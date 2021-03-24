صحيفة إسبانية: حلم الحدادي يتحقق مع "الأسود"

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن الوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم منير الحدادي، قد حقق حلمه بالانضمام إلى معسكر “أسود الأطلس”، بعدما تعذرت عليه المشاركة في الاستحقاقات الماضية بقميص المنتخب الوطني، قبل أن تنجح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في استخلاص الرخصة التي تسمح له بالدفاع عن الألوان الوطنية من “الفيفا”.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن الحدادي، المهاجم الإسباني المغربي، حقق حلمه بالانضمام إلى المنتخب المغربي بعد سنوات من الشكاوى لدى “الفيفا”، ويتواجد اليوم بمجمع محمد السادس الرياضي بمدينة سلا بعد سنوات عدة من المحاولة، ليتمكن في الأخير من اللعب لبلد والديه.

وأشارت الصحفية ذاتها إلى أن الحدادي من المنتظر أن يُسجل ظهوره الأول بقميص المنتخب الوطني يوم الجمعة المقبل، خلال المباراة التي ستجمع “الأسود” بمنتخب موريتانيا لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الكاميرون مطلع السنة المقبلة.

واضطر اللاعب المغربي الإسباني، الذي لعب مباراة واحدة مع منتخب “لاروخا” الأول سنة 2014، و16 مباراة مع المنتخب نفسه لأقل من 21 سنة، وثلاث مباريات مع منتخب أقل من 19 سنة، الانتظار إلى حين تعديل لوائح “الفيفا” للحصول على تفويض خاص نظرا لوضعه.

وكان الحدادي قد التحق بمعسكر المنتخب المغربي بمركز محمد السادس لكرة القدم شهر أكتوبر الماضي، استعدادا لوديتي السنغال والكونغو الديمقراطية، قبل أن تتلقى الجامعة الملكية رسالة من الاتحاد الدولي “فيفا” بأن اللاعب غير مسموح له حمل قميص “الأسود” في ذلك الوقت رغم تغيير القوانين، ما شكل صدمة للاعب وجامعة الكرة، لكن الأخيرة نجحت في الفترة الأخيرة في استخلاص الرخصة التي تسمح له بالدفاع عن الألوان الوطنية من “الفيفا”.

يُشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه في الـ26 من الشهر الجاري بنواكشوط منتخب موريتانيا لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم، ويستضيف منتخب بوروندي في الـ30 من الشهر نفسه على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة السادسة من التصفيات ذاتها.