صراع انتخابي يستعر في منطقة سوس

صراع انتخابي يستعر في منطقة سوس
صورة: رويترز
الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:16

صراع انتخابي بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار في منطقة سوس يستعر قبل أشهر من إجراء الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية.

وعلمت هسبريس من مصدر مطلع أن عددا من مستشاري “الجرار” في الدائرة التي انتخب فيها الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، وكذلك مرشحين أقوياء للبرلمان، قرروا الرحيل نحو حزب “الحمامة”، وذلك بعد أيام قليلة فقط من اللقاءات التي قادت وهبي إلى المنطقة.

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس كشفت أن الاستقالات التي سجلت في صفوف “الجرار”، جاءت بمبررات غياب البرلماني وهبي عن الدائرة الانتخابية، وهو ما عبر عنه بلاغ لمستشاري الحزب في جماعة أوناين الذين أكدوا ممارسة الأمين العام لسياسية الآذان الصماء تجاه مشاكل الساكنة.

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‫تعليقات الزوار

65
  • بورصة الاعيان
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:30

    تماما كبورصة وول ستريت. الاعيان يساوون وزنهم دهبا هذه السنة.

    -4
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  • Najwa
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:43

    التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.

    -15
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  • مراد
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:43

    حزب التجمع الوطني للأحرار من الأحزاب ان لم نقل الوحييد الذي يدعم و يترافع عن قضايا النساء و النوع الاجتماعي بل و يدعم ثمثيلية النساء بكل ما أوتي من قوة

    -13
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  • Sana
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:43

    لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.

    -14
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  • نجوى
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:43

    حزب التجمع الوطني للأحرار شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار دائمة التباث

    -12
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  • Souad
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:44

    حزبنا من الأحزاب التي تملك حكامة عالية في المشهد الحزبي المغربي و يعتمد على مؤشرات موضوعية كالحكامة في تدبير الجوانب المالية و تمثيلية النساء و الشباب و فعالية في تواصل المنتخبين مع الكتلة الناخبة سواء محليا أو وطنيا و نمط اشتغال الهيئات الموازية.

    -12
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  • Rabia
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:44

    التجمع الوطني للأحرار يأبى الا ان يقطع مع الموسيمية و انتظار المحطات الاستحقاقات الانتخابية من اجل التحرك

    -11
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  • مريم
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:44

    حزبنا يعتمد على مؤشرات موضوعية كالحكامة في تدبير الجوانب المالية و تمثيلية النساء والشباب

    -12
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  • Salima
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:44

    الحياة اولويات و من اوليات حزب التجمع الوطني للأحرار الشباب و النساء كونهم الأساس و سلسلة مهمة من سلسلات التنمية عكس ما تروج الأحزاب الأخرى

    -12
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  • Saida
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:45

    لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل

    -13
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  • حمزة الروداني
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:45

    حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق اعطاه فرصة في الانتخابات المقبلة لأنه هو اقرب الاحزاب للمواطن و دائما تجيده أول المتفاعلين مع مختلف قضايا الوطن و المواطن و هذا ما يجعله قبلة عدد من المنتخبين

    -16
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  • خالد
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:45

    شبيبة الاحرار برهن على ان الحزب حزب يناضل من اجل مستقبل زاهر

    -17
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  • Hamid
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:45

    لن يختلف إثنان على أن هاد الحزب إستثمر إستثمارا إيجابيا في منخرطيه و المؤمنين به و يدعمهم بكل الوسائل الممكنة

    -17
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  • Walid
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:45

    التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة

    -16
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  • حميد
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:45

    حزب التجمع الوطني للاحرار اعطى فرصة للشباب واعطى مكانة متميزة للمراة ودافع عن هده الفئات في جميع الميادين

    -14
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  • Salima
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:45

    حزب التجمع الوطني للأحرار حزب قوي و بني على أسس صحيحة تحمل في مضامينها الترافع عن قضايا الشباب و النساء.

