صاروخ من غزة يقتل إسرائيليا قرب تل أبيب

قتل إسرائيلي السبت بعدما أصاب صاروخ أُطلق من قطاع غزة مبنى في منطقة قريبة من تل أبيب، وفق ما أفادت الشرطة ومصادر طبية.

وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد على تويتر: “تحديث للضربة الصاروخية على رمات غان، قُتل رجل”، بينما أكدت منظمة “نجمة داوود الحمراء” أن “مسعفيها أعلنوا مصرع شخص أصيب بجروح خطيرة، بعدما تلقى عملية إنعاش للقلب والرئتين”.