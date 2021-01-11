صدى "فيضانات" المدن المغربية يتردد في الصحف العربية والدولية

تردد صدى “الفيضانات” التي شهدها المغرب في معظم المنشورات الإعلامية الإقليمية والدولية، التي تناولت مخلفات التساقطات المطرية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة بالدرجة الأولى، بعدما عجزت البنى التحتية القائمة عن استيعاب كميات المياه الكبيرة التي “أغرقت” شوارعها.
ولم تعد وسائل الإعلام العالمية منشغلة بالمنجزات الدبلوماسية المحققة على صعيد الصحراء المغربية، بل أصبحت الأنظار موجهة إلى “زخات الأمطار”، وهي النقطة الأساسية التي تطرق إليها “ربورتاج” تلفزي للقناة الفرنسية “تي في 5 موند”، حيث رصد مظاهر “الفوضى” التي سادت الدار البيضاء إبان تهاطل الأمطار.
وأشار التقرير التلفزيوني إلى “الخسائر” التي تعرضت لها البنيات التحتية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، من قبيل الانهيارات المتتالية لبعض المباني الآيلة للسقوط في الحي المحمدي، و”اختناق” شبكات تصريف مياه الأمطار، موردا أن السلطات المنتخبة والشركة المفوض لها تدبير القطاع تتقاذفان مسؤولية الأحداث “المأساوية”.
وخصصت القناة الفرنسية “RFI” حيزا كبيرا للحديث عن الوقائع التي عرفتها بعض مدن المغرب، معتبرة أن مدينة الدار البيضاء هي “المتضررة” بشكل أكبر من التساقطات الأخيرة، وهو ما دفع السكان إلى توجيه انتقادات “حادة” إلى المجلس المنتخب، بعدما انقطع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء، و”غرقت” مراكب السيارات، وتوقفت حركة الجولان في محاور طرقية عدة، وفق مضامين التقرير الإخباري.
كما رصدت القناة الفرنسية “بي أف أم” مظاهر الأضرار المادية والبشرية التي لحقت البنيات التحتية بالقطب المالي للبلاد، لافتة إلى انهيار كثير من المنازل القديمة جراء “الأمطار الاستثنائية”، وما ترتب عن ذلك من وفيات، مبرزة أن شبكات تصريف المياه قد “اختنقت” أثناء تساقط الأمطار.
وأورد الموقع الإخباري “ذي ديزويت نيوز”، المتخصص في الشأن الرياضي، أن المباراة التي جمعت فريق الرجاء الرياضي بمنافسه السنغالي “تونجيث”، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، قد لعبت في “بحيرة”، جراء تحول ملعب محمد الخامس إلى بركة مائية.
على صعيد آخر، تطرقت صحيفة “ذي وورلد نيوز” لحيثيات الانهيارات التي طالت مباني الحي المحمدي بالدار البيضاء، مؤكدة أن حصيلة الضحايا بلغت ثلاثة أشخاص، بينهم طفل صغير، قبل أن تتدخل المصالح المعنية لتطويق الوضعية “الحرجة”، غير أن مزيدا من العمارات المتآكلة ما زالت مهددة بالسقوط، تبعاً للمنشور عينه.
وتناولت قصاصة إخبارية منشورة في صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية الموضوع ذاته، موردة أن التساقطات المطرية التي شهدها المغرب أدت إلى انهيار مجموعة من المباني القديمة بالدار البيضاء، مبرزة أيضا أن السلطات المحلية المختصة دخلت على خط الأزمة القائمة.
وذكرت صحيفة “أفريكا نيوز” أن “الفيضانات” غير المسبوقة خلفت أضرارا كبيرة بالمدن المغربية، خاصة الدار البيضاء، مبرزة أن السكان المتضررين يعتزمون تقديم شكايات قانونية إلى الهيئات الإدارية المعنية بذلك، فيما أعلن مجلس المدينة عن حالة طوارئ مستعجلة لإنقاذ القطب المالي من “الغرق”.
