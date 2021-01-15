صدور النسخة التركية من "الجنيد: ألم المعرفة"

صدور النسخة التركية من "الجنيد: ألم المعرفة"
صورة: هسبريس
الجمعة 15 يناير 2021 - 07:41

باللغة التركية، صدرت ترجمة رواية “الجنيد: ألم المعرفة” للروائي العرفاني المغربي عبد الإله بن عرفة.

وصدرت رواية “الجنيد: ألم المعرفة” سنة 2016 باللغة العربية، للأديب المغربي الباحث في اللسانيات والتصوف عبد الإله بن عرفة

وتضاف هذه الترجمة إلى عدد من الأعمال الروائية التي وقعها الروائي عبد الإله بن عرفة، ومن بينها: “جبل قاف”، و”طواسين الغزالي”، و”ابن الخطيب في روضة طه”، و”طوق سر المحبة”.

اللغة التركية ترجمة رواية "الجنيد: ألم المعرفة" عبد الإله بن عرفة

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