صحف إفريقيا تعلن لقجع المرشح المثالي لـ"الفيفا"

صحف إفريقيا تعلن لقجع المرشح المثالي لـ"الفيفا"
صورة: أرشيف
الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:01

أجمعت عدد من المنابر الإعلامية الإفريقية من مختلف دول القارة، في مقالات صدرت لها بحر هذا الأسبوع، على كون ترشح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، مثاليا للقارة السمراء.

ووصفت هذه المنابر ذائعة الصيت فوزي لقجع بأنه واحد من أفضل مدبري الشأن الكروي في إفريقيا، ذو رؤية استراتيجية، شغوف بكرة القدم وحامل لرصيد معرفي كبير، وهي صفات تبدو غريبة عن مسيري كرة القدم الإفريقية.

المقالات ذكّرت بمسار فوزي لقجع، ابن مدينة بركان، المهني والكروي، وقصة نجاحه مع فريق نهضة بركان ليقفز بهذا النادي من فريق درجة صغيرة آنذاك إلى فريق ضمن عمالقة القارة، وذلك بوصفة جمعت بين تطوير البنية التحتية، الحكامة والاستقرار المالي.

الوصفة نفسها طورها لقجع لخدمة كرة القدم المغربية بعد ترؤسه لجامعة الكرة بالبلاد، تقول الصحف الإفريقية ذاتها، عبر تطوير البنية التحتية الكروية بالمغرب، من ملاعب ذات معايير عالمية، مركبات كروية جهوية، مركب محمد السادس لكرة القدم الذي يعتبر من أفضل وأكبر المركبات في العالم، بالإضافة إلى “إدخال كرة القدم المغربية عالم الاحتراف بتطوير الممارسة، حكامة الأندية، النجاعة المالية ودمقرطة الممارسة الكروية عالية المستوى في مختلف جهات، مدن وقرى المملكة، ثم إحداث برامج لفائدة الفئات الصغرى كبرنامج دراسة-رياضة الفريد من نوعه في القارة وإطلاق أول وأكبر عقد برنامج خاص بتطوير كرة القدم النسوية”.

واعتبرت المنابر الاعلامية أن العديد من البرامج والإنجازات ساهمت في إشعاع المنتخبات والأندية المغربية على الصعيد القاري، وتأكيد موقع المغرب كرائد كروي إفريقي، وهو ما أكدته مختلف الكؤوس والألقاب القارية التي أحرزتها كل من الوداد البيضاوي، الرجاء البيضاوي ونهضة بركان، وكذا تأهل أسود الأطلس إلى الأدوار النهائية لكأس إفريقيا وكأس العالم الأخيرة بعد غياب طال لعشرين سنة. 

كما ساهمت في إشعاع شخص لقجع ومؤسسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي أصبحت نموذجا يحتذى به، الشيء الذي دفع حوالي أربعين اتحادا إفريقيا إلى توقيع اتفاقيات شراكة معها.

يذكر أن مختلف هذه المنابر أجمعت على كون مستقبل الكرة بالقارة سيكون مشرقا مع فوزي لقجع في مجلس الفيفا، ليساعد على إطلاق مخططات مارشال لتطوير كرة القدم الإفريقية على مستوى البنية التحتية، الحكامة، الموارد المالية وإصلاحات على أصعدة مختلفة.

الصحافة الافريقية الفيفا فوزي لقجع كرة القدم

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‫تعليقات الزوار

11
  • آدم عبد القادر
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:11

    من بين أقوى الشخصية فالمغرب…
    ناهيك عن الوطن العربي وأفريقيا…
    إذا كان السيد بوريطة عملة المغرب القوية في مجال السياسة.
    فالسيد لقجع…السفير المثالي للرياضة والرياضيين المغاربة…
    يستحق منصب في الفيفا…فهو أهل لذلك.

    67
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  • muselaabed
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:13

    حظ موفق لفوزي لقجع لشغل هذا المنصب المهم في الفيفا.

    64
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  • Hassan NY
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:20

    العز والفخر للسيد فوزي القجع الذي اعطى خصوصية فريدة من نوعها في تطوير المسار الكروي داخل الوطن وخارجه اي افريقيا وعالميا شابو للماسترو القجع

    47
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  • khalid
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:24

    حظ موفق. مع العلم ان ممثل الجزاير قد رفضت الفيفا طلبه. وكما العادة هدد زطشي بأنه لديه ملفات كبيرة سيعمل على نشرها عند ظهور النتيجة النهائية. مسكيييييين ما فهمش أنه يزاحم رجلا مغربيا مثل فوزي لقجع.

    5
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  • FIFA
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:24

    Le candidat algerien Zetchi est exclu par la FIFA de ces élections, qui vont se dérouler au Maroc en Mars. Le candidat marocain va gagner haut la main

    2
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  • إسلام
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:26

    بالتوفيق للسيد فوزي لقجع، إنه جدي في عمله، يستحق ذلك المنصب ، الرجل المناسب في المكان المناسب.

    4
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  • جلال
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:30

    فيفا تقبل طلب فوزي لقجع بي الاجماع بسرعة القياسية اعلنت المرشح فوزي لقحع يملك كل الموصفات مطلوبة عضوية فيفا بينما فيفا رفضت الاجماع طلب المرشح النظام شنيريقحة نور الدين زطشي بسبب ملفه لا يتوفر مواصفات مطلوبة بسبب سلوكه العنيف تعرضه الايقاف 6 الاشهر عندنا كان رءيس النادي الجزاءري طلبه مرفوض كانه فيفا تقول بلا ترشح انسحب بكرامة والشرف قبلك ان يسحقك الاسد فوزي لقجع كما سحق محمد روراة قبلك رغم انه كان مقرب من عيسى حياتوا مدعوم منه مع ذلك فوزي لقجع هزم الاثنين معا اسقطهما معا الحكرة المراركة متواصلة على الجزاءر في كل المجالات لا يجدون اي المجال الانتصار على المغرب سوى الفوز مباراة في كرة اليد الرياضة غير الشعبية احتفلوا كانهم انتصروا على المغرب في الحرب الرمال او ردوا اعتبارهم المعركة امغالا

    5
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  • Lilo
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:30

    Tous les marocains marocains sont derrière vous M. La9ja3

    3
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  • رجل دولة بامتياز
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:33

    كنت دائما اعتبر السيد فوزي لقجع من أكفاء
    المسيرين الذين استطاعوا تطوير قطاع رياضي بتوفير موارد مالية خارجية عن ميزانية الدولة. رجل ذو نظرة استراتيجية. اتمنى تقلد كفاءات مغربية مماثلة للجامعات الملكية الأخرى عوض تلك الشخصيات الكلاسيكية التي عهدناه.

    6
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  • si Mohamed
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:41

    صفعة اخرى لجمهورية الموز بعد رفض ترشح ممثلها

    6
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  • said
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:56

    sauf la presse bidon de l’algerie bien sur, le regime voisin comme ses habitudes a lancè son fantoche zetchi en sachant qu’il est très loin du calibre de monsieur lakja3 juste pour deranger les interets du maroc comme toujours, et bien sur les marocains comme toujours vont les eliminer et les humiliès, on joue pas avec les grands ici c’est la royaume cherifien seculaire du maroc et pas une republiquette bananière

    3
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