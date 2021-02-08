صراع انتخابي يستعر في منطقة سوس

صراع انتخابي بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار في منطقة سوس يستعر قبل أشهر من إجراء الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية.
وعلمت هسبريس من مصدر مطلع أن عددا من مستشاري “الجرار” في الدائرة التي انتخب فيها الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، وكذلك مرشحين أقوياء للبرلمان، قرروا الرحيل نحو حزب “الحمامة”، وذلك بعد أيام قليلة فقط من اللقاءات التي قادت وهبي إلى المنطقة.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس كشفت أن الاستقالات التي سجلت في صفوف “الجرار”، جاءت بمبررات غياب البرلماني وهبي عن الدائرة الانتخابية، وهو ما عبر عنه بلاغ لمستشاري الحزب في جماعة أوناين الذين أكدوا ممارسة الأمين العام لسياسية الآذان الصماء تجاه مشاكل الساكنة.
تماما كبورصة وول ستريت. الاعيان يساوون وزنهم دهبا هذه السنة.
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
حزب التجمع الوطني للأحرار من الأحزاب ان لم نقل الوحييد الذي يدعم و يترافع عن قضايا النساء و النوع الاجتماعي بل و يدعم ثمثيلية النساء بكل ما أوتي من قوة
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.
حزب التجمع الوطني للأحرار شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار دائمة التباث
حزبنا من الأحزاب التي تملك حكامة عالية في المشهد الحزبي المغربي و يعتمد على مؤشرات موضوعية كالحكامة في تدبير الجوانب المالية و تمثيلية النساء و الشباب و فعالية في تواصل المنتخبين مع الكتلة الناخبة سواء محليا أو وطنيا و نمط اشتغال الهيئات الموازية.
التجمع الوطني للأحرار يأبى الا ان يقطع مع الموسيمية و انتظار المحطات الاستحقاقات الانتخابية من اجل التحرك
حزبنا يعتمد على مؤشرات موضوعية كالحكامة في تدبير الجوانب المالية و تمثيلية النساء والشباب
الحياة اولويات و من اوليات حزب التجمع الوطني للأحرار الشباب و النساء كونهم الأساس و سلسلة مهمة من سلسلات التنمية عكس ما تروج الأحزاب الأخرى
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق اعطاه فرصة في الانتخابات المقبلة لأنه هو اقرب الاحزاب للمواطن و دائما تجيده أول المتفاعلين مع مختلف قضايا الوطن و المواطن و هذا ما يجعله قبلة عدد من المنتخبين
شبيبة الاحرار برهن على ان الحزب حزب يناضل من اجل مستقبل زاهر
لن يختلف إثنان على أن هاد الحزب إستثمر إستثمارا إيجابيا في منخرطيه و المؤمنين به و يدعمهم بكل الوسائل الممكنة
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
حزب التجمع الوطني للاحرار اعطى فرصة للشباب واعطى مكانة متميزة للمراة ودافع عن هده الفئات في جميع الميادين
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب قوي و بني على أسس صحيحة تحمل في مضامينها الترافع عن قضايا الشباب و النساء.
حزب التجمع الوطني للاحرار كحزب قوي و قريب من المواطنين يستطيع ايجاد حلول معقولة و جدرية
حزب الاحرار في الآونة أصبح هو الحزب الأكثر اشتغالا و بفضل القيادة الجديد استطاع أن ينتقل حزب الحمامة من العمل الموسمي ( من الانتخابات الى الانتخابات ) الى العمل اليومي حيث نلاحظ أن هيأته الموازية و على رأسها منظمة الشبيبة أنها دائما تتفاعل مع جميع القضايا و بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق أن يكون على رأس الحكومة المقبلة و كل هذا يجعله قبلة كل من يريد خدمة الصالح العام
حزب التجمع الوطني للاحرار اعطى فرصة للشباب واعطى مكانة متميزة للمراة ودافع عن هده الفئات في جميع الميادين
حزب الحمامة رسم لنفسه مسار العمل و إحداث التغيير الإيجابي في بنيات المجتمع.