    -15
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  • Mouad
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:46

    حزب التجمع الوطني للاحرار كحزب قوي و قريب من المواطنين يستطيع ايجاد حلول معقولة و جدرية

    -14
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  • هشام
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:46

    حزب الاحرار في الآونة أصبح هو الحزب الأكثر اشتغالا و بفضل القيادة الجديد استطاع أن ينتقل حزب الحمامة من العمل الموسمي ( من الانتخابات الى الانتخابات ) الى العمل اليومي حيث نلاحظ أن هيأته الموازية و على رأسها منظمة الشبيبة أنها دائما تتفاعل مع جميع القضايا و بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق أن يكون على رأس الحكومة المقبلة و كل هذا يجعله قبلة كل من يريد خدمة الصالح العام

    -15
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  • سمية
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:46

    حزب التجمع الوطني للاحرار اعطى فرصة للشباب واعطى مكانة متميزة للمراة ودافع عن هده الفئات في جميع الميادين

    -15
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  • رحموني
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:46

    حزب الحمامة رسم لنفسه مسار العمل و إحداث التغيير الإيجابي في بنيات المجتمع.

    -14
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  • Sokaina
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:46

    يعلم الجميع ان مغرب الغد سيبنى بسواعد أبناءه رجالا ونساء تتوفر فيهم شرط الكفاءة و لهدا فحزب الأحرار يراهن على هاتين الفئتين لوضع اللبنة الأساسية لبناء مغرب الغد

    -14
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  • Hamouda
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:47

    الشباب و النساء وجهان لعملة وااحدة و ركيزة أساسية من الركائز التي يعتمد عليها حزب التجمع الوطني للأحرار نظراا لكون هادان الإثنان مرأة المستقبل الواعد

    -15
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  • علي
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:47

    حزب التجمع الوطني للأحرار حزب ولاد الناس شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار بتغير المتغيرات و مبادئهم و قناعاتهم دائمة التباث

    -14
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  • Fatiha
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:47

    الدينامية التي يعرفها حزب التجمع لا تخفى على أحد و الاستراتيجية الجديدة التي تبناها يطبقها على احسن وجه هذا هو العمل و المعقول

    -13
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  • عبدالصمد ايت القاضي
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:48

    وهبي النائب الغائب…………..

    -7
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  • Sokaina
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:48

    التجمع أصبح إسماً على مسمى فهو حزب يجمع خيرة رجال الوطن بنساء و شباب العمل .

    -11
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  • ربيب
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:49

    حزب التجمع الوطني للاحرار لا غنى عنه ولا متيل بالفعل اعطى فرص من دهب لشباب والدليل الحزب الوحيد الدي لديه شبيبة قوية مكافحة ومجدة وكلها طاقات وكفاءة وهدا مايميز حزب التجنع الوطني للاحرار عن باقي الاحزاب

    -10
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  • Imad
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:49

    سي وهبي إيلا عندك شي حاجة باش تفيد هاد البلاد أراك معانا لتيران، راه الوقت بغات ناس مسؤولة

    -6
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  • Mariam
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:50

    السي وهبي فين كنتي غابر علينا هههه و هي طل هلي على الاقل ماشي تال دابا عاد باغي تنوضها.

    -7
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  • امين
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:50

    إلى الآن لم يقدم الجرار سوى خيبات الأمل للمواطنين المغاربة و السوسيين على وجه الخصوص

    -2
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  • اسماء
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:51

    الأحرار كيف ما كان الحال افضل من باقي الاحزاب التي لا تريد من سوس الا الأصوات

    -7
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  • عبد العالي
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:52

    ساكنة اقليم تارودانت عاقة بلي عبد اللطيف وهبي كتبان ليه تارودانت غير من الانتخابات لانتخابات داكشي علاش بدات ناس كتهرب من حزب التركتور

    -2
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  • هاجر
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:52

    جميع الاحزاب تنأى بنفسها اخذ زمام المبادرة في القطاعات الحساسة التي تعرف مشاكل بنيوبة ومجيء اخنوش على رأس الاحرار اعطاها الاولوية ولنا فيه كامل الثقة للنهوض بها

    -2
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  • sana
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:53

    البلاد محتاجة لرجال ليغادي اضحيو من اجلها و من اجل خدمة الصالح العام … ماشي لي داخل بحمارة و يخرج بطيارة ..

