صرح علمي حديث يحتضن مجهودات المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية

قالت مديرة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، العميد الممتاز حكيمة يحيى، إن هذه المؤسسة الوطنية “تضطلع بدور مهم وأساسي في تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة لكافة المتابعين في قضايا جنائية على حد سواء، بالنظر إلى إسهامها في فك خيوط مختلف الجرائم اعتمادا على حجج وبراهين علمية”.

وأضافت المتحدثة، في تصريح صحافي، أن الدور الذي يضطلع به المختبر في محاربة الجريمة، والقضاء على جذورها، أساسي في فك خيوط مختلف أنواع الجرائم، اعتمادا على طرق بحث حديثة ودقيقة تساير التطور الذي يعرفه هذا المجال الحيوي على الصعيد الدولي”.

وفي هذا الصدد، أبرزت العميد الممتاز أن تحديث مرافق هذه المؤسسة، في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، ساهم “في مواكبة التحولات والتطورات المستجدة التي تعرفها الجريمة، إسهاما منها في محاربة مختلف مظاهرها واستئصالها من جذورها”.

وبخصوص الآليات التي يعتمد عليها المختبر في توفير الأدلة الجنائية لحل الجرائم المستعصية، كشفت المتحدثة أن هذا الصرح العلمي “يضم خمسة منصات تقنية، فضلا عن قسم خاص بالحمض النووي أو البصمة الوراثية، وكلها مرافق مهمة جدا نعتمد عليها في تشخيص وتحليل العينات والتحكم في المعلومات العلمية والتقنية المتوصل إليها. وقد تم تجهيز هذا القسم بآليات جد متقدمة ودقيقة، هي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي في مجال عمليات استخراج الحمض النووي”.

وزادت قائلة: “نعتمد على التجهيزات التكنولوجية الحديثة لمواكبة أحدث التطورات التقنية والعلمية في مجال رصد معالم الجريمة، لكونها تسهم في الرفع من المردودية من خلال المعالجة الدقيقة في ظرف وجيز لأكبر عدد ممكن من العينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم، وذلك بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات”.

وعن عملية معالجة الحمض النووي، أوردت العميد الممتاز حكيمة يحيى أن المختبر يعتمد على آلية أخرى جد متقدمة، وهي من الجيل الجديد، تعنى بالخبرة الجينية، “تمكن من معالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية والملامح (لون العين والشعر) فضلا عن تحديدها لهوية ضحايا الكوارث”.

وأضافت: “نتوفر حاليا على مجموعة من المعدات والتجهيزات الحديثة وعالية الدقة التي تعمل بالأشعة الطيفية بهدف مكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير بشتى أنواعه، وذلك بناء على قاعدة للبيانات تزيد عن 2000 نموذج للمقارنة، بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والأجنبية وبطاقات الهوية، كما يعتمد المختبر أيضا على آليات تقنية جديدة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى للعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي”.

أما بخصوص كيفية تحديد المكونات العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، فقالت يحيى إن الآليات الجديدة المعتمدة، تساعد بشكل كبير على تحديد المكونات العضوية وغير العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، “اعتمادا على سلسلة من التطبيقات تخص 400 ألف عينة، وذلك إسهاما في محاربة الجريمة المتعلقة بالأسلحة النارية والمتفجرات والاتجار بالمخدرات والمواد المستعملة في حالات التسمم والمهددة للبيئة”.

وعن تدشين مقر جديد للمختبر بهدف تجويد خدماته العمومية، كشفت المتحدثة أن المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت دينامية متجددة لتحديث وتطوير هذا المرفق الشرطي بهدف تجويد خدماته العمومية، “ويعتبر المقر الجديد للمختبر، واحدا مــن الإنجازات الهندسـية والمعماريـة التـي طبعـت مسـار تحديـث البنيـة التحتيـة للمرفـق العـام الشرطي خـلال السنوات الأخيرة”.

وزادت قائلة: “يضم المختبر كفاءات عالية من الموارد البشرية يصل عددها إلى 74 من الشباب الحاصلين على شواهد عليا في مجالات الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء والمعلوميات. كما يتوفر على مجموعة متكاملة مـن الخبراء والتقنيين في مجموعـة من التخصصات العلمية والدقيقة، تم مؤخـرا توظيفهـا في إطار الميثاق الجديد للتوظيف في صفوف الأمن الوطني”.