وقالت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” بدورها إن التساقطات المطرية “أغرقت” شوارع وأحياء مدينة الدار البيضاء، و”عطلت” أيضا حركة الجولان والسير، بينما غمرت المياه العمارات السكنية، خاصة تلك المتواجدة في أحياء عين الشق والحي الحسني ومولاي رشيد، في حين تحول ملعب كرة القدم محمد الخامس إلى “بحيرة مائية”.
من جهتها، أفادت قناة “سكاي نيوز عربية” بأن مياه الأمطار غمرت شوارع الدار البيضاء التي تحولت إلى “مدينة عائمة” بين عشية وضحاها، بعدما أدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات غمرت المنازل والطرقات، مشددة على أن سكان الشريان الاقتصادي للبلاد وجدوا أنفسهم “محاصرين” وسط مساكنهم.
أما صحيفة “يورو نيوز”، فأوضحت أن هطول الأمطار أفضى إلى حدوث فيضانات غمرت بيوت السكان القاطنين على طول الشاطئ الواقع شرق العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، التي شهدت سيولا هائلة أغرقت أحياء سكنية وطرقات عدة، حسب التقرير الإخباري الذي أشار إلى تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لوسم “#كازا_تغرق”.
ولفتت صحيفة “العربي الجديد” إلى أن المغاربة استشاطوا غضباً من الصور المتداولة لفيضانات أصابت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية والقلب النابض للمغرب، وصرّف المعلقون غضبهم في منشورات حانقة وساخرة، مؤكدة أنها لم تكن أمطارا طوفانية، لكن تلك الكمية المعقولة تسببت في تأثيرات فضحت أزمة البنية التحتية في المدينة.
يجب الاستعانة بالخبراء الاسرائيليين في تسيير الشأن المحلي و في مجال تصريف المياه، بناء الطرق و الأرصفة و البالوعات … يعني كل شيئ. وشكرا على الديسلايكات مسبقا.
العالم يضحك علينا يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة في جميع المجالات وأتمنى أن أسمع استقالة المسؤلين والاعتذار لشعب ومحاسبتهم على أفعالهم وسلام
هذا يعني ان المسؤولين نائمون,لايهمهم سوى مصالحهم الفلاة والاولاد يدرسون في جامعة الاخوين او في اروبا وما الوطن لهم سوا طورطا حالوة كاطو
يعني فضيحة بجلاجل!!!!!!! كما يقول المصريون. المهم فهادشي كولو هو الدرس.
العثماني هو المسؤول الأول أمام الشعب المغربي العظيم
السيد والي الدا البيضاء مطااب بالرحيل فورا دون تاخير ،وقف عاجزا امام ازمة كورونا بالدار البيضاء وما رافقه من سلوكات مشينة لبعض رجال السلطة بنفس المدينة تم التطرق لها من طرف المغاربة في ووسائل التواصل الاجتاعي ومرة اخرى يقف عاجزا امام زحف المياه التي تتحمل الشركة المفوض كامل المسؤولية والتي تشتغل في نفود اشتغاله ،فالى متى سنضل نرضي خواطر الفشل حتى تزهق كل ارواح البيضاويين،؟؟؟؟كليك بالرحيل فورا.
لا يهمنا ان تتداولها الصحف الأجنبية. لأن لكل دوافعه. ما يهم المغاربة هو أن يتم محاسبة المتورطين في ما حدث. لأنه غير معقول ان تنفق أموال طائلة و ينتفع بها مقاولون بدون وجه حق.
اللي عطا الله اعطاه هاد الشي الي كاين، دابا خاصنا حلول واقعية ما بلانات باش هاد الفضيحة متعاودش، أما عن العالم فالذاكرة سرعان ما تنسى نظرا لتسارع الأحداث.