    3
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  • فضل الله
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:53

    إلى الأمام التجمع الوطني للأحرار السوسيون كلهم يساندنكم

    -2
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  • Noha
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:53

    وهبي وقح كيبان غير فوقت الانتخابات فين عمرو عرف ناس تارودانت

    -2
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  • mohmed
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:53

    وهبي يجب ان يستحيي و يعتزل السياسة و يترك الرجال من يشهد لهم المغاربة بكفاءتهم و اجتهادهم المستمر بان يشتغلو في هناء

    -2
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  • Najla
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:53

    ايوا اش غادي نقول ليك أودا وهبي، دابا باش من وجه هاتخرج فالإنتخابات و نتا حتا ريال واحد ماحطتيتيه فبلادك و جاي كتنافس مع ولاد البلاد.

    -2
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  • سهام
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:53

    اهم حاجة ان الحزب اكون الشعار ديالو هو العمل و المعقول و فعلا اعبر على ذلك بالفعل

    -3
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  • Mouna
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:53

    وهبي يجب ان يستحيي و يعتزل السياسة و يترك رجال الدولة الذيت يشهد لهم المغاربة بكفاءته و اجتهادهم المستمر بان يشتغلو في هناء

    -2
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  • الصحراوي
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:54

    من نهار شد عبد اللطيف وهبي حزب الاصالة و المعاصرة و ناس كتهرب من الحزب

    -2
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  • وصال
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:54

    اتمنى ان يتوقف البام عن استغلال حسن تعامل الساكنة

    -2
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  • saidradia
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:55

    لا مبالغة ان. قلنا ان الأحرار سيعتلي المرتبة الأولى في الاستحقاقات القادمة

    -2
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  • Asma
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:55

    عطا الله لي باغي يخدم ديرو خير فراسكم او خليو ناس لي باغي تخدم البلاد الشعب عاق او فاق بكدوبكم

    0
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  • طارق
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:55

    للذين ينتقدون و يخرجون عن إطار المهنية و الاحترام و يجاهرون بفلسفتهم الفارغة من الدقة ، أقول لهم الفلسفة و الكلام من دون أسس ، ليست هي الوسيلة التي يمكن ان تعالج عوزهم الفكري ، لان العوز له عدة وجوه ،عوز الأخلاق ، عوز عدم تحمل المسؤولية و إلقاء اللوم على الآخر . نحن هنا لخلق التغيير الحقيقي و المسؤول ، العمل و المعقول .

    0
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  • Amine
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:55

    أين هي وعودك لساكنة بلدك ا السي وهبي و ماذا فعلت لكي نثق بك. الحاصل و ما فيه عد ادراجك صوتنا ماشي ليك

    -1
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  • ayoub
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:55

    للذين ينتقدون و يخرجون عن إطار المهنية و الاحترام و يجاهرون بفلسفتهم الفارغة من الدقة ، أقول لهم الفلسفة و الكلام من دون أسس ، ليست هي الوسيلة التي يمكن ان تعالج عوزهم الفكري ، لان العوز له عدة وجوه ، عوز الفكر ، عوز الأخلاق ، عوز عدم تحمل المسؤولية و إلقاء اللوم على الآخر .

