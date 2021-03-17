صحف مصرية: بدر بانون يلتحق بـ"أسود الأطلس"

أكدت تقارير مصرية، الأربعاء، أن الدولي المغربي بدر بانون، لاعب النادي الأهلي المصري، سيلتحق بالمنتخب الوطني تحضيرا لمباراتي موريتانيا وبوروندي، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022.

وقالت “اليوم السابع” إن بانون سيتجه خلال الساعات المقبلة إلى المغرب من أجل المشاركة مع “أسود الأطلس” في المباراتين المقبلتين للمنتخب.

ويحل المنتخب الوطني ضيفا على موريتانيا في 22 مارس الجاري، ضمن خامس جولات المجموعة الخامسة، على أن يستقبل في الـ30 من الشهر ذاته بوروندي في الجولة الأخيرة.

ويتصدر “أسود الأطلس” ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق 5 عن المنتخب الموريتاني الوصيف، ثم بوروندي ثالثا بـ4 نقاط، وإفريقيا الوسطى رابعة الترتيب العام المؤقت.

وتحتاج العناصر الوطنية إلى نقطة وحيدة من مباراتيها المقبلتين لضمان التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس إفريقيا المرتقب تنظيمها في الملاعب الكاميرونية.