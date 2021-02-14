الدرهم يرتفع أمام الدولار وينخفض مقابل اليورو

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بـ0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وانخفضت بـ0,22 في المائة مقابل اليورو، خلال الفترة ما بين 4 و10 فبراير الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

كما أشار بنك المغرب إلى أنه، في يوم 5 فبراير الجاري، بلغت الأصول الاحتياطية 312,5 مليار درهم، بانخفاض 0,4 في المائة من أسبوع لآخر وبارتفاع بنسبة 25,1 في المائة على أساس سنوي.