    0
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  • zohaire
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:56

    التجمع يحمل رهانات مجتمعية كبيرة يمكن أن تكون هي مفتاح التغيير

    -2
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  • mhfoud
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:57

    نحن هنا ليس التنظير ، نحن هنا لخلق التغيير الحقيقي و المسؤول ، العمل و المعقول

    -2
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  • غزل
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:57

    حزب التجمع الوطني للأحرار من بين الأحزاب اللي عاطيها الصيت ديالها بين المواطنين و غادية باستراتيجية اللي غادي تزيد بالبلاد للقدام و هذا ما لايمكن أن ننكره عكس واحد تريكة المنافقين اللي مقابلين ها شد ليا نقطع ليك

    -2
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  • mina
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:58

    الاوضاع المزرية التي واصلت اليها بلادنا تعود أسبابه الى السياسة الفاشلة التي نهجها حزب العدالة و التنمية منذ أن تولى قيادة الحكومة

    0
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  • سفيان
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:58

    عبد اللطيف وهبي من نهار شد الامانة العامة ديال حزب التركتور و ناس كتهرب منو بحال الا فيه شي جتما

    -2
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  • سميرة
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:58

    قوة الأحرار هي من تخيفكم و لا غرابة في مسرحياتكم و استهدافكم للحمامة.

    -2
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  • Saaid
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:59

    يهاجمون حزب التجمع لأنه زرع دينامية جديدة في الحياة السياسية

    -2
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  • Youssef
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:59

    كيفاش بغيتي الناس يتيقو فيك و هوما ماعمرهم تل شمو ريحتك ا وهبي، واش تال دابا عاد جاي و لا قول ليا الشارة خاصها تعمر.

    -2
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  • safa
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:59

    الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة ، مثل استىاتيجيات حزب الحمامة واصلو ايها التجمعيوون

    -3
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  • Soka
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:59

    حقا ان حزب التجمع أعطى نفسا جديدا للسياسة في المغرب، فتراه في معالجة كل ما عجز عنه الآخرون و بالتالي و في اعتقادي ان يستحق المسؤوليات المنوطة به

    -3
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  • محمد
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 22:00

    أصبح لعب عبد اللطيف وهبي مكشوف و ساكنة اقليم تارودانت أصبحت واعية بأن هذا المخلوق لا يعرف الاقليم الا خلال موسم الانتخابات

    -1
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  • Dalila
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 22:00

    كل هذه الاعداء التي إلتوت على الحزب فلا تدل إلا على شيء واحد وهو أن حزبنا يسير في الطريق الصحيح والناجح

    -1
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  • Chouaib
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 22:00

    تبارك الله على السي وهبي ياك ماصدعناك فيقناك من النعيسة ديالك ههههه كون ها خليتي عليك السياسة راه ماجاتش معاك بالمرة.

    -2
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  • Faty
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 22:01

    نحن نساند حزب التجمع الوطني للأحرار اللي فعلا هو حزب الإنصات و العمل و المعقول و هادشي اللي بغينا حنا كمواطنين

    -2
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  • Samar
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 22:02

    هلدي وقت التجمع الوطني للأحرار حيتاش هو اللي لقيناه جنبنا فالمحنة هو و زراءه الكرماء

    -2
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  • Salima
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 22:03

    حنا بغينا حزب التجمع الوطني للأحرار هو اللي يشد بزمام الأمور و حنا واثقين انه غادي يكون عند حسن الظن

    -2
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  • سهيل
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 22:03

    لم تعود ساكنة اقليم تارودانت تثق في عبد اللطيف وهبي لأنه لا يعرف هذا الاقليم الا من الانتخابات لانتخابات

    0
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  • rachida
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 22:07

    السلام عليكم.يا سلام لم يحسوا بغياب الوهبي إلا بعد أن اقتربت الانتخابات.اين كانوا هذه المدة كلها لي يعلموا أن وهبي كان غائبا طوال الوقت أم كانوا نائمين مثله طوال الوقت ولم يروا كرسيه إن كان فارغا أو جالسا عليه لأن كما يقولون النعاس خو الموت والآن أيقظهم قرب الانتخابات من النوم وانتبهوا لذلك.الحاصول ماكاين مع من.الله يعطينا وجهكم

    1
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