهم وتغريهم بمال الشعب المكتوم الدي هو الاولى بها وياكلون في بطونهم نارا وقرات اليوم في الشروق بان عبد الرازق مقري بانه قال ان المغرب طعن الجزائر في طهره ومن طعن الاخر انحن ام انتم ومهدا الهراء والله انكم اغبياء اكثر من اللازم يا اعداء اليس فيكم رجل رشيد يقول الحق ولا يخاف من احد الا الله جاوبوا انفسكم هده هو الخير الدي حصدتموه من المغرب الدي كان معكم في الشدة في محتكم مع الاستعمار بالله عليكم جاوبوا انفسكم هدا تنبيه لنا الاجر من عند الله