"شينكر" يحل بمدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية

"شينكر" يحل بمدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية
صورة: مواقع التواصل
السبت 9 يناير 2021 - 12:11

حل مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، صباح اليوم السبت بمدينة العيون، عاصمة الصحراء المغربية.

وكان في استقبال السيد شينكر، لدى وصوله إلى مطار الحسن الأول بالعيون، والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات.

وقام مساعد كاتب الدولة الأمريكي بعد ذلك بجولة في مدينة العيون، لاسيما الحي الدبلوماسي الذي يحتضن قنصليات عدد من الدول.

وزار السيد شينكر كذلك مقر بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء “مينورسو”.

الصحراء المغربية ديفيد شينكر عامل إقليم العيون مدينة العيون

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‫تعليقات الزوار

8
  • abdou
    السبت 9 يناير 2021 - 12:28

    c’est un signal fort envoyé à nos ennemis

    8
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  • محمد لعيوني
    السبت 9 يناير 2021 - 12:31

    شكرا ترامب .
    شكرا لانك لم ترد مغادرة اابيت الابيض حتى تستكمل بعض اجراءات الاعتراف.
    شكرا لانك قمت بدق اخر مسمار في نعش الاعداء.
    ستلتئم امريكا وستتصالح وديموقراطيتها بخير.
    شكرا لامريكا جميعا.

    26
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  • سلينا
    السبت 9 يناير 2021 - 12:34

    العيون عنييييييييييييييييييا. والساقية الحمراء لييييييييييا والواد وادي يا سيييييييدي. والواد وادييييييي. نرفع لك القبعة يا سيد ترامب واطال الله في عمرك

    18
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  • Azul
    السبت 9 يناير 2021 - 12:36

    يذكرني هذا المشهد بالمقابلة في ٢٠٠٤ مع الجزائر بنتصار المغرب عليها.

    14
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  • ali
    السبت 9 يناير 2021 - 12:39

    مرحبا بالاخوان الحقيقيين في بلادنا . الخير يئتي من الغرب اما الشرق فما حصدنا منه الا الويلات و الحقد والدمار .

    16
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  • أنس
    السبت 9 يناير 2021 - 12:41

    قالها مدوية و من قلب الجزائر، لا حل واقعي في الصحراء المغربية سوى بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، و بهذا نقول لحكام الجزائر لم يعد أمامكم سوى التسليم بالأمر الواقع عوض البقاء أسرى للمبادئ الإشتراكية البائدة من زمن الحرب الباردة، فكل الدول ركبت القطار الفائق السرعة أما الجزائر فما زالت في مكانها تردد نفس الشعارات.

    15
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  • سعيد
    السبت 9 يناير 2021 - 12:43

    مرحبا بالولايات المتحدة على أرض الصحراء المغربية.

    10
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  • الف مرحبا
    السبت 9 يناير 2021 - 12:48

    مرحبا بالسيد شينكر ضيف المغرب الكبير بعاصمة الصحراء المغربية.
    فلتشرب الان الجزاءر من ماء البحر.
    لقد سمعت البارحة من محلل تونسي على Fr24 ان الجزاءر كانت عبارة عن 3 دايات قبل الاستعمار الفرنسي.وبعد ان كونها الاستعمار اصبحت تتطاول على اسيادها المغرب الامراطورية التي عمرها الاف السنين والتي انطلق فتح الاندلس من اراضيه.على دول الجوار المطالبة بالاراضي التي تحتلها هذه الدولة الشيوعية.

    0
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