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‫تعليقات الزوار

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  • الصراخ لا يكفي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:16

    الصراخ والنواح ولا حتى المسيرات لا تجدي نفعا ولا تغير من الوضع اي شيء. الحراك غير مؤطر بدون زعيم او مفاوض وبالتالي سيستمر سنة او سنتين او اكثر بدون نتيجة تذكر .

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  • ولد حميدو
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:44

    اولا نحن ضد العسكر و ليس ضد البلد الجزاءر و شعبها فعندما تخرج فءة كبيرة من الطفل الصغير الى العجوز فاعرف بان النظام تعدى حدوده و اوصل البلاد الى التهلكة و تعمد التجويع
    حتى المغرب لم يصل للمستوى المرغوب و لكن على الاقل يتحرك و لا يرجع للوراء
    مشكلة الجزاءر ليس شنقريحة او تبون بل نزار و توفيق الدين يحكمون في الخفاء فالمرحوم بوضياف عندما اراد التغيير تخلصوا منه
    الجزاءر عندها مؤهلات كان بامكانها ان تصبح احسن من دول خليجية و ما ساعد النظام هو ان القبايليين عندهم عاءلات في المهجر يصرفون عليهم و سكان الحدود مع عدة الدول كانوا ينتعشون بالتهريب و الان ظهر العيب

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