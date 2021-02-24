خطة التلقيح بالمغرب‎ تثير إعجاب صحيفة ألمانية

عبرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية عن إعجابها بإستراتيجية التلقيح التي اعتمدها المغرب، موردة أن “البلد الرائد في شمال إفريقيا” تجاوز ألمانيا في عدد الملقحين.
وقالت الصحيفة الألمانية إنه في وقت تعرف ألمانيا وأوروبا عموما بطئا في عملية التلقيح، وسط موجة ثانية من الجائحة، “فإن الحياة في المغرب تكاد تعود لطبيعتها كما كانت من قبل”.
وقارنت الصحيفة بين أعداد الملقحين في ألمانيا والمغرب، موردة أن متوسط التلقيح يبلغ 126،806 جرعة يوميا في ألمانيا، بينما يقوم المغرب بتلقيح ما معدله 173.920 شخصًا يوميًا.
وكتبت الصحيفة: “المغرب الآن يسبق أوروبا بكثير. يجب أن نقر بهذا: أداء المملكة كان أفضل بكثير من جيرانها الأوروبيين أثناء الوباء”.
المغرب بلد الخيرات بلد الادمغة به مجموعة من لصوص دات الانياب الطويلة قريبا سوف تنقرض ان شاء الله…
السؤال المطروح :
بما ان لدينا الارادة التلقيح وسبق دول اروبية وتم ذلك بالفعل, لماذا لم تكن لنا الارادة في محاربة نهب المال العام والفساد الاداري والرشوة والزبونية وتردي التعليم وكارثة الصحة. ?
شيء مشرف لبلدنا المغرب ان نكون اكتر من دول اوربا في نسبة التلقيح
الحمد لله كل يوم نسمع اخبار مشجعة عن بلدنا تثير اعجاب العالم في كل شيء في السياسة والاقتصاد والتنمية والديبلوماسية وتلاحم الشعب بالعرش والتسامح والتعايش ووالانضباط والحنكة ، كل هذا بفضل قائدنا جلالة الملك محمد السادس حفضه الله وأعانه في قراراته الحكيمة ، ايها المغاربة الافاضل احذروا من أعين الحساد الاعداء ، ولنبقى يدا واحدة تحت القيادة الرشيدة لقائدنا المفدى ملكنا العظيم
نعم صحيح انا اعبش في ألمانيا وقرأت هذا المقال هذا اليوم وكم كنت فخورا بوطني الحبيب ..نعم المغرب سبق ألمانيا وسبق جميع دول أوروبا في التلقيح …ماشاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم على بلدي الرائع .
قولوها لدوك المعلقين السلبيين لي ما كايعجبهومش العجب وكايضلوا إستهزؤوا بالمغرب وبالقدرات ديالوا.الكفار على حسب تهبيرهم شكروا المغرب واعتارفوا بقدراته إلا المتخلفين لعندنا.هما لي كتيمقصوا ديما من قيمة المغرب باس إخليو الواحد يائس ومكتئب
واش الناس كتهضر على القاح و أنت تتهضر على المجرمين و التعليم.و الفساد….. طالب باش اديروه فانيد ولا سيرو ولا قوالب كاع. الشوكة كتوعت.
الحمد الله والشكر الله
بفضل حكمة ملك البلاد والتوجه الذي أراده ملك البلاد لشعبه في الصحة العمومية والطاقم الطبي المغربي والسلطات العمومية التي تسهر على تنظيم هذه العملية في جميع أقاليم المملكة صراحة تنظيم في المستوى العالي ذلك مانريده للمغاربة في بلدهم العزيز لانني اليوم كنت من بين الملقحين بالجرعة الاولى ولاحظت ان الطاقم الصحي والسلطات العمومية تعمل في جو يسوده روح المواطنة شكرا جزيلا لكم
هنيئا لنا ولكن ياخوتي الالمان أجيو تعيشو معانا وفاش يعجبكم الحال بقاو هنا وحنا نمشيو لبلادكم نعيشو فيها وتشوفو كيردوها لكم
الجزائر حاولت تقليد المغرب في كل شيء وتستعمل الكذب والافتراء ولكن في التلقيح لم يشفع لهم كذبهم ولم يصلوا حد 100 ألف .. أقول للعديان “خمسة وخميس على عينيكم”
لا تستغرب من نجاح عملية التلقيح هذا بفضل الله ثم سهر امير البلاد حفظه الله و رعاه شخصيا على انجاح العملية ، و للعلم جميع المشاريع الذي يسهر عليها امير البلاد تعطي ثمارها و لهذا اقولها و اكررها لسنا بحاجة لحكومة بل لاشخاص غيورون على وطنهم يساعدون امير البلد في الرقي ببلدنا الحبيب
كنت باغي نمشي نالمانيا لكن دابا تبدليا الفهم غادي نبقا فبلادي,ندير اللقاح ونتكا معا راسي فراس الدرب
ما نحتاجه نحن المغاربة هو الثقة في النفس، فابستطاعتنا ان نكون مضربا للمثل في جميع الميادين، وما تم تحقيقه في السنوات الاخيرة من تقدم على مختلف الاصعدة دليل على ما اقوله، ولنأخذ العبرة من تركيا وبعض دول شرق افريقيا التي قطعت اشواطا كبيرة في التنمية والتقدم. فلنخدم بلدنا بصدق واخلاص وسنجني حتما ثمار ذلك.
الفضل كل الفضل يرجع للملك صاحب الخطة الرائدة لولاه لأكلت الجائحة نصف المجتمع في ظل منضومة الصحة المغربية المهترئة
الأمر العجيب الغريب هو ما يقع في الجزائر يوميا في أخبارهم الرئيسية يظهرون بعض الأشخاص ربما ممثلين يقولون أنهم تلقحوا والجزائر لازالت تلقح منذ قرابة الشهر لكن بدون أرقام ، والعجب هو كيف تستطيع الجزائر تلقيح شعبها يوميا وهي لم يصلها سوى 100 ألف جرعة علما أن المغرب يلقح قرابة 200 ألف شخص في يوم واحد . يعني هل اللقاح الروسي يتوالد أم يتكاثر في الثلاجة ؟ 100 ألف مزالين خدامين بها العجب المعجب ، في غياب أي أرقام عن عدد الملقحين ، والمثير للضحك هو ما قاله وزير الصحة الجزائري صباح هذا اليوم عندما أكد في ندوة صحفية أن اليوم ستصل إلى الجزائر طائرة تحمل ملايين الجرعات بدون تحديد نوع اللقاح وبدون تحديد رقم الجرعات كم من مليون ، يوم الثلاثاء سينتهي بعد ساعات ولحد ألان لم تحط أي طائرة .
هل وصل الحد بمسوولي الجزائر إلى الكذب العلني في وجه شعبهم ؟
الجزائر أصبحت محط سخرية وعدم ثقة من الجانب الأروبي بسبب هذا الكذب والخداع من أعلى الهرم ، الأروبيون حياديون ينتقدون الكسلاء ويحترمون المجتهدين كما وقع للمغرب مع الصحافة الاروبية التي اعجبت بالتجربة المغربية والشفافية في التعامل مع أرقام كورونا .
بفضل الله تم بفضل الإرادة الملكية المولوية.و بالعزيمة الشعب نتغلبو على الوباء أمين