صرف الدرهم المغربي يتراجع أمام الأورو والدولار‎

تراجعت قيمة صرف الدرهم بنسبة 0,79 في المائة أمام العملة الأوروبية اليورو، وبنسبة 0,86 في المائة أمام الدولار الأمريكي في الفترة الممتدة ما بين 17 و23 دجنبر الجاري.

ووفق ما أورده بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

كما أشار المصدر نفسه إلى أنه، في يوم 18 دجنبر الجاري، ظلت الأصول الاحتياطية مستقرة في حدود 314 مليار درهم؛ بارتفاع نسبته 7,9 في المائة من أسبوع إلى آخر، و25,2 في المائة على أساس سنوي.