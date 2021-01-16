شينكر يرتشف الشاي ويتعلم الحسانية بالصحراء

أعرب ديفيد شينكر، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال زيارته الأخيرة لمدينة الداخلة، عن تقديره العميق للهجة والثقافة الحسانيتين.

وقال شينكر، في مقطع فيديو نشر على صفحة السفارة الأمريكية بالرباط، “إنه لشرف لي أن أتواجد بمدينة الداخلة. شكرا على حسن ضيافتكم، أتشوق إلى العودة مجددا”.

كما استعرض مقطع الفيديو لحظات توثق لديفيد شينكر وهو يتعلم بعض عبارات اللهجة الحسانية، إضافة إلى مقاطع صورته يشرب الشاي الصحراوي بالطريقة التقليدية.