صرف الدرهم المغربي يتراجع أمام الأورو والدولار‎

تراجعت قيمة صرف الدرهم بنسبة 0,79 في المائة أمام العملة الأوروبية اليورو، وبنسبة 0,86 في المائة أمام الدولار الأمريكي في الفترة الممتدة ما بين 17 و23 دجنبر الجاري.
ووفق ما أورده بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.
كما أشار المصدر نفسه إلى أنه، في يوم 18 دجنبر الجاري، ظلت الأصول الاحتياطية مستقرة في حدود 314 مليار درهم؛ بارتفاع نسبته 7,9 في المائة من أسبوع إلى آخر، و25,2 في المائة على أساس سنوي.
لماذا يتراجع او يرتفع الدرهم؟ هل ثمة اسباب اقتصادية لذلك؟ الدرهم ليس عملة صعبة و هو مثل باقي عملات دول افريقيا الغربية مرتبط باليورو مما يجعله غاليا و غير دي جدوى اقتصادية تجارية بل فقط عملة للريع و لتحويل اموال المغرب الى اوربا و الابقاء على المغرب في دائرة الفقر و التبعية- الصين الدول الاقوى اقتصاديا و تجاريا و صناعيا اليوم عملتها منخفضة مستقلة و نسبة الصرف بها هدفها اقتصادي و ليس سياسي استعماري…المغرب يصدر المعادن و الثروات البحرية و الفلاحية القليلة القيمة المضافة…فلم يتراجع او يتقدم بالنسبة لليورو او الدولار ؟ ينلغي خفض قيمة الدرههم من اجل التصدير و تنمية الاقتصاد و ليس جعله مقابلا لليورو و هو عملة تقوض اقتصاد ايطاليا و اليونان و اسبانيا و غيرها من دول اوربا لان قيمته موضوعة اداريا و لا علاقة لها بالاقتصاد الحقيقي او التجارة و لهذا اليورو لا يرتفع و لا ينخفظ اي انه عملة جامدة تجمد اي اقتصاد ماعدا الاقتصاد الالماني….