يعلم الجميع ان مغرب الغد سيبنى بسواعد أبناءه رجالا ونساء تتوفر فيهم شرط الكفاءة و لهدا فحزب الأحرار يراهن على هاتين الفئتين لوضع اللبنة الأساسية لبناء مغرب الغد
الشباب و النساء وجهان لعملة وااحدة و ركيزة أساسية من الركائز التي يعتمد عليها حزب التجمع الوطني للأحرار نظراا لكون هادان الإثنان مرأة المستقبل الواعد
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب ولاد الناس شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار بتغير المتغيرات و مبادئهم و قناعاتهم دائمة التباث
الدينامية التي يعرفها حزب التجمع لا تخفى على أحد و الاستراتيجية الجديدة التي تبناها يطبقها على احسن وجه هذا هو العمل و المعقول
وهبي النائب الغائب…………..
التجمع أصبح إسماً على مسمى فهو حزب يجمع خيرة رجال الوطن بنساء و شباب العمل .
حزب التجمع الوطني للاحرار لا غنى عنه ولا متيل بالفعل اعطى فرص من دهب لشباب والدليل الحزب الوحيد الدي لديه شبيبة قوية مكافحة ومجدة وكلها طاقات وكفاءة وهدا مايميز حزب التجنع الوطني للاحرار عن باقي الاحزاب
سي وهبي إيلا عندك شي حاجة باش تفيد هاد البلاد أراك معانا لتيران، راه الوقت بغات ناس مسؤولة
السي وهبي فين كنتي غابر علينا هههه و هي طل هلي على الاقل ماشي تال دابا عاد باغي تنوضها.
إلى الآن لم يقدم الجرار سوى خيبات الأمل للمواطنين المغاربة و السوسيين على وجه الخصوص
الأحرار كيف ما كان الحال افضل من باقي الاحزاب التي لا تريد من سوس الا الأصوات
ساكنة اقليم تارودانت عاقة بلي عبد اللطيف وهبي كتبان ليه تارودانت غير من الانتخابات لانتخابات داكشي علاش بدات ناس كتهرب من حزب التركتور
جميع الاحزاب تنأى بنفسها اخذ زمام المبادرة في القطاعات الحساسة التي تعرف مشاكل بنيوبة ومجيء اخنوش على رأس الاحرار اعطاها الاولوية ولنا فيه كامل الثقة للنهوض بها
البلاد محتاجة لرجال ليغادي اضحيو من اجلها و من اجل خدمة الصالح العام … ماشي لي داخل بحمارة و يخرج بطيارة ..
إلى الأمام التجمع الوطني للأحرار السوسيون كلهم يساندنكم
وهبي وقح كيبان غير فوقت الانتخابات فين عمرو عرف ناس تارودانت
وهبي يجب ان يستحيي و يعتزل السياسة و يترك الرجال من يشهد لهم المغاربة بكفاءتهم و اجتهادهم المستمر بان يشتغلو في هناء
ايوا اش غادي نقول ليك أودا وهبي، دابا باش من وجه هاتخرج فالإنتخابات و نتا حتا ريال واحد ماحطتيتيه فبلادك و جاي كتنافس مع ولاد البلاد.
اهم حاجة ان الحزب اكون الشعار ديالو هو العمل و المعقول و فعلا اعبر على ذلك بالفعل
وهبي يجب ان يستحيي و يعتزل السياسة و يترك رجال الدولة الذيت يشهد لهم المغاربة بكفاءته و اجتهادهم المستمر بان يشتغلو في هناء
من نهار شد عبد اللطيف وهبي حزب الاصالة و المعاصرة و ناس كتهرب من الحزب
اتمنى ان يتوقف البام عن استغلال حسن تعامل الساكنة
لا مبالغة ان. قلنا ان الأحرار سيعتلي المرتبة الأولى في الاستحقاقات القادمة
عطا الله لي باغي يخدم ديرو خير فراسكم او خليو ناس لي باغي تخدم البلاد الشعب عاق او فاق بكدوبكم
للذين ينتقدون و يخرجون عن إطار المهنية و الاحترام و يجاهرون بفلسفتهم الفارغة من الدقة ، أقول لهم الفلسفة و الكلام من دون أسس ، ليست هي الوسيلة التي يمكن ان تعالج عوزهم الفكري ، لان العوز له عدة وجوه ،عوز الأخلاق ، عوز عدم تحمل المسؤولية و إلقاء اللوم على الآخر . نحن هنا لخلق التغيير الحقيقي و المسؤول ، العمل و المعقول .
