شينكر وعلاقة أمريكا بالمغرب

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تعليقات الزوار3
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الإخوان غير وحدة وحدة و تكايسو على الجيران . تبون راه هزوه اليوم لألمانيا للاستشفاء. راه عار الجار على الجار . ههههه
و يتزامن هذا مع حلول الذكرى الـ 77 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال الموافق لـ11 يناير
شكرا للدبلوماسية المغربية.
ماعرفتش واش دار يديه ف جيبو و هو كايلقي الخطاب دياللو سهوا ولا قصدا. ممكن يكون دارها حيت حاس براسو مرتاح فالجو و مع ناس كايعتابرهم اصدقاء و بهذا حيٌد التكليف. لكن من الاحسن كون مادارهاش حيت الخطاب رسمي و منقول. شكرا