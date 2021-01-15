صدور النسخة التركية من "الجنيد: ألم المعرفة"
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 يناير 2021 - 07:41
باللغة التركية، صدرت ترجمة رواية “الجنيد: ألم المعرفة” للروائي العرفاني المغربي عبد الإله بن عرفة.
وصدرت رواية “الجنيد: ألم المعرفة” سنة 2016 باللغة العربية، للأديب المغربي الباحث في اللسانيات والتصوف عبد الإله بن عرفة
وتضاف هذه الترجمة إلى عدد من الأعمال الروائية التي وقعها الروائي عبد الإله بن عرفة، ومن بينها: “جبل قاف”، و”طواسين الغزالي”، و”ابن الخطيب في روضة طه”، و”طوق سر المحبة”.
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