صاروخ من غزة يقتل إسرائيليا قرب تل أبيب

صاروخ من غزة يقتل إسرائيليا قرب تل أبيب
صورة: أرشيف
السبت 15 ماي 2021 - 11:46

قتل إسرائيلي السبت بعدما أصاب صاروخ أُطلق من قطاع غزة مبنى في منطقة قريبة من تل أبيب، وفق ما أفادت الشرطة ومصادر طبية.

وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد على تويتر: “تحديث للضربة الصاروخية على رمات غان، قُتل رجل”، بينما أكدت منظمة “نجمة داوود الحمراء” أن “مسعفيها أعلنوا مصرع شخص أصيب بجروح خطيرة، بعدما تلقى عملية إنعاش للقلب والرئتين”.

إسرائيل صاروخ غزة فلسطين

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‫تعليقات الزوار

7
  • عبد الإله
    السبت 15 ماي 2021 - 12:13

    عدد القتلى في الجانب الصهيوني اكبر مما يعلن عنه ، و الصحافتان العبرية و العربية تغطي على ذلك

    12
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  • عن غير مسمى
    السبت 15 ماي 2021 - 12:17

    صاروخ واحد أقتل واحد. وقنبلة طيران الجيش الصهيوني مجرم حروب قتل عشرات النساء والأطفال.

    21
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  • أناس خارقون
    السبت 15 ماي 2021 - 12:22

    ان كان هناك أناس على هده الارض تحملوا مالم يتحمله بشر اخر ومازالوا صامدين رغم التضحيات هم المقدسيين الدين وهبوا ارواحهم لحماية المسجد الاقصى وكدالك سكان غرة الابطال الدين يحاربون قوة ارهابية صهيونية يركع لها العالم اجمع عربا وعجما . اللهم انصرهم وقوي شوكتهم

    32
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  • سبحان الله
    السبت 15 ماي 2021 - 12:26

    * سبحان الله ، أين مكان إزدياده ، ليقتل في فلسطين .

    * صاروخ واحد يقتل إسرائيلي واحد ، خبر لا يصدق بفعل التعتيم الإعلامي الإسرائيلي ،
    ذلك تخوفا من الهجرة المضادة للمستوطنين .

    * كما أن إسرائيل تقوم بهدم مقرات إعلامية فلسطينية و دولية خوفا من الصوت و الصورة
    من تأثيرها على الرأي العام الدولي .

    19
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  • Bendahmane
    السبت 15 ماي 2021 - 12:26

    شنو بغيتيني نقول لاحول ولا قوة الا بالله ولا الله يرحموا وشنو نقولو للاطفال فلسطين الابرياء

    11
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  • مغربي حر
    السبت 15 ماي 2021 - 12:43

    وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.العين بالعين والبادئ أظلم.شهدائنا في الجنة وقتلاهم في النار.

    10
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  • jamal
    السبت 15 ماي 2021 - 12:49

    لازم يكون هناك حل للقضية الفلسطينية .لا يمكن الاستمرار على اللسلم اللحرب .ذاءما هناك ضحايا .يجب على المجتمع الدولي ايجاد مخرج للقضية الفلسطينية عاجلا .لايمكن الاستمرار على هذا .ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

    2
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