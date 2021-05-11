"صاروخ فلسطيني" يقتل امرأة نواحي تل أبيب
هسبريس - أ.ف.بالثلاثاء 11 ماي 2021 - 19:36
أكدت الشرطة الإسرائيلية مساء الثلاثاء مقتل امرأة في مدينة ريشون لتسيون قرب تل أبيب جراء قصف صاروخي لحماس.
وبذلك، يرتفع عدد القتلى في إسرائيل جراء القصف الصاروخي من غزة إلى ثلاثة.
وبحسب الجيش، أطلقت مجموعات فلسطينية منذ الاثنين أكثر من من 500 صاروخ على إسرائيل.
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