شينكر وعلاقة أمريكا بالمغرب

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‫تعليقات الزوار

3
  • مجيد
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:44

    الإخوان غير وحدة وحدة و تكايسو على الجيران . تبون راه هزوه اليوم لألمانيا للاستشفاء. راه عار الجار على الجار . ههههه

    18
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  • I love Morocco
    الأحد 10 يناير 2021 - 17:09

    و يتزامن هذا مع حلول الذكرى الـ 77 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال الموافق لـ11 يناير
    شكرا للدبلوماسية المغربية.

    2
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  • جلال
    الأحد 10 يناير 2021 - 17:25

    ماعرفتش واش دار يديه ف جيبو و هو كايلقي الخطاب دياللو سهوا ولا قصدا. ممكن يكون دارها حيت حاس براسو مرتاح فالجو و مع ناس كايعتابرهم اصدقاء و بهذا حيٌد التكليف. لكن من الاحسن كون مادارهاش حيت الخطاب رسمي و منقول. شكرا

    -1
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