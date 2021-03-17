صحف مصرية: بدر بانون يلتحق بـ"أسود الأطلس"

صحف مصرية: بدر بانون يلتحق بـ"أسود الأطلس"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 17 مارس 2021 - 13:22

أكدت تقارير مصرية، الأربعاء، أن الدولي المغربي بدر بانون، لاعب النادي الأهلي المصري، سيلتحق بالمنتخب الوطني تحضيرا لمباراتي موريتانيا وبوروندي، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022.

وقالت “اليوم السابع” إن بانون سيتجه خلال الساعات المقبلة إلى المغرب من أجل المشاركة مع “أسود الأطلس” في المباراتين المقبلتين للمنتخب.

ويحل المنتخب الوطني ضيفا على موريتانيا في 22 مارس الجاري، ضمن خامس جولات المجموعة الخامسة، على أن يستقبل في الـ30 من الشهر ذاته بوروندي في الجولة الأخيرة.

ويتصدر “أسود الأطلس” ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق 5 عن المنتخب الموريتاني الوصيف، ثم بوروندي ثالثا بـ4 نقاط، وإفريقيا الوسطى رابعة الترتيب العام المؤقت.

وتحتاج العناصر الوطنية إلى نقطة وحيدة من مباراتيها المقبلتين لضمان التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس إفريقيا المرتقب تنظيمها في الملاعب الكاميرونية.

أسود الأطلس المنتخب المغربي بدر بانون نهائيات كأس إفريقيا

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‫تعليقات الزوار

2
  • متابع رياضي
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 13:28

    المنتخب المغربي تحت سيطرة مصطفى حجي لن ينادي على أي لاعب متألق مغربي مغربي بل كالعادة سيأتي لنا بمعاقي فرنسا أو بعض الشيوخ الذين لايلعيون رسميا في انديتهم. الشرط الضروري لكي تلعب مع المنتخب هو أن تكون من مواليد فرنسا وتتكلم الفرنسية وأين تلعب لايهم. إذن لا تستغربوا لو وجدتم لاعب غير رسمي في فريقه ياخد مكان بانون في المنتخب بسبب مصطفى حجي.

    -8
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  • rachid
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 13:34

    بالله عليكم اريد ان اعرف كيف سيتمكن من الدخول المغرب
    مع العلم أقارب لنا عالقين بمصر ولا احد يتكلم معهم والغرب في الأمر وهو كالتالي
    بلاغ هام رقم : 2 / 3-2021
    خاص بعملاء الخطوط الملكية المغربية بجمهورية مصر العربية
     
     
    في إطار الحد من انتشار فيروس كرونا المتحور، علقت السلطات المغربية الرحلات الجوية مع مجموعة من الدول من بينها جمهورية مصر العربية. وعلى إثره تم إلغاء برنامج الرحلات الجوية المعروض من طرف شركة الخطوط الملكية المغربية بين المملكة المغربية الشريفة وجمهورية مصر العربية خلال المدة الممتدة بين 5 مارس و 10 أبريل 2021.
     
    للاستفسارات والدعم , يمكنكم التواصل مع طاقم الخطوط الملكية المغربية بمصر:
    1.  بإرسال رسالة عبر تطبيق whatsApp إلى أحد الأرقام الآتية خلال ساعات العمل.

    يشرح ليا شي َاحد
    او خاص تدخل من السيد بَريطة

    0
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