و هل كذبوا علينا ؟ هل تبلو علينا ؟ طبعا لا، الصحف العالمية نقلت ما وقع عندنا من فضيحة و هذا شيء عادي، الخطوة المقبلة يجب تكون محاسبة الشركة المسؤولة عن تسيير قطاع المجاري بمدينة الدار البيضاء و الحرص على عدم تكرر ما حصل في السنوات القادمة.
مدينة شوهة و مثيرة للشفقة في الإعلام الدولي ،أقدم المدن العتيقة في المغرب كمكناس، فاس تعرضت لتساقطات أكثر و لم نسمع شيء. أين هم أولائك اللذين خسرو اموال طائلة على اللوغو wecasablanca و معندهمش حتى القوادس
اصبحنا مجرد اضحوكة على قنوات الاعلام…
قنواتنا بالتوازي تناقش البيض، والشدود والجنس كل موضوع لعل وعسى ان تكون هاته الخرجة موفقة لطي الموقف بسرعة لكن هيهات تم هيهات..
الهيئات المنتخبة غائبة..ممثلي الداخلية…كدالك…
لا توجد محاسبة…وستترك الامور للزمان كي تضمد الجروح..
فينا غي الهضرة بزاف ! اما صورة المغرب فالعالم غي فالسياحة .. الاشياء الاخرى من سياسة وثقافة تطور فنحن في الحضيض، بالارقام !
اعباد الله واش الجزائر هي التاليا جايا قبلنا فمستوى التعليم و الناتج الداخلي الخام، الارقام كاتهضر ماشي انا !
راحنا مكلاصيين مع العراق و سوريا، واخا فيهم الدمار الشامل. خاصنا نشوفو الحقيقة قدامنا بلا منكدبو على راصنا
كان من المفروض حل الحكومة عاجلا ومحاسبة المسؤولين على هذا الاهمال كما يقول المثل اذا اسندت الامور لغير اهلها فانتظر الكوارث . المسؤول الاول هو حزب النذالة حيث تسابق مع الاحزاب الاخرى لنيل كراسي المحلس لكبريات المدن لكي يوقع بها كما وقع الان انه حزب حقق اغراضه الشخصية . وتناسى اغراض المجتمع . وغايته تشويه سمعة المغرب . اللهم عجل بسقوط هذا الحزب . تجار الدين .
أنا أعيش في البرازيل، الفيضانات شيء عادي هنا في فصل الصيف، و هناك وفايات كثير، و خسائر مادية كبيرة، أكثر من المغرب بزاف بزاف. رغم كل مجهودات الدولة البرازيلية لا تستطيع وقف هته الكوارث. لا حيلة مع الله
المسألة الاخطر هي لاقدر الله لو ان الثلوج اللتي سقطت في إسبانيا كانت قد سقطت عندنا واجي انشوف ديك الساعات الكارثة .منازلنا مصممة لمقاومت الحرارة وليس البرودة .لا اسقف مقببة لا وساىل التدفئة لا بنية تحتية لا كاسحات الثلوج .-35 درجة .كنا غادي انكنززوا كاملين.مناخ الكوكب يتغير ويجب على الدولة التخطيط لهذا الأمر والتحسب له .البناء المسلح لا ينفع مع الثلوج بل بالعكس كتلة الثلج ستؤدي الى هدم المنازل .
عيب وعار المسؤولين ديالنا اشوفو بلي مشوهينا هاد الفيضانات قدام العالم واش ماتايحركش فيهم هادشي شي حاجا ؟؟؟؟
الإذاعات الفرنسية لم تشر إلى أن حتى ليديك لديها دخل في هذه الأزمة.
أحمل المسؤولية للمجلس البلدي أولا و ليديك ثم سلوك بعض المواطنين التي لا تتوقف على رمي الأزبال في الشوارع و الباعة في الأسواق و مايتركونه من أزبال ورائهم. وعندما تحل الانتخابات صوتوا على اللصوص التي كانت السبب في غرقكم و هم في أحسن الفيلات يتابعون أخباركم في كل دفء .