أين هي وعودك لساكنة بلدك ا السي وهبي و ماذا فعلت لكي نثق بك. الحاصل و ما فيه عد ادراجك صوتنا ماشي ليك
للذين ينتقدون و يخرجون عن إطار المهنية و الاحترام و يجاهرون بفلسفتهم الفارغة من الدقة ، أقول لهم الفلسفة و الكلام من دون أسس ، ليست هي الوسيلة التي يمكن ان تعالج عوزهم الفكري ، لان العوز له عدة وجوه ، عوز الفكر ، عوز الأخلاق ، عوز عدم تحمل المسؤولية و إلقاء اللوم على الآخر .
التجمع يحمل رهانات مجتمعية كبيرة يمكن أن تكون هي مفتاح التغيير
نحن هنا ليس التنظير ، نحن هنا لخلق التغيير الحقيقي و المسؤول ، العمل و المعقول
حزب التجمع الوطني للأحرار من بين الأحزاب اللي عاطيها الصيت ديالها بين المواطنين و غادية باستراتيجية اللي غادي تزيد بالبلاد للقدام و هذا ما لايمكن أن ننكره عكس واحد تريكة المنافقين اللي مقابلين ها شد ليا نقطع ليك
الاوضاع المزرية التي واصلت اليها بلادنا تعود أسبابه الى السياسة الفاشلة التي نهجها حزب العدالة و التنمية منذ أن تولى قيادة الحكومة
عبد اللطيف وهبي من نهار شد الامانة العامة ديال حزب التركتور و ناس كتهرب منو بحال الا فيه شي جتما
قوة الأحرار هي من تخيفكم و لا غرابة في مسرحياتكم و استهدافكم للحمامة.
يهاجمون حزب التجمع لأنه زرع دينامية جديدة في الحياة السياسية
كيفاش بغيتي الناس يتيقو فيك و هوما ماعمرهم تل شمو ريحتك ا وهبي، واش تال دابا عاد جاي و لا قول ليا الشارة خاصها تعمر.
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة ، مثل استىاتيجيات حزب الحمامة واصلو ايها التجمعيوون
حقا ان حزب التجمع أعطى نفسا جديدا للسياسة في المغرب، فتراه في معالجة كل ما عجز عنه الآخرون و بالتالي و في اعتقادي ان يستحق المسؤوليات المنوطة به
أصبح لعب عبد اللطيف وهبي مكشوف و ساكنة اقليم تارودانت أصبحت واعية بأن هذا المخلوق لا يعرف الاقليم الا خلال موسم الانتخابات
كل هذه الاعداء التي إلتوت على الحزب فلا تدل إلا على شيء واحد وهو أن حزبنا يسير في الطريق الصحيح والناجح
تبارك الله على السي وهبي ياك ماصدعناك فيقناك من النعيسة ديالك ههههه كون ها خليتي عليك السياسة راه ماجاتش معاك بالمرة.
نحن نساند حزب التجمع الوطني للأحرار اللي فعلا هو حزب الإنصات و العمل و المعقول و هادشي اللي بغينا حنا كمواطنين
هلدي وقت التجمع الوطني للأحرار حيتاش هو اللي لقيناه جنبنا فالمحنة هو و زراءه الكرماء
حنا بغينا حزب التجمع الوطني للأحرار هو اللي يشد بزمام الأمور و حنا واثقين انه غادي يكون عند حسن الظن
لم تعود ساكنة اقليم تارودانت تثق في عبد اللطيف وهبي لأنه لا يعرف هذا الاقليم الا من الانتخابات لانتخابات
السلام عليكم.يا سلام لم يحسوا بغياب الوهبي إلا بعد أن اقتربت الانتخابات.اين كانوا هذه المدة كلها لي يعلموا أن وهبي كان غائبا طوال الوقت أم كانوا نائمين مثله طوال الوقت ولم يروا كرسيه إن كان فارغا أو جالسا عليه لأن كما يقولون النعاس خو الموت والآن أيقظهم قرب الانتخابات من النوم وانتبهوا لذلك.الحاصول ماكاين مع من.الله يعطينا وجهكم