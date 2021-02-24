خطة التلقيح بالمغرب‎ تثير إعجاب صحيفة ألمانية

عبرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية عن إعجابها بإستراتيجية التلقيح التي اعتمدها المغرب، موردة أن “البلد الرائد في شمال إفريقيا” تجاوز ألمانيا في عدد الملقحين.

وقالت الصحيفة الألمانية إنه في وقت تعرف ألمانيا وأوروبا عموما بطئا في عملية التلقيح، وسط موجة ثانية من الجائحة، “فإن الحياة في المغرب تكاد تعود لطبيعتها كما كانت من قبل”.

وقارنت الصحيفة بين أعداد الملقحين في ألمانيا والمغرب، موردة أن متوسط التلقيح يبلغ 126،806 جرعة يوميا في ألمانيا، بينما يقوم المغرب بتلقيح ما معدله 173.920 شخصًا يوميًا.

وكتبت الصحيفة: “المغرب الآن يسبق أوروبا بكثير. يجب أن نقر بهذا: أداء المملكة كان أفضل بكثير من جيرانها الأوروبيين أثناء الوباء”.